En el 2020 muchas industrias tuvieron que reinventarse a causa de la pandemia del coronavirus. El cine fue uno de los comercios más afectados. Y si una película quería continuar con sus planes de lanzamiento, tenía que seguir la tendencia mundial: ir al streaming. Pero todavía existen cintas que aplazarán su estreno para el 2021.

La distribución implica un proceso largo y tedioso para cualquier director y productor. Según Jorge Constantino, gerente de producción y desarrollo de proyectos de Tondero, antes de la pandemia lo que se solía hacer era que “los productores se acercaban a un distribuidor, y el distribuidor se encargaba de negociar con las exhibidoras (salas de cine) la cantidad de salas donde se iban a estrenar las películas”. Por su parte Alberto Barca, CEO de la plataforma Cineaparte, cuenta que “las plataformas independientes suelen tener trato directo con cada productor, pero también ocurre que se negocia con distribuidoras”.

Vale resaltar que el método para poder colocar una película en el catálogo de streaming depende de la magnitud del servicio. Por ejemplo, para Netflix probablemente se necesite tener una distribuidora. En el caso de películas independientes como el documental “Invasión Drag”, la conversación fue más directa con la plataforma de Cinestesia, explicó su director Alberto Castro para este artículo.

Según Laslo Rojas en su artículo para Cinencuentro sobre los estrenos locales de este 2020, la industria del cine peruano sufrió de limitaciones en cuanto a la producción y distribución de largometrajes. En efecto, muchos de los productores optaron por estrenar sus óperas primas siguiendo la tendencia mundial de usar el streaming. En el Perú, de un total de 37 películas estrenadas en este último año, solo 25 películas tuvieron un estreno en formato online. Una cifra cercana a la del año 2012 cuando el Perú tuvo 33 estrenos en total.

Streaming: ¿La salvación para industria cinematográfica nacional?

Se recogieron diversas opiniones que responden a esta pregunta. En el panorama del cine comercial, Constantino de Tondero respondió: “Cuando las personas van al cine no van solas, van dos, cuatro o una familia entera y; vía streaming solamente tienes que comprar un ticket o una entrada, y lo pueden ver muchas personas en ese momento. (...) Por esta principal razón es que los productores han decidido retener sus películas y no estrenarlas porque no es negocio para los productores y hay mucho riesgo para recuperar su inversión”. Es importante mencionar que Tondero tenía planeado estrenar “Busco novia”, “Doblemente embarazada” e “Igualita a mí”, tres películas peruanas que esperan una posible fecha de estreno en el 2021.

Por otro lado, Roberto Barba, director y productor de “La foto de Machu Picchu” (2008) y “Modernidad” (2014) plantea otra perspectiva: “Por supuesto que pueden existir. Para mí, va a ser la nueva modalidad de difusión. El cine no va a morir, va a mutar. A niveles internacionales, el streaming está ganando mucho terreno”. También comentó que se suele olvidar que una película tiene que vender y dirigirse a un público. “Si el público no se entera que esa película existe, la película nadie la va a ver y una película sin público, no existe”, agregó.

Barba también recalcó que los cines generan ingresos gracias a su venta de canchita y confitería; y no tanto por las películas. Durante la pandemia ha sido difícil predecir cómo sería la reapertura de las salas de cine, sin embargo, hay empresas que decidieron dar un paso diferente para continuar con el negocio a pesar de que la venta y ganancia de entradas por películas en streaming sea menor en comparación a las salas exhibidoras. En México, por ejemplo, Cineplex lanzó una plataforma streaming que ofrecía la venta de canchita y te lo llevaba a tu casa sin cobrar el delivery. En consecuencia, tuvieron muy buenos ingresos tomando en cuenta que el costo del maíz para hacer canchita es muy barato y; no perdían incluso ofreciendo el envío gratis y la venta de entradas.

En el caso del cine independiente es un panorama distinto. Rafael Abarca, director de Cineaparte, afirma que “Las películas peruanas independientes tendrán, gracias al streaming, un circuito más amplio con el cual experimentar, y deberán seguir inventando formas de utilizar internet para su exhibición (...) Los festivales seguirán siendo una ventana importante para las películas independientes, y aunque la pandemia llevó a que varios de ellos se realicen completamente en streaming, ya se venía probando con modalidades mixtas en las que algunas secciones de los festivales estaban disponibles en plataformas digitales, así que se espera que se mantenga el streaming en la exhibición de festivales. Hay que tomar en cuenta también, que las plataformas más grandes participan en los mercados de los festivales internacionales más importantes”.

Francesca Canepa, directora del cortometraje “El silencio del río”, precandidata al Oscar 2021, considera que “El streaming fue una salida económica de exhibición en el contexto de pandemia, sin embargo, reveló la precariedad y la dificultad de distribuir nuestras películas en nuestro país. Se debe exigir una cuota de cine peruano en las salas de cine comerciales, tanto de largometrajes como de cortometrajes. El streaming debería ser algo posterior”.

Lo bueno y lo malo de estrenar en streaming

Según la directora de “El silencio del río”, lo bueno de tener una película dentro de algún catálogo streaming da la posibilidad de conseguir un mayor alcance a un público y tener un tiempo de exhibición más largo de lo que te pueden permitir en salas comerciales. No obstante, un punto negativo para la industria nacional es que se estaría descuidando la distribución de nuestra cultura cinematográfica si solo nos enfocamos en servicios ‘on demand’, ya que los cines podrían exhibir solo producciones extranjeras.

La amplia cobertura de un público de distintas partes del mundo puede posibilitar futuros lazos con otras productoras internacionales. Aunque, se debe tener precaución con esta nueva modalidad, ya que es muy estratégico ¿Por qué? Porque si una película se estrena vía streaming solamente en el Perú, te puede cerrar las puertas para un posible estreno en cines o en alguna otra plataforma. De esta manera, lo recomendable sería que primero salga en cines y posteriormente a un servicio online. Vale resaltar que las mismas cadenas de cine son las que colocan estas normas.

Alberto Castro comparte la misma idea de que el punto no favorable es el regreso de la inversión. No obstante, afirma que los servicios de demanda han ayudado a potenciar los nichos. “El internet ha repotenciando los demográficos más específicos. Es mucho más concreto. Por ejemplo, si tienes una película enfocada para los gamers es mucho más sencillo, o para la comunidad LGBT, etc. Mientras que los cines siguen apelando a los públicos más masivos”.

El regreso a las salas

El Gobierno ya declaró que los cines podrán reabrir sus salas con un aforo del 40% como parte de la fase 4 de reactivación económica. Bajo ese contexto, parecería que el proceso de la distribución de películas regresará a la normalidad. No obstante, aún es “muy prematuro” saber qué es lo que va a pasar con los estrenos programados en el 2021.

Lo más probable es que haya una competencia de fechas entre películas peruanas y películas de Hollywood. Hay que tomar en cuenta que mucho va a importar la decisión que tome el productor puesto que existen varios factores que pueden inducir a la decisión de estrenarla sí o sí; o retrasarla un año mínimo. Habrá productores que decidirán estrenar sus películas este 2021 por los acuerdos con auspiciadores o coproductoras; o porque cuentan con una deuda o inversión que esperan recuperar lo más pronto posible. Es más, lo que determinará la cantidad de estrenos en el año depende de su duración en las salas de cine. Normalmente las cintas duran un promedio de 4 o 6 semanas, pero si va a ver un aproximado de 5 estrenos semanalmente, es muy probable que una película dure a lo mucho 4 semanas.

Además, el gerente de producción de Tondero añadió que si es una película más de autor o independiente, es muy probable que pueda esperar su estreno comercial y que por el momento pueda seguir haciendo su recorrido en festivales de cine para luego en 2022 o 2023 estrenarla comercialmente en el Perú.