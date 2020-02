Sarah, Marta y Doris son tres amigas que deberán lidiar con los sinsabores del amor en una etapa de sus vidas en las que tener una relación estable se ha convertido en un objetivo cada vez más escurridizo. Este es el argumento central de la nueva entrega de “Locos de amor”, dirigida por Frank Pérez-Garland, que llegará a la pantalla grande en el Día de San Valentín.

Entre las dos primeras películas, estrenadas en el 2016 y 2018, lograron superar los 2 millones de espectadores. Una cifra bastante auspiciosa para un mercado local que sigue en crecimiento. Pero lo cierto es que está lejos de ser un fenómeno aislado, ya que la reacción del público peruano a las producciones nacionales con una cuota de romanticismo ha sido más que favorable en los últimos años.

Por tal motivo, cabe preguntarse qué es lo que nos atrae tanto de las historias de amor y por qué clásicos como “Cuando Harry conoció a Sally”, “Sintonía de amor” o “Sucedió una noche” resurgen en nuestra mente en fechas como esta. Los intérpretes de “Locos de amor 3”, Patricia Portocarrero, Leonardo Torres Vilar, Ebelin Ortiz, Aldo Miyashiro y Katia Condos responden, desde experiencias propias, a estas interrogantes.

LA NOSTALGIA

Indefectiblemente, si se habla de “Locos de amor”, se habla también de la nostalgia. Se trata de un filme con una banda sonora que evoca otros tiempos en los que el amor parecía menos angustiante e intermitente que ahora, producto en parte por la intromisión de las redes sociales en nuestro quehacer diario. Para esta secuela, ya se anunciaron temas como “Eternamente bella”, de Alejandra Guzmán; “Si me dejas ahora”, del ya fallecido Camilo Sesto o “No sé tú”, de Luis Miguel. El director Pérez-Garland, al principio no estaba seguro de cómo tomaría la audiencia esta propuesta que no es, en sentido estricto, un musical.“No me molestó que la sala de cine se haya vuelto un karaoke. Veía a la gente que iba y cantaba, me pareció bonito haberle dado al público un entretenimiento con esa buena onda”, cuenta.

Por otra parte, los cinco miembros del elenco coinciden en que tanto ellos como el público peruano sucumbe fácilmente ante la nostalgia. Aunque en el caso de Katia Condos, prefiere evitar este tipo de emociones. "Me gusta estar en el presente, pero no puedo evitar que me invada la nostalgia cada vez que paso por la calle de Jesús María donde vivía de chica”, afirma. Mientras que en el extremo opuesto, Ebelin Ortiz busca esta sensación cuando el ajetreo de la rutina la sobrepasa: “Incluso en invierno puedo ir a la playa a buscar aire fresco. Siento que la ciudad se ha vuelto un espacio muy agresivo”.

Ebelin Ortiz confiesa que la nostalgia es una emoción que busca de vez en cuando. (Foto: Alessandro Currarino)

EL IDEAL DE LA PAREJA PERFECTA -O IMPERFECTA-

Es muy probable que cualquier espectador se haya topado con alguna película que le haya hecho reflexionar acerca de su propia relación con su pareja. A veces puede ser el amor incondicional que se sobrepone a cualquier adversidad como en “Todos los días de mi vida” (2012), o el amor inseguro que provoca incertidumbre respecto al futuro de los personajes como en “La La Land” (2016) los que despiertan esas ganas por compararnos. Estos ejemplos son algunas de las representaciones en la pantalla que nos llevan a idealizar cómo debería ser una relación o cómo queremos que sea la nuestra.

Para Patricia Portocarrero es casi inevitable sentirse reflejado en lo que uno ve. Sin embargo, piensa que las parejas retratadas en el cine son solo la superficie del verdadero mensaje que tiene toda cinta romántica. “Así el personaje principal termine solo, la historia mantendrá su romanticismo en la medida de que este individuo logre encontrar su verdad en el amor”. Aunque admite también que a temprana edad le costó distinguir este aspecto. “La serie ‘Candy’ me creó falsas expectativas y también las películas de Disney. Juraba que encontraría a mi príncipe azul", recuerda.

Patricia Portocarrero afirma que una película no deja de ser romántica si no presenta un ideal de pareja perfecta. (Foto: Alessandro Currarino)

De igual modo, si bien los actores aseguran haber alcanzado la madurez en sus relaciones, confiesan que en algún momento se dejaron envolver por tramas relacionadas al romance que los condujeron a repensar sus emociones. Los largometrajes “Ghost” o “Amor eterno” para Katia Condos o “La boda de mi mejor amigo” en el caso de Aldo Miyashiro. Pero para Leonardo Torres Vilar fue la obra “La gaviota”, de Ánton Chéjov, la que le tomó tiempo entender luego de haberla protagonizado y dirigido en diferentes oportunidades. “El ideal de pareja perfecta va a existir siempre. Es un norte que se quiere perseguir. Las mejores películas románticas nos ofrecen en parte emociones reales, pero también este anhelo por alcanzar el ideal”, sostiene Torres Vilar.

EL AMOR PROPIO

A pesar de que suene a un lugar común, Aldo Miyashiro considera que las relaciones de amor-odio entre los personajes generan situaciones divertidas que logran conectar con la audiencia. Además, para él la atracción basada en dos conceptos contrapuestos es un factor real que le ha tocado incorporar en los guiones que ha escrito. No obstante, al analizar con detenimiento el subtexto de estas historias, caemos en cuenta de que en la gran mayoría la reinvención de una persona se traduce en descubrir el amor propio. “Es quererte más que a nadie. Darle prioridad a lo que sientes por ti. Es la base del autoestima. Si uno lo tiene, puede que el amor no nos perturbe tanto”, reflexiona Miyashiro en torno a esta noción.

Para MIyashiro, las relaciones de amor-odio despiertan cierta simpatía en las personas. (Foto: Alessandro Currarino)

En concordancia a lo mencionado por su compañero de reparto, Ebelin Ortiz corrobora que, en efecto, es un tema recurrente que también podremos ver en “Locos de amor 3”. Añade que ninguno es renuente a no encontrar la paz consigo mismo. Por lo tanto, observar en películas los altibajos por los que pasa una persona antes de aceptarse tal como es, deriva en la sensación de proximidad. “Si no respetas tu ser, no puedes querer a otra persona. Eso significa querer tus canas, tu barriga, lo bueno y lo malo”, dice.

UN NUEVO COMIENZO

El elenco está de acuerdo en que volver a empezar siempre es una opción para todos. La búsqueda de un inicio libre de creencias nocivas, pero con la certeza de haber aprendido de errores pasados, es algo que nos une. No obstante, cada cual resalta matices distintos de esta acepción. Por ejemplo, para Leonardo Torres Vilar es “el momento en que te das cuenta de que la experiencia te ha enseñado a hacer las cosas de otra manera y quieres ponerlo en práctica”. Por su parte, para Patricia Portocarrero es “atreverse a lo que venga sin temores. O con temores pero venciéndolos”.

Leonardo Torres Vilar opina que uno tiene múltiples oportunidades para volver a empezar. (Foto: Alessandro Currarino)

Finalmente, Katia Condos, quien está casada desde hace 24 años, hace hincapié en que el público halla elementos en común de acuerdo al momento que atraviesan. “Las parejas pasan por diferentes etapas en la relación. A veces el día a día te lleva a pensar en otras cosas. El amor se transforma en algo más profundo y eso se percibe en las buenas historias”, remarca. Respecto a “Locos de amor 3”, la actriz garantiza que se verán situaciones que ocurren en la vida real, pero narrados en clave de humor. “Irán a divertirse, a conmoverse, a cantar y sentir ese amor de pareja que siempre es tan bonito”, concluye.

Para Katia Condos, un nuevo comienzo consiste en asumir retos diferentes. (Foto: Alessandro Currarino)

