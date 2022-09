LEE TAMBIÉN: Paul Vega y Delfina Paredes reflexionan sobre la discriminación y la muerte y dan detalles de filme premiado

"La banda presidencial" La trama Cuatro amigos interpretados por Giovanni Ciccia, Emilram Cossio, Andrés Salas y Haysen Percovich, cansados de las dificultades que les pone la vida, trazan un plan para robar un casino el 31 de octubre, Halloween. Vestidos con ternos y máscaras de los expresidentes del Perú Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala para pasar desapercibidos entre los otros disfrazados, cometen el robo y también toman un rehén. Más adelante, tras refugiarse en una casa, descubren haber capturado a un congresista muy mediático, interpretado por Christian Ysla.

Radicado ahora en España, Barragán tiene una carrera extensa en el audiovisual. Más de una década en televisión, con series como “Al fondo hay sitio”, “De vuelta al barrio” y “Llauca”; así como en el teatro con “Av. Larco, el musical”, “Tiempos mejores” y “Efectos laborales” (en esta última también fue director). Él escribió “La banda presidencial” en base a la idea original de Eduardo Mendoza, cineasta detrás de películas como “Mañana te cuento” y “El evangelio de la carne”. Conversamos con el escritor por medio de Zoom.

—¿La idea de “La banda presidencial” fue solo tuya, nació junto con Eduardo, el director, o cómo fue?

La idea en realidad nace de Eduardo. Él tenía pensada la línea general, de estas personas comunes y corrientes, pero un poco atascadas, complicadas por la vida, a una edad en donde las expectativas [de los demás] son más grandes de lo que uno desea. A mí la idea me atrajo mucho, fuimos trabajando el paso a paso, los acontecimientos.

—Tus inicios en la narrativa están en el teatro. Me parece curioso porque esta película tiene mucho de eso, locaciones escasas, personajes que casi siempre están en una sola casa. ¿El guion siempre tuvo eso en mente o fue por una limitación de la pandemia?

Se grabó en el 2021. Se iba a empezar a grabar el 16 de marzo del 2020 y, bueno, todos sabemos lo que pasó ese día. Se suspendió el rodaje hasta nuevo aviso y ese nuevo aviso fue más de un año después, por todo lo que pasó, por la pandemia. Era una película que, más allá del casino (lo más grande de la cinta en términos de producción), estaba pensada para que la mayoría de las cosas ocurra en interiores, en esta casa. La pandemia no cambió el guion, siempre fue así.

—¿Cuánto de tu descontento por la política peruana está en el guion?

Mucho. Creo que en todo lo que escribimos, por más que tengan otro tipo de contenidos, siempre va a salir este descontento. Puede ser en tono de burla, o más sutil, pero digamos que el Perú es un país bastante frustrante para todos en términos políticos. Hemos visto, además, como la corrupción no ha estado en el sistema: la corrupción ha sido el sistema, ¿no? Y el producto de esto es la pobreza, es que no podamos tener una vida digna si es que no tienes ciertos privilegios. Entonces y que, además, sea la cultura del egoísmo, el todo para mí, y no sabemos vivir en comunidad. Toda esa mentalidad que tenemos en el Perú es producida desde la política, desde quienes nos gobiernan. Son los que nos han dado el peor ejemplo. En esta película hay mucho de esa impotencia que nos genera vivir en un país tan injusto, con tanta gente que quiere salir adelante y el sistema no los deja. Esta locura que hacen [los personajes] no legitimiza el robo, es como decir “estamos hartos”. Es una locura que no vamos a hacer, pero hay un sentir de eso, de esa impotencia, que creo que refleja la película.

—Tradicionalmente las ficciones, sean las películas, sean los libros, son una forma para que las personas expresen su frustración ante el sistema. No sé si te parece un poco triste que, en Perú, que tiene tantos problemas, su cultura también esté en cierto modo limitada por las oportunidades que nos da el país y no podamos expresarnos tanto. No hay muchas películas peruanas, hay a muy pocas series. Al menos audiovisualmente, no hay muchas oportunidades para para narrar eso.

El problema es que no hay una industria que haga que películas o series sean sostenibles y, digamos, tampoco hay apoyo suficiente de las instituciones, que nunca ven a la cultura como prioridad. Prefieren llenarse los bolsillos antes que dar un apoyo cultural, prefieren temas que les convengan económicamente que apoyar a películas, a series que de repente en otros países, como en España, hay mucho apoyo. En Perú está DAFO, que es importante, pero no alcanza todavía como para generar una industria y proyectos interesantes. El problema también está en la educación. Como no hay un plan educativo consistente ni serio para que el mismo pueblo, culturalmente, se eduque, sepa más, lea más, entonces tampoco hay interés de la mayoría por consumir [cultura]. Es como un perro que se muerde la cola: no hay una cosa y, por ende, no hay otra; no hay apoyo porque no hay quien no consuma y no es rentable. Eso produce que no haya una industria, que no podamos expresarnos con todo lo que quisiéramos decir. Y eso es un tema de educación, de apoyo, pero es un tema en términos generales culturales, del país.

—Volviendo a “La banda presidencial”, tengo entendido que el guionista no solamente escribe el texto y se desentiende. Tiene que estar disponible para reescrituras, a veces incluso estar en el set. ¿Es normalmente así en el cine peruano? ¿Fue así en esta película?

Yo escribí la película con Eduardo, digamos que su presencia... él había estado en el proceso de guion y, bueno, él es el director. Entonces quién mejor que él para defender el guion. Además, había nacido de una de una idea suya. Yo lo que hago es darle una forma de estructura dramática, donde los acontecimientos funcionen. Mi aporte también ha sido, básicamente, en la comedia, que es donde tengo más experiencia. Hemos reescrito algunas cosas, pero creo que teníamos bastante claro lo que queríamos contar y no ha tenido mucha reescritura. Sí hubo, porque es importante reescribir para poder sacar algo con cierta consistencia, pero también por el tema de la pandemia y eso, no me ha permitido estar tan involucrado en la filmación. Yo ya estaba acá [en España] cuando se filmó la película. Hasta el proceso de guion sí hemos estado muy involucrados con Eduardo y hemos conversado mucho, hemos replanteado algunas cosas. Pero nos hemos entendido bastante bien. Entonces, no ha habido tampoco como un momento en donde tengamos que deshacer mucho, sino ajustar, medir, pero creo por eso puede funcionar. No es una película muy compleja en términos de dramaturgia, y a veces se piensa que lo que no es complejo no es tan interesante y me parece que no es así. Hay cosas muy sencillas, pero muy directas, que pueden ser muy potentes e interesantes. Esta historia de alguna manera parecía que ya estaba escrita [risas].

—En este caso con cuatro personajes encerrados, necesariamente tiene que haber conflicto, ¿cierto?

Sí, claro, el encierro de hecho es algo importante. El encierro era un tema en la película y luego vivimos la pandemia, fue una de esas coincidencias que ahora nos puede resonar incluso más ese tema de estar metidos, de que “ya no nos soportamos”.

—¿Qué es lo que aprende alguien luego de haber sido guionista por más de 10 años en series tan largas y diarias como “Al fondo de sitio” y “De vuelta al barrio”?

Lo que más te da es oficio. La creatividad es un músculo que se desarrolla y, mientras más creas, más lo ejercitas, más lo desarrollas. Por eso ya no he continuado escribiendo “Al fondo hay sitio”, porque es un músculo que desarrollé durante unos 13 años que creo que he trabajado para el canal, donde agradezco muchísimo haber estado todo este tiempo, haberme dado la oportunidad de escribir tanto, de desarrollar ese ejercicio. Y esa presión de que tienes que entregar ese capítulo, porque se tiene que filmar ya, porque se tiene que salir al aire; eso hace a veces que uno escriba a mucha velocidad y no te permita profundizar mucho, pero te da mucho oficio. Pero también creo que, así como se ha desarrollado un músculo, a veces resuelves mejor otros proyectos, porque tienes el músculo entrenado. También, de alguna manera, el confort no siempre es bueno. A veces es bueno salir de esa zona y obligarte a hacer cosas diferentes.

—Por último, veo que has escrito “Asu Mare 4″. Sin hacer spoilers, ¿qué es lo que la gente puede esperar de esa película?

Una película divertida, una película muy peruana que se centra en los amigos de Cachín, que hemos tenido oportunidad de verlos en las anteriores películas, pero no los hemos conocido tanto. Ahora vamos a poder conocerlos más podemos, ver cómo se relacionan entre ellos, los conflictos que tienen entre ellos. Dentro de eso, mucho humor peruano, muchas dinámicas que nosotros acostumbramos a tener que también las podemos revisar y cuestionar, pero sobre todo va a ser una película entretenida, que con algún objetivo en particular va a hacer que los personajes se unan, se peleen, tengan una dinámica. Al igual que las anteriores “Asu mare”, es comedia, es peruanidad y es una historia, finalmente.