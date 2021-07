La precuela de “Grease”, “Rise of the Pink Ladies” llegará a Paramount+ como una serie. Se trata de 10 episodios que serán trabajados bajo la producción de Nicole Clemens. Así lo señaló The Hollywood Reporter.

La serie tiene lugar cuatro años antes de la película original de “Grease”. Según señala la descripción del programa, esta serie hablará del grupo de amigas que llegan a mover la ciudad de “Rydell Alto”.

“Antes de que gobernara el rock n’ roll, antes de que los T-Birds fueran los más geniales de la escuela, cuatro chicas marginadas y hartas se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará a Rydell Alto para siempre”, se lee.

Fueron Stockard Channing, Didi Conn, Dinah Manoff y Jamie Donnelly quienes interpretaron a las Pink Ladies en 1978. Ahora no se conoce quiénes serán parte del elenco.

La escritora Annabel Oakes estuvo todo el tiempo tras su proyecto y seguirá de la mano de esta. Además, Paramount, Temple Hill y PicturesArt están detrás de una precuela de la cinta “Grease” llamada a “Summer Lovin’”, bajo la dirección de Brett Haley.

Cabe señalar que la serie tuvo un largo camino hasta llegar a Paramount+. Antes iba a ser producida por HBO Max, pero ellos descartaron la serie tras cambios en la dirección.

