Globos de Oro 2019: los grandes olvidados de la gala de nominación | FOTOS

Los Globos de Oro 2019 se celebrarán el próximo 6 de enero y ya conocemos a sus nominados. Sin embargo, hay producciones cinematográficas y actores de renombre que no han sido contemplados para llevarse los galardones este año. Conócelos en esta nota.

Uno de los primeros olvidados en esta ceremonia son los Ryan (Gosling, Coogler y Reynolds). Gosling perdió una nominación como el astronauta Neil Armstrong en "First Man"; cinta que tampoco fue nominada como Mejor drama.

Coogler fue pasado por alto como director de "Black Panther"; mientras que Reynolds, quien ganó nominaciones a Mejor actor y Mejor película por "Deadpool" en el 2016, fue excluido este año con "Deadpool 2".

El drama de NBC, "This Is Us", tampoco fue incluido en la categoría Mejor serie dramática. Por su parte, los actores nominados en galas anteriores como Mandy Moore, Chrissy Metz y Sterling K. Brown desaparecieron para esta edición 2019.

En el caso de una de las favoritas de la ceremonia, la película "Black Panther" alcanzó la nominación a Mejor drama sin el actor principal Chadwick Boseman. Lo mismo sucedió con Michael B. Jordan, el villano Erik Killmonger, a quien también se le negó la nominación a Mejor actor de reparto.

Otro olvidado fue la leyenda cinematográfica de 88 años, Clint Eastwood; cuyo drama "The Mule" no calificó a ninguna categoría, ni siquiera el de mejor actor.

Como si ello fuera poco, la versión animada del clásico de Dr. Seuss, "El Grinch", se perdió una nominación a mejor película animada, habiendo sido una de las favoritas en este rubro para la temporada de fiestas. Además, la serie "Atlanta" de Donald Glover, a pesar de haber ganado como mejor comedia en los Globos de Oro 2017, tampoco logró ganar esa nominación este año.

De igual modo, la película "A Quiet Place", que recaudó $330 millones de taquilla en todo el mundo y recibió un puntaje de 95% por parte de la crítica, solo está nominada a la Mejor banda sonora.

"Viudas", el drama del ganador del Oscar, Steve McQueen, que cuenta con un gran reparto incluyendo a Viola Davis y Liam Neeson, ha sido una de las más valoradas por los críticos. Sin embargo, los Globos de Oro 2019 no los incluye en ninguna categoría.

En el caso de "Mary Poppins Returns", si bien fue nominada Mejor comedia musical, ninguna de sus canciones recibió una nominación. La película "Mamma Mia! Here We Go Again" tampoco fue contemplada en esta gala, a pesar que hace 10 años, la primera entrega fue nominada a Mejor comedia musical y Mejor actriz para Meryl Streep.

Finalmente, el actor australiano Hugh Jackman, quien consiguió la nominación a Mejor actor el año pasado por "The Greatest Showman", este año no tuvo la misma suerte con su papel en el drama político "The Front Runner".