A la ya conocida oferta cultural limeña, acaba de sumarse una propuesta joven y fresca. El enfoque que desde hoy Now Gallery ofrece a sus visitantes nació hace un año y es impulsada por el ex director de la galería Impakto Renzo Pittaluga y la diseñadora de modas Jimena Bedoya. Más que una galería, el espacio de arte planea concentrar diversas expresiones que le otorguen dinamismo al lugar. Para ello ha diseñado una residencia artística que invita a creadores internacionales a venir a Perú y para que así “aprovechen nuestra cultura, vengan, produzcan y luego exhiban sus obras en una muestra”, apunta Bedoya, quien detalla la impronta que esta nueva galería quiere dejar con la siguiente afirmación: “queremos construir una nueva forma de ver el arte”.

"No hay parámetros ni para el formato ni para la técnica del arte que exhibimos. Sabemos que no hay limitaciones para la expresión". Jimena Bedoya / Directora creativa de Now Gallery. Comenta sobre la apertura artística del nuevo espacio.

Y es que además del programa internacional ya mencionado, se incluirán dentro de las actividades conversatorios, talleres, recitales de poesía y música. Las individuales de las dos salas de exhibición cambiarán cada cuatro semanas, pero no serán las únicas obras que se darán a conocer. Piezas de artistas de todo el mundo rotarán dentro de la galería para agregarle energía y novedad a la experiencia del espectador. “Tendremos un poco de todo. No hay parámetros ni para el formato ni para la técnica del arte que exhibimos. Sabemos que no hay limitaciones para la expresión, queremos que esta sea una galería abierta y súper inclusiva”.

El ex director de la galería Impakto Renzo Pittaluga, y la diseñadora de modas Jimena Bedoya son los fundadores de esta nueva propuesta cultural. A la derecha el espacio destinado a las residencias, de donde saldrán algunas de las nuevas exposiciones que se exhibirán.

Primeras muestras

Una de las prioridades de Now Gallery es alentar el trabajo de artistas jóvenes y sus prácticas creativas dentro de lo contemporáneo y alternativo. La idea es guiar cada uno de sus pasos, pero a la vez tender un puente entre el comprador de arte y el artista. “Siempre habrá un invitado haciendo residencia porque queremos que la gente conozca su proceso creativo y se involucre con el proyecto”, comenta Bedoya. Al Las dos exposiciones que inauguran la galería son una clara muestra de estos intereses y preocupaciones. “Halcyon” presenta trabajos en escultura y cerámica de la artista Kadri Liis Rääk de Estonia y refleja una mirada de añoranza hacia futuros posibles, así como la coexistencia entre las distintas formas de vida que dan origen un escenario quimérico y fantástico. Una parte del conjunto de piezas de esta muestra son el resultado de la residencia artística que Kadri realizó en Reykjavík, Islandia, y la otra fue elaborada tras su residencia en Now Gallery. “Biogénesis” es, por su parte, la primera individual del artista multidisciplinario Alonso Mujica en la que expone obras creadas a partir de una extensa investigación sobre fenómenos químicos en soportes fotosensibles. Los imágenes que se pueden apreciar son la manifestación de una vida invisible y la reproducción de una nueva biología. El trabajo de Mujica, casi científico, suprime la cámara casi totalmente del proceso fotográfico y enfoca la mirada sobre las profundidades mínimas de la materia.

Segundo nivel de Now Gallery, con las obras de Mujica listas para ser vistas por el público. / soledad cisneros

Para redondear el objetivo trazado, la fundadora de la galería comenta que parte de su reto personal es ayudar a los nuevos talentos a formalizarse en el circuito de arte. “Los ayudamos a tener los contactos que necesitan para darse a conocer, difundir sus creaciones y solventar su obra. Creo que estamos por el camino correcto”. Por lo pronto, ya se sabe los nombres de los dos próximos artistas que preparan exposición: la mexicana Julieta Beltrán y el peruano Stefano Campodónico. Enhorabuena.