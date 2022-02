BTS, una de las bandas más influyentes y reconocidas en la industria musical, se alista para aparecer en el evento más importante del fútbol americano profesional en Estados Unidos. Además de ver la final de la NFL entre Bengals y Rams, el esperado show del medio tiempo traerá muchos anuncios y tráilers, y la boyband formará parte de ello.

Como se sabe, los chicos de Bangtan son las caras de distintas marcas y han protagonizado varios anuncios publicitarios. Su última colaboración ha sido con Samsung, y en esta ocasión, el mundo entero, podrá ver la nueva campaña de los la banda de k-pop en asociación con la empresa surcoreana.

En ese sentido, a continuación te contamos cuándo y cómo ver EN VIVO el anuncio de BTS en el Super Bowl LVI 2022.

BTS y Samsung

El 9 de febrero, Samsung liberó el comercial donde muestra a los integrantes de BTS abogando por un planeta más limpio mientras promocionan los nuevos dispositivos ecológicos que lanzará la compañía tecnológica. El spot publicitario de dos minutos deja un poderoso mensaje al mundo y este domingo miles de personas lo podrían ver el Supertazón.

En el video se pueden observar guiños del famoso videoclip “Subterranean Homesick Blues” de Bob Dylan, el cual se volverá un elemento importante en la promoción de la campaña “Galaxy For The Planet”. Asimismo, RM, Suga, J-Hope, Jin, V, Jimin y Jungkook aparecen con carteles que dejan un grandioso mensaje a favor del planeta.

“Let’s work together for a better future (Trabajemos juntos por un futuro mejor)”, es el mensaje final que de Bangtan muestra en el comercial de Samsung.

Comercial de BTS con Samsung

Anteriormente, el grupo surcoreano apareció en el Super Bowl, pero a través de la transmisión de “Dynamite” como fondo musical durante los premios de la NFL.

¿Cuándo será el Super Bowl 2022?

El Super Bowl 2022 tendrá lugar este domingo 13 de febrero a las 6:30 p.m. hora del este y 3:30 p.m. hora del Pacífico, lo que se traduce en el Perú a las 6:30 p.m. Aquí el horario en otros países de la región:

México: 5:30 p.m.

Colombia y Perú: 6:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile y Argentina: 8:30 p.m.

España: 12:30 a.m. del 14 de febrero

¿Dónde se podrá ver EN VIVO el Super Bowl?

En el Perú y en gran parte de Latinoamérica, el Super Bowl será transmitido a través de la señal de ESPN 2, el cual puede ser encontrado en los canales 506 (SD) y 741 (HD) de Movistar TV; en el 64 (SD) y 521 (HD) de Claro TV; y en 622 (SD/HD) y 1622 (HD) en DirecTV.

Mientras tanto, en los Estados Unidos el espectáculo estará disponible en CBS y ESPN deportes, en españa a través de #Vamos (Movistar) y en México a través de Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3 y Fox Sports.

