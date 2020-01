La edición vigésimo quinta ceremonia de los Critics’ Choice Awards, evento que premia a lo mejor de la industria del cine y la televisión, se viene llevando a cabo este domingo en The Barker Hangar, en Santa Mónica, California (Estados Unidos).

Son más de 300 críticos de televisión, radio y portales web de Estados Unidos y Canadá los que se han reunido para escoger lo más destacado de la cinematografía y la tv.

El evento es organizado por la Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas (BFCA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Periodistas de Televisión (BTJA).

Entre los nominados a mejor película en los Critics’ Choice Awards 2020 destacan “1917”, reciente ganador de los Globos de Oro 2020, “The Irishman”, “Joker” y “Jojo Rabbit”.

Entre las productoras que participan, Netflix, líder de las plataformas de streaming, cuenta con la mayor cantidad de nominaciones (61) en las subcategorías referidas a las películas, series y actores. Le siguen HBO (33), Amazon (14) y NBC (12).

Lista de nominados a los Critics Choice Awards 2020

Mejor película

- 1917

- Ford v Ferrari

- El Irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Historia de un Matrimonio

- Había una vez en Hollywood

- Parasite

- Uncut Gems

Mejor actor

- Antonio Banderas – Dolor y Gloria

- Robert De Niro – El Irlandés

- Leonardo DiCaprio – Había una vez en Hollywood

- Adam Driver – Historia de un Matrimonio

- Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

- Joaquin Phoenix – Joker

- Adam Sandler – Uncut Gems

Mejor actriz

- Awkwafina – The Farewell

- Cynthia Erivo – Harriet

- Scarlett Johansson – Marriage Story

- Lupita Nyong’o – Us

- Saoirse Ronan – Little Women

- Charlize Theron – Bombshell

- Renée Zellweger – Judy

Mejor actor de reparto

- Willem Dafoe – The Lighthouse

- Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

- Anthony Hopkins – Los Dos Papas

- Al Pacino – El Irlandés

- Joe Pesci – The Irishman

- Brad Pitt – Había una vez en Hollywood

Mejor actriz de reparto

- Laura Dern – Marriage Story

- Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

- Jennifer Lopez – Hustlers

- Florence Pugh – Little Women

- Margot Robbie – Bombshell

- Zhao Shuzhen – The Farewell

Mejor joven actor o actriz

- Julia Butters – Había una vez en Hollywood

- Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

- Noah Jupe – Honey Boy

- Thomasin McKenzie – Jojo Rabbit

- Shahadi Wright Joseph – Us

- Archie Yates – Jojo Rabbit

Mejor elenco

- Bombshell

- The Irishman

- Knives Out

- Little Women

- Historia de un Matrimonio

- Había una vez en Hollywood

- Parasite

Mejor director

- Noah Baumbach – Historia de un Matrimonio

- Greta Gerwig – Little Women

- Bong Joon Ho – Parasite

- Sam Mendes – 1917

- Josh Safdie and Benny Safdie – Uncut Gems

- Martin Scorsese – El Irlandés

- Quentin Tarantino – Había una vez en Hollywood

Mejor historia original

- Noah Baumbach – Historia de un Matrimonio

- Rian Johnson – Knives Out

- Bong Joon Ho and Han Jin Won – Parasite

- Quentin Tarantino – Había una vez en Hollywood

- Lulu Wang – The Farewell

Mejor historia adaptada

- Greta Gerwig – Little Women

- Noah Harpster and Micah Fitzerman-Blue – A Beautiful Day in the Neighborhood

- Anthony McCarten – The Two Popes

- Todd Phillips & Scott Silver – Joker

- Taika Waititi – Jojo Rabbit

- Steven Zaillian – El Irlandés

Mejor cinematografía

- Jarin Blaschke – The Lighthouse

- Roger Deakins – 1917

- Phedon Papamichael – Ford v Ferrari

- Rodrigo Prieto – El Irlandés

- Robert Richardson – Había una vez en Hollywood

- Lawrence Sher – Joker

Mejor diseño de producción

- Mark Friedberg, Kris Moran – Joker

- Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

-Jess Gonchor, Claire Kaufman – Little Women

- Lee Ha Jun – Parasite

- Barbara Ling, Nancy Haigh – Había una vez en Hollywood

- Bob Shaw, Regina Graves – El Irlandés

- Donal Woods, Gina Cromwell – Downton Abbey

Mejor edición

- Ronald Bronstein, Benny Safdie – Uncut Gems

- Andrew Buckland, Michael McCusker – Ford v Ferrari

- Yang Jinmo – Parasite

- Fred Raskin – Había una vez en Hollywood

- Thelma Schoonmaker – The Irishman

- Lee Smith – 1917

Mejor diseño de vestuario

- Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

- Julian Day – Rocketman

- Jacqueline Durran – Little Women

- Arianne Phillips – Había una vez en Hollywood

- Sandy Powell, Christopher Peterson – El Irlandés

- Anna Robbins – Downton Abbey

MEJOR PEINADO Y MAQUILLAJE

- Bombshell

- Dolemite Is My Name

- El Irlandés

- Joker

- Judy

- Había una vez en Hollywood

- Rocketman

Mejores efectos visuales

- 1917

- Ad Astra

- The Aeronauts

- Avengers: Endgame

- Ford v Ferrari

- El Irlandés

- El Rey León

Mejor película animada

- Abominable

- Frozen II

- How to Train Your Dragon: The Hidden World

- I Lost My Body

- Missing Link

- Toy Story 4

Mejor película de acción

- 1917

- Avengers: Endgame

- Ford v Ferrari

- John Wick: Chapter 3 – Parabellum

- Spider-Man: Lejos de casa

Mejor comedia

- Booksmart

- Dolemite Is My Name

- The Farewell

- Jojo Rabbit

- Knives Out

Mejor película de ciencia ficción o terror

- Ad Astra

- Avengers: Endgame

-Midsommar

- Us

Mejor película en idioma extranjero

- Atlantics

- Les Misérables

- Dolor y Gloria

- Parasite

- Portrait of a Lady on Fire

Mejor canción

- Glasgow (No Place Like Home) – Wild Rose

- (I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

- I’m Standing With You – Breakthrough

- Into the Unknown – Frozen II

- Speechless – Aladino

- Spirit – El Rey León

- Stand Up – Harriet

Best score

- Michael Abels – Us

- Alexandre Desplat – Little Women

- Hildur Guðnadóttir – Joker

- Randy Newman – Historia de un matrimonio

- Thomas Newman – 1917

- Robbie Robertson – El Irlandés