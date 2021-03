Los Globos de Oro, en su 78va edición, se transmitieron desde locaciones en Beverly Hills y Nueva York con los nominados apareciendo en video de manera remota.Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron el Globo de Oro 2021 a la Mejor canción de una película por “Io Sì”, tema de la cinta italiana “La vita davanti a sé”, la cual protagoniza Sophia Loren.

“Me siento tan orgullosa. Muchísimas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Siento toda la piel erizada”, dijo Pausini al aceptar el reconocimiento desde su casa en Italia. “Grazie mille”, agregó en su idioma natal.

En la categoría a Mejor película, “Io Sí” competía con “Fight for You”, (Judas and the Black Messiah), “Hear My Voice” (The Trial of the Chicago 7), “Speak Now” (One Night in Miami), “Tigers & Tweed” (The United States vs. Billie Holiday).

Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) for "Io Sì (Seen)" - Best Original Song - Motion Picture - The Life Ahead. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/JXaHJtc3k4 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Pausini asumió la tarea de traducir la letra escrita en inglés por Warren, que terminó grabando en cinco idiomas para darle mayor difusión a su mensaje: “Seen” en inglés, “Yo sí” en español, “Eu sim” en portugués y “Moi si” en francés, además de la versión italiana que aparece en la cinta y que además está entre las precandidatas a los Premios de la Academia (el 15 de marzo se sabrá si es nominada).

Actualmente disponible en Netflix, “La vita davanti a sé” sigue a Madame Rosa (Loren), una sobreviviente del Holocausto a cargo de una guardería que entabla una rara amistad con un niño de la calle resentido, Momo (Ibrahima Gueye), a quien acoge luego de que éste le roba.

“La vita davanti a sé”, titulada en inglés “The Life Ahead” y dirigida por el hijo de Loren, Edoardo Ponti, también fue nominada a Mejor película en lengua extranjera.

