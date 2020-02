“¡No me mire cadete, quiere que le regale una fotografía mía calato!”. Fines de 1985. Con voz enérgica y autoritaria, el teniente Gamboa, personaje interpretado por el actor Gustavo Bueno, se dirigía así a un grupo de alumnos del colegio militar Leoncio Prado en una de las escenas más vistas y recordadas de “La ciudad y los perros”.

El filme peruano que fue un éxito de taquilla a mediados de los años 80 tuvo en la producción a Emilio Moscoso y Susana Bamonde. La dirección artística estuvo a cargo de Lloyd Moore y el responsable de los guiones fue José Watanabe.

Además de Gustavo Bueno, destacaron en los roles principales, Juan Manuel Ochoa (El Jaguar), Alberto Ísola (Mayor Garrido), Eduardo Adrianzén (El esclavo), Miguel Iza (Arróspide), Pablo Serra (El poeta), Luis Álvarez (El coronel), Liliana Navarro (Teresa), entre otros actores.

La película narra la vida castrense de un grupo de estudiantes del Leoncio Prado, un colegio militar donde las humillaciones y atropellos son rutinarios. Una historia descarnada basada en la novela homónima del escritor Mario Vargas Llosa.

Gustavo Bueno en las instalaciones de El Comercio. (Foto: Carlos Tamashiro)

Treinta y cinco años después del estreno del taquillero filme dirigido por Francisco José Lombardi, Gustavo Bueno revive con la misma energía y emoción de antaño -en los estudios de El Comercio- la célebre frase que se insertó en el acervo popular peruano.

En las siguientes líneas, el actor analiza dicha escena, explica su origen y proceso de creación, y -desde una perspectiva actual y mucho más madura- opina sobre la posibilidad de hacerle algún cambio.

¿LA FRASE FORMABA PARTE DEL GUION?

”Esa frase no existe en la novela y tampoco existía en el guion de Watanabe (José), pero Pancho estaba inquieto por encontrar una frase que fuese autoritaria, machista ‘militroncha’ y que hiciera reír a los cadetes, en base a burlarse de uno de ellos".

¿CÓMO SURGE?

“En principio acudimos a todos los entrenamientos que tenían los muchachos con un oficial de la policía, que los trataba como si fueran conscriptos, les gritaba y les hacía trepar cerros al puro estilo militar. Mientras tanto yo apuntaba las cosas que este hombre decía, pero no encontraba la frase, hasta que Ramón García, que fue estudiante del colegio Leoncio Prado, nos contó algunas que había escuchado en el colegio y que creía, podían servir. Finalmente, soltó una muy parecida a la que quedó. El aporte ha sido de Ramón”.

¿CUÁL FUE LA FRASE ORIGINAL?

“Fue una muy parecida a la que quedó; pero hay una curiosidad, la frase que la gente recuerda o que yo siempre repito, es: ‘¿Qué me mira cadete...?’, y la correcta, la que yo digo en la película, es: ‘¿No me mire cadete...?’. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el tráiler salió la frase errada y la gente se quedó con esa”.

¿LA ESCENA SE REPITIÓ VARIAS VECES?

“Repetimos la escena varias veces porque necesitábamos hacer varias tomas, además en ese tiempo se trabajaba con celuloide y había que mandar a revelar las imágenes para saber si se había cometido algún error".

¿MARIO VARGAS LLOSA TUVO PARTICIPACIÓN EN ESA ESCENA?

“Él no se involucró, pero nos dijo que la frase que existe en su novela, es: '¡No me mire cadete, a mí solo me mira mi mujer y mi empleada!”.

¿LA RISA DE LOS CADETES FUE IMPROVISADA?

“Efectivamente, pues nadie sabía que iba a soltar la frase. Todos se sorprendieron y rieron naturalmente".

¿QUÉ PENSABA EN ESE MOMENTO, CUANDO DIJO LA FRASE?

“Nada, yo quería ver la reacción de ellos (los cadetes) y tenía que ser categórico y autoritario. A raíz de esa frase, yo digo: '¿me equivoco o alguien se está riendo?”.

¿QUÉ REPRESENTA “LA CIUDAD Y LOS PERROS” PARA SU CARRERA?

“Es el primer largometraje que hice, antes había trabajado en medios audiovisuales, he sido director de arte y creativo, pero esta fue mi primera película. Manolo Castillo, que ya falleció, era el director de cásting y fue quien le dio mi nombre a Pancho Lombardi”.

¿CAMBIARÍA ALGO DE ESA ESCENA?

“No, esa escena es muy completa de acuerdo al diseño de Lombardi. No veo motivo para cambiar nada. Para tener la vigencia que tiene tras 35 años es que fue muy bien lograda”.

VERSIÓN CÓMICA

Cabe destacar que en un capítulo de “Patacláun”, Gustavo Bueno volvió a interpretar al teniente Gamboa. En aquella oportunidad, Machín encarnó a un recluta.

