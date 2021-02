“Nomadland” es la película mejor posicionada en los Golden Globes, con cuatro nominaciones. Entre el reparto que conforma la producción, Frances McDormand es la única actriz destacada y de peso en la industria de Hollywood.

La actriz cuenta con tres décadas de presencia en la actuación, y poco se sabe de su vida privada. Sin embargo, ella representa un claro ejemplo que no se necesita estar en la mira de los medios para tener visibilidad en la industria. De esta manera, sus trabajos le han hecho obtener el peso internacional que tiene, sobre todo con su más reciente nominación en la categoría de Mejor actriz de drama en los Golden Globe Awards 2021.

Lo sorprendente, es que encaja perfectamente con su personaje en “Nomadland”. ¿Por qué? La cinta plantea una reflexión de encuentro con uno mismo, y de que no se necesitan muchas cosas para ser feliz. En la vida real, McDormand ha demostrado que no es una persona materialista. A pesar de sentirse orgullosa con la película, ella manifestó en una entrevista que le molesta mucho la palabra “premios”. E incluso, evidencia tener una vida lejos de los grandes reflectores porque vive en un pueblo alejado de Hollywood.

McDormand rara vez concede entrevistas, y las pocas veces que se le puede ver fuera de una película, es en las premiaciones televisadas en las que prefiere aparecer con una apariencia elegante y sencilla, sin tener que vestir glamurosos trajes de diseñador.

¿A qué se debe ese estilo de vida?

En una entrevista para The New York Times, la actriz le pidió al diario que no divulgara el nombre de su ciudad, y por medio de una llamada telefónica, McDormand confesó que, “aquí puedo vivir mi yo más auténtico (...), y no tengo que fingir ser nadie más”.

Asimismo, manifestó para USA Today lo siguiente: “Intento practicar para que me atraigan menos las cosas brillantes, (…) Tengo suficiente para el resto de mi vida y no necesito ni una más. Siempre hemos vivido a pequeña escala y hemos mantenido los gastos bajos (Refiriéndose a su esposo y a ella), así que estoy practicando eso en la medida de lo posible y tratando de difundirlo.”

Los efectos secundarios de “Nomadland”

Durante el rodaje de la cinta dirigida por Chloe Zhao, Frances se encontraba rodeada con nómadas contemporáneos reales. Muchos de ellos no tenían ni idea que ella era una actriz notable y premiada dos veces por la Academia. Para ellos, era una nómada más.

Sin embargo, con todas las críticas, reseñas, premios y nominaciones que está recibiendo “Nomadland”, la actriz no tiene de otra que aceptar realizar entrevistas y estar en la mira de muchos medios de difusión por sus logros en la cinta.

Según el crítico de Los Angeles Times, Justin Chang, reafirma en su reseña del filme que la norteamericana “No desaparece en Fern; es revelada por Fern, y Fern es revelada por ella”, comentó sobre la conexión entre el personaje y la intérprete.

En perspectiva de Frances, “Una de las cosas más gratificantes es que estamos ofreciendo al público una catarsis”, dijo sobre la reflexión de “Nomadland”. “La gente no se limita a mirarse el ombligo, sino que realmente mira fuera de sus pequeñas vidas y se pregunta cómo puede marcar la diferencia en el mundo en general”.

Golden Globes 2021

Puedes ver los Golden Globe Awards en los canales TNT y TNT series desde las 8:00 p.m. el próximo domingo 28 de febrero.

