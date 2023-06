En inglés se les llama “Bigger than life”. Más grandes de la vida. Personajes que, por sus logros y forma de ser, se convierten en seres extraordinarios. Arnold Schwarzenegger podría ser uno de ellos. Y no solo por su voluminosa musculatura, aquella que lo lanzó a la fama en su juventud; sino también por su presente en plena vigencia.

Así lucia Arnold Schwarzenegger a sus 17 años de edad (Foto: Arnold Schwarzenegger / Instagram)

Un hombre que aún vive de la adrenalina y que ha retornado al género de acción al protagonizar “FUBAR”, la nueva serie con tintes de comedia estrenada en Netflix el pasado 25 de mayo, que además sirve como antesala del documental “Arnold”, una aproximación introspectiva en la que el actor tocará temas que nunca antes compartió con el público y que estará disponible desde el 7 de junio en la misma plataforma.

Volviendo a “FUBAR”, creada por Nick Santora. La historia sigue a Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), un agente de la CIA que antes de su retiro descubre que su hija Emma (Monica Barbaro) también está involucrada en operaciones encubiertas para la agencia. Esto desata una combinación única de lazos familiares, emocionantes momentos de acción, humor y sorpresas en los que actores como Gabriel Luna (“The Last of Us”) o Jay Baruchel (“El aprendiz de brujo”) tienen un papel.

Monica Barbaro es Emma Brunner, en "FUBAR", la serie donde Arnold Schwarzenegger actúa de su padre (Cr. Christos Kalohoridis/Netflix © 2023)

El nombre de la cinta se debe al término F.U.B.A.R., jerga militar que se usa para referir: “Fucked Up Beyond All Recognition”, lo que traducido al español significaría “Jodido más allá de todo lo reconocible o reparable”. Esta frase, que proviene desde la Segunda Guerra Mundial, se refiere a una situación muy difícil de afrontar y en la que no se encuentra una salida, lo que describe perfectamente la posición en la que se encuentra el personaje de Schwarzenegger dentro de la ficción.

A pesar de haber participado como invitado en series como “Dos hombres y medio” o dirigir un episodio de la serie noventera “Los cuentos de la cripta”, “FUBAR” se trata del primer papel del actor de “Terminator” como personaje principal en la pantalla chica. Una situación que ha generado grandes y curiosas expectativas en el Perú, manteniéndose como una de las cintas más vistas en el país durante más de una semana. Este hecho logró captar la atención del mismísimo Schwarzenegger, quien emitió a través de su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento hacia todo su público peruano. Ni más ni menos.

Contarlo todo

En cuanto a “Arnold”, contado por Leslie Chilcot, se trata de una miniserie documental en tres partes que promete mostrar al público una mirada en profundidad a la vida del icónico actor. El relato abarcará desde sus días como fisicoculturista hasta su éxito en Hollywood acompañado por su carrera política como gobernador del estado de California, donde dirigió el estado con múltiples logros, como el cuidado medioambiental y la protección frente a la crisis económica mundial. Un acercamiento a una figura que, a sus 75 años y como ya hemos visto, aún mantiene su respetable lugar dentro de la escena cinematográfica.

Arnold. Arnold Schwarzenegger in Arnold. Cr. Netflix © 2023 / Courtesy of Netflix

Schwarzenegger se suma de esta manera a Sylvester Stallone y otros más en la lista de actores de los años ochenta que cuentan su vida en documentales, una tendencia a la que se suman debido a sus curiosas historias de vida y la gran cantidad de fanáticos generados en su etapa más activa. No es solo nostalgia, se trata de una llama que parece estar más viva que nunca.