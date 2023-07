La serenidad de la naturaleza muerta mezclada con el dinamismo y naturalidad del cuerpo humano. Esa es la contradicción en la que se desplaza “Naturaleza Viva”, la nueva muestra fotográfica de Diego Alvarado a presentarse este miércoles 5 de julio en La Galería.

“Son cuatro series fotográficas distintas, que tienen en común el hecho que el cuerpo ha sido tratado casi a manera de bodegón por la proximidad al sujeto y como está planteada la composición”, relata el artista a El Comercio.

Alvarado señala que esta nueva perspectiva fue una respuesta a la reciente pandemia que vivimos en los últimos años, obligándolo a trabajar en espacios reducidos y con lo que tenía a la mano, de manera similar a cómo muchos artistas practican con el bodegón utilizando los implementos que tienen cerca.

El cuerpo femenino es una fijación en la carrera artística de Alvarado. “A pesar de la polémica que puede haber con el desnudo, es un tema con el que siempre me he sentido muy cómodo”, afirma. “No te podría decir la razón exacta, pero quizás sea la misma por la que siempre he hecho fotografía de belleza, de moda, siempre ha sido con mujeres”.

Una de las fotografías que conforman la exhibición "Naturaleza Viva", actualmente expuesta en La Galería. / Diego Alvarado

Este fue el caso con su anterior exposición “Homo Sapiens” (2019), donde plasmó imágenes del cuerpo desnudo en su estado más puro e inalterado inspirado por las técnicas con las que los fotógrafos naturalistas de mediados del siglo XIX registraban imágenes de las especies. Esta perspectiva más clínica queda de lado con “Naturaleza Viva”, donde el artista también busca también explorar qué despierta el erotismo, tanto en el mismo artista, así como en los espectadores de su arte. “Yo creo que el erotismo es algo muy personal, que todos llevamos dependiendo de nuestras vivencias, nuestra crianza y la relación que tengamos con el otro sexo”, reflexiona. “Me parece que esta muestra un poco examina eso”.

Cada una de las series de “Naturaleza Viva” tiene una inspiración distinta, desde la pintura con claroscuros del Renacimiento, a los grandes maestros del siglo XVIII. La última serie, creada en 2023, es también su más experimental, basándose del arte más contemporáneo y pop para explorar la carencia del desnudo mediante imágenes caladas. “Porque aun sacando al cuerpo, la gente aún puede ver erotismo, ya sea en la historia que uno se hace en la cabeza o en la pose que cree que está teniendo la mujer en el espacio”, declara.

“Naturaleza Viva” se inaugurará este miércoles 5 de julio a las 7 p.m. en La Galería (Calle Conde de la Monclova 255, San Isidro, Lima). Estará abierta al público hasta el 5 de agosto de 2023.