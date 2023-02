La nueva película de James Cameron, “Avatar: The Way of Water”, se estrenó a mediados del año pasado y, desde entonces, ha buscado posicionarse entre las cintas más vistas de la historia y lo logró. Pero, esta semana, superó al filme “Titanic” (1997) del mismo director y, de esta manera, la secuela de “Avatar” consiguió el tercer lugar en la lista de las más taquilleras a nivel internacional con 1.538 millones de dólares recaudados.

En el primer lugar de la lista aún se ubica la primera entrega del universo de Pandora “Avatar” con 2.100 millones de dólares en taquilla, seguida por “Avengers: Endgame” con una recaudación de 1.900 millones de dólares.

Por otro lado, a nivel global, “Avatar: The Way of Water” continúa en el cuarto lugar, detrás de las tres películas ya mencionadas. Aunque, se espera que esta secuela ocupe el tercer puesto y supere a “Titanic” a finales de esta semana.

(Foto: 20th Century Studios) / Courtesy of 20th Century Studios

¿Cuáles son las 10 películas más vistas de la historia?

A nivel mundial, teniendo en cuenta la taquilla nacional e internacional, la película más vista continúa siendo la primera entrega de “Avatar”, seguida por “Avengers: Endgame” del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) y el tercer lugar es ocupado aún por “Titanic” con una recaudación de 2.19 en taquilla.

Debido que, hasta el momento, “Avatar: The Way of Water” acumula 2.17 millones de dólares en taquilla, la película de James Cameron ocupa el cuarto lugar de este ranking.

Esta es la lista completa de las películas más vistas a nivel mundial:

“Avatar” (2009) “Avengers: Endgame” (2019) “Titanic” (1997) “Avatar: The Way of Water” (2022) “Star Wars: El despertar de la fuerza” (2015) “Avengers: Infinity War” (2018) “Spider-Man: No Way Home” (2021) “Jurassic World” (2015) “El Rey León” (2019) “Avengers” (2012)

(Foto: 20th Century Studios)

De esta manera, además, el cineasta James Cameron se convierte en el director de tres de las cuatro películas con mejor taquilla mundial hasta el momento.

¿Habrá tercera entrega de “Avatar”?

Después del estreno de “Avatar: The Way of Water”, se confirmó que no será la única cinta del universo de Pandora. El propio cineasta James Camerón reveló que habrá otras tres entregas de “Avatar” y la tercera llegaría en 2024 que tendrá como narrador principal a Lo’ak (Britain Dalton), el hijo de Jake Sully (Worthington).

“Creo que podría ser intrigante para la gente pensar en lo que se avecina. Jake fue nuestro narrador de voz en off para la película uno y para la película dos, y tenemos un narrador diferente para cada una de las películas posteriores. Lo vemos a través de los ojos de un personaje diferente y la tercera película es a través de los ojos de Lo’ak”, puntualizó el director en el podcast “Soundtracking” con Edith Bowman.

(Foto: 20th Century Studios)

Además, la producción respetará la distancia de dos años entre cada película y, en base a la respuesta del público, “Avatar 4″ y “Avatar 5″ podrían llegar en diciembre de 2026 y 2028, respectivamente.

Cabe recordar que “Avatar: The Way of Water” tiene como reparto a Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet. Aún no se ha confirmado que todos regresen para la nueva película de este universo.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO