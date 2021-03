Conforme a los criterios de Saber más

La frase de este titular no es mía. Es, en realidad, parte de un diálogo que tienen Lavelle Junson (Jermaine Fowler) y Mirembe (Nomzamo Mbatha), dos de los nuevos personajes que presenta “Un príncipe en Nueva York”, en la cinta que se estrenó este viernes en Amazon Prime Video. Discutiendo sobre el nivel del cine estadounidense, concluyen que hace mucho Hollywood no tiene más que ofrecer que “héroes, adaptaciones y secuelas de películas viejas que nadie pidió”. Esa autorreflexión es importante porque queda claro que, tanto los guionistas y directores, así como también el público, sabemos a qué nos enfrentamos cuando de segundas partes se trata, más si hablamos de taquillazos del ayer. Pero no por ello “Un príncipe en Nueva York 2″ deja de ser insípida.

Treinta y tres años después del estreno de la primera película, Eddie Murphy y Arsenio Hall vuelven al ficticio reino de Zamunda, donde el príncipe Akeem (Murphy) está por ser coronado tras la muerte de su padre, el rey Jaffe Joffer (James Earl Jones), quien antes de partir le recuerda que tiene dos dilemas por resolver: un conflicto bélico con Nextdoria, el pueblo al que desairó para casarse con Lisa (Shari Headley) en la cinta original, y la falta de un heredero varón al trono, pues tiene tres hijas mujeres.

Para justificar estos dilemas, la trama propone la aparición de “un hijo bastardo” del príncipe Akeem, concebido en aquella recordada escena en la que sale a buscar novia en un club de Queens, en Nueva York. Además de este forzado giro al guion original, la película propone el regreso de todos los personajes que Eddie Murphy interpretó a fines de los ochenta: los abuelos de la barbería, el judío Saúl, el cantante Randy Watson, entre otros, pero también de personajes secundarios como su ex prometida, la princesa Imami (Vanessa Bell Calloway), quien tres décadas después sigue ladrando a pedido de sus interlocutores.

Pero la repetición no está solo en los personajes. Los chistes giran en torno a lo mismo y la historia también da vueltas en los conflictos planteados (y resueltos) tres décadas atrás. Por momentos, más que una secuela, parece un ‘remake’ con los actores un poco más gordos y calvos que en el estreno original. No es de extrañar que los mejores momentos de “Un príncipe en Nueva York 2″ estén protagonizados por los personajes que no están ligados a la primera entrega: Leslie Jones, que interpreta a la madre del ‘bastardo del príncipe’, y Tracy Jordan, que es el tío del muchacho.

Con ellos se plantea otro cliché de la comedia: el del contraste. La familia pobre de Queens que tiene que aprender a comportarse en la mesa con los monarcas de este reino africano (algo que, por ejemplo, ya ha hecho Murphy en “El profesor chiflado”), pero que demuestra tener más efectividad cómica que la mayoría de elementos que se proponen en esta historia.

El contraste también vuelve a ser efectivo cuando los guionistas (a Barry W. Blaustein y David Sheffield, que escribieron el libreto de los años ochenta, se sumó Kenya Barris, de la hilarante “Black-ish”) plantean el regreso de Akeem a Nueva York, para ir a rescatar a su hijo, que en un momento de la cinta huye de Zamunda. Los cambios de la forma de vida en la ciudad generan escenas muy divertidas como cuando el monarca no puede pedir un taxi porque ahora todo es por APP o cuando casi es arrollado por los scooters que han invadido las pistas y veredas del mundo.

Pero, en líneas generales, no hay mayor novedad en esta secuela. Cuando se estrenó en 1988, “Un príncipe en Nueva York” representó una oportunidad para que Eddie Murphy pudiera interpretar un personaje, pues se había convertido en un ícono de esa década con su nombre y apellido en shows de ‘stand up’ comedy cargados de machismo y homofobia de los que hoy reniega. Su incursión en el cine había sido también con personajes que no requerían una mayor caracterización (”48 horas” y “Beverly Hills Cop”). Esta película dejó varias referencias para la cultural popular que hoy todavía perduran. Vamos, incluso hay un video Michael Jackson que recuerda al reino de Zamunda. La secuela no deja nada.

La cinta de Craig Brewer, quien asume la dirección que en la primera película tuvo John Landis, te garantiza algunas risas, pero más allá de eso será tan olvidable como la cuarta entrega que acaba de anunciar Eddie Murphy de su franquicia “Beverly Hills Cop”. Parafraseando a los personajes de “Un príncipe en Nueva York 2″: cuándo entenderá Hollywood de que, si algo salió bien a la primera, no hay que arruinarlo con una secuela.

Tráiler de "Un príncipe en Nueva York 2", comedia de Eddie Murphy. (Fuente: Amanzon Prime Video)





LA FICHA:

Sinopsis: Akeem y Semmi están de regreso. Ambientada en el exuberante reino de Zamunda, el recién coronado rey Akeem (Eddie Murphy) y su leal confidente, Semmi (Arsenio Hall), emprenden una nueva y divertidísima aventura que los lleva al otro lado del mundo, desde su gran nación africana hasta el barrio de Queens en Nueva York, donde todo comenzó.

Director: Craig Brewer.

Elenco: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley, James Earl Jones, Leslie Jones, Wesley Snipes, Jermaine Fowler.

Duración: 1 hora y 48 minutos.

Género: Comedia, secuelas.

Clasificación: 13+

Año: 2021.

Películas similares: “Un príncipe en Nueva York”, “El profesor chiflado”, “Dr. Doolitle”

Calificación: ★★½.