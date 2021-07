Conforme a los criterios de Saber más

“¿Dónde estamos? ¿Somos viables como país 200 años después? ¿Blanco o negro?, ¿izquierda o derecha?, ¿buenos o malos?, ¿capital o regiones?, ¿mercado o estado? Vivimos momentos de agudas contradicciones, ¿será posible conciliar a los opuestos? Vamos camino al Bicentenario y nos encontramos en un lugar, por decir lo menos, incómodo. Polarizados en extremos irreconciliables, con opciones que no nos reflejan ni necesariamente nos representan, tenemos que elegir y nuestra elección particular nos define y nos coloca en lugares que no son fáciles de asumir. ¿Tenemos, en realidad, algo que celebrar cuando llegue el 2021?”.

En efecto, ha pasado ya un lustro desde que, allá por el 2017, la galería Forum y sus artistas amigos se hacían esas inmensas preguntas celestes. Y, como acto reflejo inmediato, organizaron una serie de muestras anuales —llamadas “Perú camino al Bicentenario”— a manera de respuestas preliminares ante el inminente advenimiento y conmemoración. Así, se sucedieron cuatro exposiciones permeadas por la coyuntura política del momento: el 2017 empezaron con una hoja en blanco representativa de la muestra “Tarea mi Perú”, en marzo del 2018 expusieron “Varayoc””, en alusión a la renuncia del mandatario electo y al poder del mítico objeto en su sucesor. El 2019, en réplica a los escándalos de corrupción, expusieron “Ponte la camiseta”. Y el año pasado, en medio de la galopante pandemia, intentaron despejar aquellas interrogantes en formato digital bajo el rótulo “Tu voz sí importa, el arte aporta”.

-Metáfora bicolor-

Así las cosas, la convocatoria para el año Bicentenario no podía ser otra que una mega colectiva con 200 obras hechas por igual número de artistas. “Son 200 años y se suponía que deberíamos estar felices, pero llegaron la pandemia y la polarización política”, dice Graciela Zegarra de Mulanovich, directora de Forum. Sin embargo nada detuvo los planes. “Como no podíamos tener las obras en físico por falta de espacio, se nos ocurrió hacer una impresión digital de cara a una muestra virtual y presencial. En el verano enviamos cartas de invitación no solo a los artistas que trabajan con nosotros sino a todos los que quisieran participar. La obra podía ser de cualquier tamaño, formato o estilo, con una única condición: debería ser hecha para esta muestra y no haber sido expuesta con anterioridad. También se les pidió el registro digital con las características necesarias para su impresión”.

Hace pocos días terminaron de recolectar los 200 registros digitales. ¿El resultado? “Propuestas para un país partido en dos”, un corpus francamente descomunal que funciona como un espejo de lo que somos. Y como si el mundo del arte no fuera ya suficientemente diverso, la polarización política terminó agudizado las contradicciones. “En Forum hemos querido, a modo de reflexión, reunir la pluralidad del pensamiento de los artistas. Y la idea de presentar la muestra como instalación es precisamente esa, mostrar los diferentes puntos de vista. Ver todas estas imágenes conviviendo juntas es muy potente. Estamos gratamente sorprendidos de la creatividad peruana”, señala Zegarra.

Y no le falta razón: ver cómo cada pieza individual flota por el espacio de la galería en asociación con las demás, solo confirma que el arte está más allá de sus circunstancias. Que el peso de cada propuesta, sometida a un flujo conjunto y uniforme, refuerza su valor para convertirse en el componente clave de un gran mosaico por construir. Lo cual terminara funcionando, primero, como metáfora de lo que es nuestra nación. Y de manera definitiva cuando termine solidificando en eso que llamamos identidad: gestión de las diversidades, riqueza en nuestras diferencias. Enhorabuena, entonces.

Más información

Fechas: Del 20 de julio al 7 de agosto

Lugar: Galería Fórum

Dirección: Larco 1150, Miraflores

También puedes ver la obra de manera virtual en este enlace.

Los artistas

La convocatoria fue amplia, democrática y transversal. Ana De Orbegoso, Anamaria Mc Carthy, Antonio García Castillo, Carolina Bazo, Chalo Guevara, Clo De La Puente, Cristina Flores Portocarrero, Cynthia Capriata, Denise Mulanovich, Eduardo Tokeshi, Grupo Desbordes, Jaime Rey De Castro, Juan Acevedo, Lucy Angulo, Luz Letts, Maria Gracia De Losada, Maricruz Arribas, Paola Denegri, Rafo Leon, Ramiro Llona y Sonia Prager son algunos artistas que acudieron al llamado.

