Bangtan Sonyeondan o BTS la siguen rompiendo, la boyband surcoreana de K-pop, continúa liderando con sus álbums los charts mundiales. En esta ocasión traemos una recopilación de sus mejores canciones para este San Valentín para que puedas dedicarselas a esa persona especial.

Hay mil maneras de decir “te quiero” o “te amo”, un hermoso detalle es encontrar la canción perfecta para tu pareja. Hemos recopilado una selección de canciones de distintas etapas de BTS para que puedas elegir y disfrutar la que más se adecue a ti. A continuación compartimos la lista de 8 canciones:

Canciones de BTS para San Valentín

1) DNA

Uno de los mayores hits de BTS, el cual forma parte del álbum Love Yourself: Her. DNA nos plasma la historia de almas gemelas, y cuan especial es encontrarse en este universo. Nos narra del destino, una química especial, todo como si fuera parte de algo más grande que ellos mismos, algo que solo puede ser explicado como un misterio del universo o el trabajo de los dioses.

Esta canción es esencial para todo/a ARMY ya que marcó la gran entrada de BTS a la tv estadounidense con su presentación de DNA en los American Music Awards (AMAs). Algunas líneas de DNA:

“El ADN en mis venas me dice que eras tú a quien he estado buscando”

“Mi mano alcanzando la tuya, es cosa del destino. No te preocupes, amor, esta no es un coincidencia”

“Desde el momento en el que se creó el universo en adelante, a través de los infinitos siglos. En mi vida anterior y tal vez en la próxima, estaremos juntos por siempre”

2) Love Maze

Perteneciente al álbum Love Yourself: Tear, es uno de los tracks en los que la vocal line y la rap line están bien equilibrados. La canción relata como esta persona le pide a la otra que se quede con él en tiempos difíciles, sin importar el resto de personas, ellos deben permanecer juntos porque a pesar de todo eso es lo importante.

Algunas de las líneas de Love Maze:

“Debemos creer en nosotros, no soltar nuestras manos y estar juntos por siempre”

“Si me empujas, caeré y simplemente me levantaré otra vez”

3) Euphoria

Canción de Jeon Jungkook, el golden maknae de BTS, este track en solitario es parte del álbum Love Yourself: Answer. Una de las canciones en la que se luce la voz del vocalista de BTS. Euphoria marca el cambio y madurez de la voz de Jungkook y una nueva etapa para la boyband. Esta canción es especial debido a que busca expresar como los sentimientos crecen dentro de una persona, la complejidad y la profundidad de encontrar la felicidad y claro, el amor también.

Algunas líneas de Euphoria:

“No sé que es este sentimiento, quizá este lugar se encuentre dentro de un sueño”

“Toma mis manos ahora, tú eres la causa de mi euforia”

4) Just One Day

Esta canción romántica se basa en el anhelo o deseo de querer más de esa persona especial. “Just One Day” pertenece álbum “Skool Luv Affair Special Addition” lanzado al mercado en el 2014. Este track es sumamente importante para BTS ya que es el segundo sencillo del segundo EP de la agrupación surcoreana.

Algunas líneas de “Just one day”:

“Me gustaría sumergirme en tus cálidos y profundos ojos”

“Aprecio la obra de arte que eres TÚ, porque tu sola existencia es arte”

5) Serendipity

Este track forma parte de Love Yourself: Her y es interpretada por Jimin. La canción nos plantea un amor destinado, ambos están hechos el uno para el otro, es casi inevitable no sentir tanto por esa persona. La canción perfecta para decirle a esa persona especial “déjame amarte”.

Algunas líneas de Serendipity:

“tiene que ser la providencia del universo, lo sabes, lo sé. Tú eres yo, yo soy tú”

“El universo se ha movido por nosotros, no hubo ni un pequeño error, nuestra felicidad estaba planeada porque amas y yo te amo”

“Eres mi penicilina, quien me salvó, mi ángel, mi mundo”

6) 24/7 Heaven

Esta canción perteneciente al primer álbum estudio de Bangtan, representó el debut de la boyband, Dark & Wild estrenado en el 2014. 24/7=Heaven es perfecta para esa persona que te gusta tanto pero recién estás conociendo, describe perfectamente las primeras etapas del enamoramiento o de una relación recién iniciada. Es la ideal para dedicar antes de tu primera cita, ya que; describe la emoción, impaciencia y nerviosismo de ver a esa persona nuevamente.

Algunas líneas de 24/7=Heaven:

“Te veré el domingo, estoy esperando el domingo, ¿cómo hacemos? tiempo, por favor corre más rápido”

“Mi primera cita contigo y sigo estando nervioso como un niño”

7) FOR YOU

A diferencia de otras canciones de BTS, las cuales son en coreano e inglés, algunas tal vez con una que otra palabra en español; FOR YOU es un track en japonés. Esta canción pertenece al álbum Youth, lanzado en el 2016. Es la ideal para dedicar en una relación a distancia, FOR YOU concentra todo lo que necesitas decirle a esa persona que tanto amas pero tienes lejos.

No dejes de ver el MV, cuenta con una tierna historia de amor y nos muestra una etapa más joven de Bangtan.

Algunas líneas de FOR YOU:

“Incluso si estamos separados, nuestros corazones están conectados, por siempre contigo”

“Todo es por ti, todo está bien incluso si no hay una respuesta, todo lo encuentro en tu sonrisa”

8) Boy With Luv

Boy with Luv es un track más reciente, una colaboración con Halsey. Esta canción pegadiza y buena onda es precisa para dedicar en San Valentín. El MV lanzado el 12 de abirl del 2019 actualmente cuenta con más de 1 454M de reproducciones.

Los párrafos de Boy with luv nos construyen una relación y un amor profundo y puro, aunque es probable que sea más adecuada para una etapa inicial de la relación o atracción a alguien que quieres conocer más.

Algunas líneas de Boy with luv como:

“Desde el momento en el que te conocí, toda mi vida fuiste TÚ. Eres mi estrella que convierte todo lo ordinario en extraordinario”

“Tu dolor es mi dolor y cuando me di cuenta de eso, prometí que con las alas de Ícaro que me diste iré a ti”