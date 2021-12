Conforme a los criterios de Saber más

Carlos Alcántara bordeaba las cinco décadas cuando hizo historia en el Perú con “Asu Mare”, la película peruana más taquillera de todos los tiempos. A los 50 años fue premiado en el Festival de Málaga, como Mejor Actor Latinoamericano por “Perro Guardián”. Y a mediados de este año, coprotagonizó “La casa del caracol, su segundo filme español. Este 8 de diciembre también estrena “El Refugio”, su tercera entrega española. Mientras otros grandes actores de su edad evalúan dejar el escenario porque sienten que solo hay espacio para los más jóvenes, el popular ‘Cachín’ avanza imparable. El 2022 cristalizará uno de sus más avizorados sueños. “Dirigir el spin-off de ‘Asu Mare’ será el proyecto más importante de mi vida”, asegura.

“A mis 57 años no es que me estén lloviendo las propuestas, pero nunca imaginé hacer dos películas en España tan rápido y con papeles interesantes, casi protagónicos. En este lado del mundo, la oportunidad que tiene la gente adulta mayor es mucho más grande”, destaca el actor y productor peruano.

“El Refugio”, película coproducida por Tondero y dirigida por la directora malagueña Macarena Astorga, es la tercera película del artista nacional en España. La primera fue “Perdida”, una coproducción con España y Argentina, con Luisana Lopilato y Amaia Salamanca. La segunda fue “La casa del caracol”.

“De esta forma estamos tratando de ingresar al mercado internacional, sobre todo al español. Para mí es positivo intentar en una liga de mayor competencia”, señala Alcántara Vilar.

SINOPSIS

Una estrella del cine en horas bajas (Carlos Alcántara) y un galán emergente (David Guapo) que amenaza con desplazar al anterior gracias a las artimañas del agente de ambos. La dueña del hotel de alta montaña y su alocada hermana, propulsora de una nueva y peculiar disciplina mezcla de yoga y feng shui. Un grupo de niños con ganas de divertirse, pero también de descubrir secretos ocultos. Un botones taciturno que todo lo ve. Todos ellos convergen un fin de semana, días antes de Navidad, en un hotel, en el que pasará de todo.

Vuelves a la comedia con “El Refugio”. ¿Te sientes más cómodo en ese género?

Me siento como pez en el agua en la comedia, por mi carácter, mi personalidad y mi formación como claun ; pero también estoy en la búsqueda de hacer otros personajes, de salir de mi zona de confort y poder experimentar con el thriller, el drama y el terror.

Actores españoles como Loles León, Leo Harlem, María Barranco, David Guapo, Mariam Hernández, Sara Sálamo, Antonio Dechent, forman parte de esta película. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con ellos?

Por mi personalidad y mi carácter siempre trato de encajar en el grupo, siendo respetuoso, llegando puntual y haciendo lo que tengo que hacer. Me lleva el carácter a siempre estar enganchado con todos y a seguir aprendiendo de cada uno, porque prácticamente estoy a mitad de mi carrera. Si esta dura 70 años sería genial.

El personaje de David Guapo usa un chullo en la película, ¿tuviste injerencia en eso?

Fue un aporte de Leslie Hinojosa, una de nuestras mejores vestuaristas. Ella propuso lo del chullo y la idea les encantó. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que parte de nuestra cultura haya estado presente en este filme.





Carlos Alcántara estrena su primera comedia navideña llamada “El refugio”. (Foto: 3 Puntos / Tondero)

¿Cómo fue grabar en Sierra Nevada?

Fue increíble porque se grabó en verano, con 40 grados de temperatura. Para grabar la nieve y la gente esquiando tuvimos que viajar a Tignes, una ciudad francesa, que en esta época del año está llena de nieve. Luego regresamos a Sierra Nevada y con una maquina que bota algo muy parecido a la nieve se grabó en exteriores. El avance tecnológico hace cosas espectaculares, te pasa de vuelta.

-¿Cuál fue la escena que más te marcó?

Hay una escena en la que David y yo terminamos haciendo una película juntos. Yo hago de su mentor, una especie de Sean Connery (Henry Jones) con Harrison Ford (Indiana Jones), pero se tuvo que sacar en edición porque era muy larga.

A tu personaje (Antonio Rojas), un actor que lleva muchos años dando vida a ‘Indiana Jones Latino′, le cuesta aceptar que hayan elegido a un artista más joven para una nueva versión de la película. ¿Alguna vez has sentido a la edad como un obstáculo? ¿En algún momento limitó tu carrera?

En Perú sí. Lamento tener que decir esto, pero aquí no hay muchos papeles para los actores adultos mayores . Y eso no pasa en España, en Brasil o Argentina, por ejemplo. Debería ser interesante entrar en la vida de las personas a partir de los 40 o 50 años, porque constantemente hay conflictos que podrían se buenas historias para contar. En la televisión también hay un terror al pelo blanco, a las arrugas, hay una tendencia a cada vez quererse ver más joven, a usar filtros todo el tiempo para aparentar una imagen lozana . Hace muchos años, Javier Cámara, un amigo con quien hice la película “Siete semillas”, me dijo que a partir de los 50 me iban a llover papales. Y a mis 57 años no es que me estén lloviendo, pero nunca imaginé hacer dos películas tan rápido (en un mismo año, 2021) y con papeles casi protagónicos.

Brad Pitt, quien tiene 57 años, dijo que cada vez actúa menos porque siente que Hollywood es para actores jóvenes...

Es que Hollywood es una máquina de crear ídolos, hay una tendencia hacia lo joven, lo lozano, lo deportivo. Por eso hay tanto consumo del filtro para verse mejor.

¿Te someterías a algún arreglo estético o alguna cirugía de rejuvenecimiento?

A mí no se me ocurre operarme o ponerme algo en la cara que me imposibilite la gestualidad. Disfruto de mis arrugas porque son como el acordeón, mientras más las estires y las vuelves a juntar, suenan más lindo. Si a un acordeón lo empiezas a coser de forma que no se arrugue, va a dejar de sonar. Una cara que ya no tiene expresividad, seguramente va a limitarse, y yo soy gestual. Lo digo ahora, pero si empieza a caerse mi ojo y no me permite ver, seguramente por ahí saldrá un canje. Pero ponerme algo para ir en contra de la caída o la gravedad, no está en mis planes. Tampoco tengo pensado pintarme o ponerme pelo. El próximo año en “Igualita a mí” me verán con una prótesis en el pelo porque para un personaje no tengo problema en ponerme peluca, barba, subir o bajar de peso.

Carlos Alcantara, de 57 años, es uno de los actores peruanos más populares y exitosos actualmente. (Foto: Leandro Britto)

¿Desde el éxito de taquilla de “Asu Mare”, sientes que tienes la responsabilidad de estar siempre arriba, de hacer producciones que funcionen, que superen la valla que dejó esta película?

Siempre he asumido cualquier personaje con responsabilidad y respeto. Este año voy a dirigir y también lo voy a a hacer con respeto para ese público que ha respondido cuando lo hemos necesitado. Siempre he sentido que soy una especie de deportista en mi carrera porque el deporte siempre ha estado ligado a mi vida, a llegar a la meta antes que todos. Ahora soy menos competitivo porque no quiero frustrarme si no llego a alcanzar la meta, pero no dejo de luchar hasta alcanzarla.

¿Y han habido metas que no has logrado alcanzar?

Quizás a nivel futbolístico, pues soy de la generación en la que todos queríamos ser futbolistas. Y, obviamente, hay una etapa en mi vida en la que me frustraba cuando no me elegían en los cásting. Siempre quería ser protagonista y cuando veía que elegían a otro actor, me quejaba. Me hacía mucho rollo en la cabeza, pensaba que era mal actor. Ahora estoy en una etapa profesional y personal más madura, con nuevos objetivos manejando con el pie en el freno, más que en el acelerador.

¿Qué objetivos tienes?

Actuar cada vez mejor, aprender más, estar con mejores directores y guionistas, simplemente eso. No es que quiero ser el mejor del país, ni del mundo. Ya obtuve un premio en el Festival de Málaga, como Mejor Actor Latinoamericano por “Perro Guardián”, y lo curioso es que este año estuve en ese festival y cuando gané no pude ir porque estaba filmando en Perú. Definitivamente, también quiero dirigir mi primera película, que es algo que va a pasar el próximo año.

¿Dirigir el spin off de “Asu Mare”?

Así es. Desde que empecé en esto, dirigir siempre ha sido mi sueño, y lo estoy asumiendo con todo el profesionalismo y la experiencia de haber estado en las otras películas. El guion está terminado desde hace algún tiempo, conozco la historia y a los chicos. Este será el proyecto y el reto más importante de mi vida porque si funciona seguiré dirigiendo. Esta carrera recién empieza para mí.

¿Actuarás en este proyecto?

Pienso aparecer para divertirme un poco, pero nadie sabrá que soy yo, aunque bacán si alguien me reconoce. Al dirigir esta película voy a tener que estar con la cabeza en todo, más que nunca, sería complicado dirigir y actuar.

¿Algún actor te interpretará?

En la primera “Asu Mare” tenía 48 años, pero hice de uno de 16. En la segunda tenía 50, pero hice de uno de 25, y en la tercera tenía 55 años, pero hice de uno de 31. Ya no doy para hacerme más joven. La película va a tratar de la amistad, entonces mejor que esté caleta y darle mayor prioridad a mis amigos. Ellos fueron un soporte grande en las tres películas de “Asu Mare”, son una máquina de generar humor, no tienes idea de lo creativos que son. Va a ser interesante, un reto grande. Estoy muy ilusionado con este proyecto.

VIDEO RECOMENDADO

El programa conducido por Bruno Pinasco, entrevisto en exclusiva al reconocido actor peruano Carlos Alcántara y a Miguel Valladares fundador de Tondero. null

TAMBIÉN PUEDES LEER