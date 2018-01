El mexicano Guillermo del Toro consiguió este domingo el trofeo al mejor director en la 75 edición de los Globos de Oro por su trabajo en "The Shape of Water".

En esa categoría competía frente a Steven Spielberg ("The Post"), Ridley Scott ("All the Money in the World"), Christopher Nolan ("Dunkirk") y Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").

Del Toro es el tercer cineasta latino que consigue esta distinción tras sus compatriotas Alfonso Cuarón ("Gravity") y Alejandro González Iñárritu ("The Revenant"). Esta es la primera vez que el director recibe el Globo de Oro.

Nominada a siete Globos de Oro, "The Shape of Water" ha ganado hasta el momento a mejor banda sonora y mejor director.

En su discurso, Del Toro, agradeció el elenco de la película: "Mis monstruos, gracias".

"The Shape of Water", protagonizada por Sally Hawkins como una mujer muda que se enamora de una criatura marina cautiva, es una carta de amor al cine mismo y a las películas de monstruos, un género que combina de manera audaz con el thriller e incluso el musical.

Algunos críticos la califican como la mejor película de Del Toro desde "El laberinto del fauno”, su épica española de 2006 que sorpresivamente no le dio a México el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera (el premio entonces fue para "La vida de los otros" de Alemania).