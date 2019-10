Era el fin de una era en Fox News. Era el 6 de julio del 2016 y la cadena de televisión por cable más popular de los Estados Unidos, promovedora de los valores conservadores en el país, estaba envuelta en un escándalo de acoso sexual que giraba en torno a su presidente y fundador, Roger Ailes, quien fue acusado por la expresentadora de la cadena Gretchen Carlson de haberla despedido en represalia por rechazar los avances del poderoso ejecutivo.

Tres días después, el periodista y escritor Gabriel Sherman, autor de una biografía sobre Ailes, publicó el testimonio de seis mujeres que también sufrieron de avances sexuales por Ailes. En un país sensibilizado por las acusaciones sexuales de mujeres contra hombres poderosos gracias a casos como los del comediante Bill Cosby, las denuncias cobraron suficiente filo como para incluso penetrar en la armadura del hombre que dominó Fox News por los últimos 20 años.

Pero la última puñalada la dio el 19 de julio Megyn Kelly, una de las estrellas más brillantes del firmamento del canal de cable, cuando se unió al coro de acusaciones. El 21 de julio Roger Ailes anunciaría su renuncia luego de llegar a un acuerdo con Rupert Murdoch, el poderoso magnate detrás de la cadena, que le dejaría US$40 millones como regalo de despedida. Las investigaciones también mostraron que Ailes no estaba solo en su acoso y la amplia red de leales colaboradores que logró reunir en puestos claves de su entorno.

Foto de Megyn Kelly en su programa de Fox News "The Kelly File" tomada en setiembre de 2015. Su acusación de Ailes sirvió para asegurar su caída. (Foto: Reuters) BRENDAN MCDERMID | REUTERS

Este es el caso en el que se basa de la película “Bombshell” por el director Jay Roach y con guion de Charles Randolph. La cinta, vista desde la perspectiva de Gretchen Carlson (Nicole Kidman) y Megyn Kelly (Charlize Theron) da una versión ficticia de los eventos que llevaron al fin de la carrera de Ailes, añadiendo la perspectiva de Kayla Pospisil (Margot Robbie), un personaje sin base en la realidad que nos da un punto de vista de una novata que entra en la cultura de una empresa que permitió la proliferación de una cultura de abuso y acoso sexual contra las mujeres.

- ¿Quién es Roger Ailes?-

Roger Ailes nació el 15 de mayo de 1940 en la localidad de Warren, Ohio. Fue hijo de Donna Marie Cunningham y Robert Eugene Ailes, un abusivo capataz de fábrica. Roger sufría de hemofilia, una enfermedad genética que afecta la correcta coagulación de la sangre, por lo que su tiempo libre lo pasaba viendo la televisión.

“Él lo analizaba, y lo logró descifrar”, dijo Robert, hermano de Ailes, al periodista Gabriel Sherman en un artículo para la revista New York. Esta fascinación lo llevó a estudiar radio y televisión en la Universidad de Ohio, de la que se graduó en 1962.

Su primer gran trabajo fue en "The Mike Douglas Show", un show de variedades que se transmitía en Cleveland y luego Filadelfia, antes de convertirse en un fenómeno nacional. Fue en este espacio donde mostró las cualidades que lo hicieron tan buen ejecutivo de televisión, una mezcla de tenacidad y crueldad que lo permitió escalar desde un simple asistente de producción a convertirse en el productor ejecutivo del show en solo cuatro años.

También aquí mostró otra faceta de su carácter, usando su nuevo poder para aprovecharse de las hermosas mujeres que se presentaban al programa y ofreciéndoles trabajo a cambio de favores sexuales.

"Lo que sentí de la entrevista fue repulsión, una sed de poder, desprecio, violencia y la necesidad de subyugar y humillar", recordó una de las personas que fue entrevistadas por Roger Ailes en 1968.

"The Mike Douglas Show" también le sirvió para tener su primer acercamiento a la política, poniéndolo en contacto con Richard Nixon en 1967, durante su intento de llegar a la presidencia. Un año después, se unió a la campaña presidencial y creó una estrategia televisiva que permitió al político republicano a sobrepasar su falta de carisma natural y llegar al Despacho Oval.

Foto del presidente Richard Nixon y Roger Ailes tomada en 1969 en el Despacho Oval. Ailes asesoró a Nixon durante su campaña presidencia. (Foto: Biblioteca Nixon)

Pero la reputación que tenía hacia las mujeres le impidió tener un trabajo en la Casa Blanca, por lo que luego de las elecciones se mudó a Nueva York donde continuó trabajando en la televisión, logrando poderosas posiciones que le permitieron seguir depredando de sus subordinados. A la par, Ailes continuaría apoyando campañas presidenciales con sus conocimientos de los medios, apoyando a Ronald Reagan en su reelección en 1984, así como las campañas de George H.W. Bush y la fallida campaña de Richard Thornburgh al Senado.

"Si quieres triunfar en el negocio de la televisión en la ciudad de Nueva York, vas a tener que tirar conmigo y vas a tener que hacerlo con quien yo te diga", le dijo Ailes a una ejecutiva de televisión en 1975. Un testimonio que se repetiría a lo largo de las décadas.

En 1993 Ailes se convirtió el presidente de CNBC, creando el canal "America’s Talking", precursor de MSNBC. En esta posición también se insinuó a sus subordinadas. Randi Harrison reveló que cuando fue productora para "The Late Late Show con Tom Snyder", Ailes le ofreció aumentarle el salario a cambio de que tenga sexo con él.

"Si aceptas tener sexo conmigo cuando te lo pida, acepto aumentarte unos cientos extras cada semana", le dijo cuando ella se quejó que su sueldo de US$400 semanales era muy bajo.

Pero su personalidad lo puso en conflicto con su entorno, tensión que terminó desatándose en octubre de 1995 cuando la cadena de televisión inició una investigación en torno a Ailes luego de que su colega David Zaslav lo acusara ante recursos humanos de comentarios racistas.

"Yo veo a Ailes como una persona muy, muy peligrosa. Tomo sus amenazas de hacerme daño físico muy, muy seriamente… me siento en peligro tanto en el trabajo como en casa", fue el testimonio que Zaslav les dio a los investigadores en su momento. Para 1996, Ailes estaría fuera de la compañía. Entonces llegó Rupert Murdoch.

El magnate australiano buscaba expandir su imperio mediático a los Estados Unidos, donde no había logrado el mismo poder que tenía en su país natal y en el Reino Unido. También buscaba hacerle frente a la dominación de los canales de noticias por suscripción que tenía la CNN de Ted Turner. ¿Su solución? Fox News, y el hombre elegido para llevarla adelante fue que la llevaría adelante. Para octubre de 1996, Ailes sería el director ejecutivo de la cadena.

Ailes cumpliría el propósito encargado por Murdoch y para enero del 2002 Fox News superaría a CNN como el canal de noticias más visto en los Estados Unidos, avance logrado por una elección estratégica de ciertos temas claves en la demografía conservadora como la migración y el Medio Oriente, que les permitiría convertirse en una institución cultural para cierta sección del país.

Dentro de la empresa Ailes había creado su propio reino, posicionando a su personal de confianza en puestos claves, además de creando una especie de sociedad distópica dentro de la corporación, vigilando minuciosamente a los empleados con cámaras, revisión de sus comunicaciones y con investigadores privados.

Su poder quedó afianzado en agosto de 2005, cuando fue nombrado presidente del grupo Fox Television Stations tras la salida de Lachlan Murdoch, hijo de Rupert Murdoch, de News Corporations.

Por supuesto, el acoso sexual continuó en Fox News. Según testimonios recopilados por Sherman, Ailes tenía un método preferido para conseguir a sus víctimas, ofreciendo su ayuda o hacer de tutor a las jóvenes mujeres. Luego hacía preguntas personales con el objetivo de exponer vulnerabilidades, usando el mismo olfato que lo convirtió en un ejecutivo tan exitoso.

-La demanda-

Si bien había rumores de estos tratos en Fox News, la profundidad de la misma no fue percatada dentro y fuera de la empresa hasta que ocurrió la demanda por parte de Gretchen Carlson en julio de 2016.

Carlson, una ex Miss America con décadas de carrera en televisión, se unió al programa matutino "Fox & Friends" en 2006. Pero sus choques con Ailes llevaron a que en 2013 fuera sacada del popular espacio por uno de menor importancia a las 2 p.m. A partir de 2014, Carlson empezó a grabar sus conversaciones con el ejecutivo, captando frases del mismo como "Creo que tú y yo debimos de tener sexo hace mucho tiempo, y entonces tú estarías bien y yo estaría bien. Hay veces que los problemas son más fáciles de resolver de esa manera."

Luego de más de un año de conversaciones grabadas, Carlson se puso en contacto con la abogada Nancy Erika Smith, quien ya tenía reputación litigando contra hombres poderosos por abuso sexual. El plan original era poner la demanda en setiembre de 2016, pero tuvieron que adelantarla luego de que el contrato de Carlson no fuera renovado el 23 de junio.

Rupert Murdoch (centro) junto a sus hijos Lachlan (izquierda) y James (derecha). (Foto: AFP) LEON NEAL | AFP

Lo que no sabía Carlson es que ella tenía dos inesperados aliados en James y Lachlan Murdoch, hijos del magnate que sentían simpatía por Ailes. Los hermanos convencieron a Rupert Murdoch a publicar un comunicado donde aseguraban tomar este tipo de acusaciones "seriamente" y a iniciar una investigación interna sobre la materia, poniendo la posición de Ailes en una situación aún más precaria. La cercanía de Ailes con Donald Trump era otra de las razones por las cuales Rupert Murdoch no intentó defender tanto a su empleado.

Su situación no fue ayudada por la publicación de un reporte de la revista New York con seis testimonios más de mujeres que al presidente de Fox News acusaban de acoso sexual en las últimas tres décadas. El testimonio de Megyn Kelly, conductora de un popular programa de Fox News, fue solo el golpe de gracia.

Después de su salida, varias más mujeres salieron a la luz con testimonios sobre el acoso sexual de Ailes, algunas de estas llegando a acuerdos con Fox. Ailes, mientras tanto, se unió a la campaña del entonces candidato Donald Trump, asesorándolo para los debates.

Roger Ailes murió el 18 de mayo de 2017, luego de caerse y golpearse la cabeza, sufriendo de un hematoma subdural. Acababa de cumplir los 77 años.

El impacto de Ailes no puede subestimarse, influenciando varias generaciones de pensamiento conservador y, a través de Fox News, aportando a la creación de movimientos como el Tea Party. El escándalo en que se vio envuelto también volvió a atraer la atención sobre casos de acoso sexual por hombres poderosos, que junto al de Bill Cosby en 2015 y Harvey Wenstein en 2017, ayudarían a la popularización del movimiento #MeToo.

Es interesante notar que aparte de la película “Bombshell”, a estrenarse en EE.UU. el 20 de diciembre, Ailes ha sido el objeto del documental “Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes” (2018) y la serie de Showtime “The Loudest Voice” (2019).