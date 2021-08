Conforme a los criterios de Saber más

La actriz Ana de la Reguera viene cosechando el éxito de su trabajo a finales de 2019, un año que estuvo lleno de proyectos que se vieron interrumpidos en 2020 por la pandemia global del COVID-19. Tras actuar, dirigir y producir su serie “Ana” para Amazon Prime Video, la mexicana se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo trabajo en “La Purga Por Siempre” (”The Forever Purge”).

Para contar detalles de la producción de la cinta dirigida por el mexicano Everardo Valerio Gout, Ana de la Reguera conversó con El Comercio y compartió sus sentimientos sobre esta nueva propuesta de la franquicia, en la que los latinos serán los encargados de darle la cuota de acción a la purga anual.

¿Cómo te sientes con tu participación en “La Purga por siempre”?

Me siento feliz de ser parte de ella, de protagonizarla, de que conozcan esta historia que es muy relevante para los latinos. Es una película de terror, de acción, que cuenta muchas de las situaciones que vivimos aquí (Estados Unidos) como latinos. Entonces, yo creo que es una película muy redonda, muy buena. Espero les guste.

En las clásicas películas de “La Purga”, son los americanos quienes salvan a todos, en esta película han sido los latinos, ¿Qué opinas de esta renovada historia?

¡Eso me encantó! Fue muy inteligente y humilde de parte de los creadores de “La Purga” hacer una historia así, refrescante. Siento que el hecho de que hayan contratado a un director mexicano y nosotros como actores mexicanos también estuvo muy bien. Nosotros traemos cosas a la mesa, aportamos mucho de nuestra visión y la hacemos más realista.

¿Qué tan retador ha sido trabajar en “La Purga por siempre” en un contexto tan difícil como la pandemia?

La hicimos antes de la pandemia, justamente terminamos en diciembre (2019) y la pandemia ya estaba, pero no nos habíamos enterado, empezó entre febrero y marzo. Nos quedó una escena pendiente que no pudimos filmar. A finales del año pasado hicimos unos reshoots y volvimos al set unos 3 o 4 días.

Tras ver el resultado de la película, ¿Qué sentiste y cómo la describirías?

La quiero volver a ver. Solo la he visto una vez, muy rápido y todavía no la he visto en pantalla grande. Siempre la primera vez que la vez estás en shock. Estoy muy contenta con el resultado, espero que a la gente le guste. A mi me parece un buen guion, una película muy redonda y que cumple con todo lo que la gente espera de la franquicia.

Antes de “La purga por siempre” trabajaste para Netflix en “El ejército de los muertos”, de Zack Snyder, ¿Cómo ha sido esta nueva etapa en tu carrera? Sobre todo después que dijiste que estarías más abocada a la producción que a la actuación.

(Se ríe) Ya sé, o sea, es como que la vida siempre es lo opuesto. De cierta manera yo decidí, yo vivo en Los Ángeles toda la vida, pero decidí enfocarme en las cosas que quiero hacer, en las cosas que me llenaran como actriz. Así lo hice, hice mi serie (“Ana”) y me empezaron a llegar muchas oportunidades de trabajo. Estaba más relajada, ya sin querer probarle nada a nadie y enfocada en mis cosas, eso me ha cambiado mucho como creadora, actriz y artista. Creo que por eso me han salido las cosas mejor.

Sobre la presencia latina en Hollywood, hay un incremento considerable de actores en la industria, ¿Qué opinas al respecto?

A mi me encanta la idea que seamos un montón, que seamos una comunidad, que no haya eso de que: ‘hay solo estos 2 o 3 actores la hicieron’. Hay una comunidad latina, que siga creciendo, que siga habiendo oportunidades para todos. Eso quiere decir que estamos siendo más visibles y que la gente quiere vernos más en pantalla, me parece muy importante que se estén abriendo las puertas para todos.

