Tras alcanzar el podio como la tercera película más exitosa en recaudación en la historia del cine, la cinta “Avatar: The Way of Water” (El Camino del Agua para Latinoamérica y El Sentido del agua en España) llegará a la plataforma de streaming Disney+ el próximo 7 de junio. Cabe señalar que este estreno incluirá contenido adicional con la participación del director, elenco y equipo de producción.

“Avatar: El camino del agua” estrenó en cines el pasado 15 de diciembre y se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en todo el mundo, con casi 2,320 millones de dólares en taquilla.

Nominada a numerosos premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, la película también estableció un nuevo hito en efectos visuales. Producida por James Cameron y su socio de larga data Jon Landau, la producción de 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis y Kate Winslet.

Al elenco adulto se unen los talentosos Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass y Jack Champion. El guion es de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, con historia de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno. David Valdes y Richard Baneham son los productores ejecutivos de la película.

Cabe señalar que la primera entrega de la franquicia “Avatar”, estrenada en 2009 y ganadora del premio Oscar, ya se encuentra disponible de forma exclusiva en Disney+.

Sinopsis

La película narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan. Todo ello con los impresionantes paisajes marinos de Pandora como escenario, donde las audiencias conocerán nuevas culturas Na’vi y una serie de exóticas criaturas marinas.

