Inmediatamente después del estreno de “¿Nos casamos? Sí, mi amor” (2022), Julián Zucchi y Yiddá Eslava emprendieron la búsqueda de una nueva historia para la pantalla grande. Esta debía ser atractiva y divertida, pero sobre todo aleccionadora. Luego de algunas semanas, la inspiración que necesitaban llegó durante un viaje familiar al norte del Perú. El hotel donde se hospedaron y los acontecimientos que en este ocurrieron durante su estancia en el lugar, fueron decisivos para el nacimiento de “Soy inocente”, la apuesta más arriesgada de la emprendedora pareja.

“Esta es una película original, la idea es mía, surgió durante un viaje de vacaciones con Julián y mis hijos, mientras miraba cómo limpiaban las habitaciones del hotel me preguntaba qué era lo más loco que habían encontrado en los cuartos, y como no me gusta quedarme con la duda, le pregunté a una de las mujeres que estaban limpiando. Me contó que habían encontrado preservativos, joyas, billeteras y una vez a una persona en cuclillas, agazapado, metido en el armario después de haber destruido toda la habitación por un ataque neurótico. Luego me dijo que trabajaba en ese lugar para poder sacar adelante a su familia”, recuerda Eslava Parra.

La historia de sacrificio y abnegación de esta empleada del hotel no solo generó empatía en Yiddá, también inspiró el personaje principal de “Soy inocente”

“Cuando analizo las últimas películas peruanas, no encuentro una que le haga honor al peruano trabajador, no los veo reflejados como protagonistas, por eso me interesé en esta historia y les dije a nuestro director y socio, Pedro (Flores Maldonado), y a Julián (productor) para tocar este tema, para que nuestra película se centre en una peruana luchadora, que trabaja para ayudar a sus hermanos y que de un momento a otro se ve implicada en un crimen que no cometió, y sufre porque si la llevan a la cárcel ya no podrá velar por su familia. Es tanta su nobleza que hasta en los momentos más difíciles, piensa en los demás, antes que en ella”, destaca la artista en quien recae el rol protagónico.

“Sofía es una mujer admirable, un personaje con el que me siento identificada porque vengo de una familia que tenía que juntar los ‘ripios’ para llegar a fin de mes, y no tengo problema en decirlo, éramos misión imposible, éramos varios hermanos, mi papá ganaba poco y mi mamá era ama de casa; pero nunca nos faltó nada”, aclara.

Explica, además, que su personaje lleva ese nombre en honor a su primera amiga, a quien conoció en el colegio, cuando cursaba el segundo grado de primaria. “Era amable, educada, tierna, humilde, empeñosa y dedicada, era buena alumna; pero la sacaron del colegio porque no podía pagar la pensión, fue muy injusto”, recuerda.

Yiddá Eslava protagoniza "Soy inocente", interpreta a la camarera Sofía. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / ANTHONY NINO

Elenco internacional

“Soy inocente” reúne a un elenco de actores nacionales y extranjeros, como el mexicano Édgar Vivar, el argentino Pablo Ruiz y el cubano Yarlo Ruiz. Entre los peruanos destacan Yiddá, Patricia Portocarrero, Rodolfo Carrión, Mariela Zanetti y Pietro Sibille.

Pablo Ruiz acompañado del director de "Soy inocente", Pedro Flores Maldonado. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / ANTHONY NINO

“Estamos muy satisfechos y agradecidos con este elenco, debo resaltar que el señor Vivar aceptó trabajar con nosotros, gracias a la intervención de Ernesto Pimentel, él nos ayudó, no tienes idea de lo bondadoso y humilde que es, es una de las personas más buenas del espectáculo nacional”, asegura Eslava.

Actor cubano Yarlo Ruiz integra el elenco de actores de "Soy inocente", (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / ANTHONY NINO

Asimismo, reflexiona sobre lo difícil, arriesgado y costoso que es hacer cine en el Perú; y aclara que “Soy inocente” es una película autofinanciada que cumple con estándares de calidad internacionales.

“Siendo sinceros, en cine se invierte un montón, demasiado, y no se gana mucho. Esta es nuestra última carta para seguir haciendo cine, es una lucha constante porque hay marcas que dicen que apoyan y no apoyan. Si esta película no funciona, hay que ser realistas, no vamos a poder continuar produciendo para la pantalla grande”, asiente.

Faceta ambiciosa

“Soy inocente” marca el retorno de Julian Zucchi a la producción. Esta vez el artista argentino está detrás de cámaras, aunque tendrá una fugaz aparición en el filme.

“Cuando terminé Parchís me dediqué a estudiar dirección y producción en Argentina, y a los 23 años puse mi productora llamada Wallaz. Estaba haciendo videoclips, produciendo, cuando me llamaron de ‘Combate’, y decidí volver a estar frente a las cámaras. Luego uní las dos pasiones, creamos Wallaz Perú con Yiddá e hicimos ‘El 202′, luego vino la serie de suspenso de Panamericana TV ‘Relatos para no dormir’. Después empezamos a producir nuestro show ‘Sí mi amor’, fue un gran éxito, recorrimos distintas ciudades, todas las funciones se llenaban, y vino la película”, explica.

Antes de llevar a la pantalla grande la historia de su ópera prima, “Sí, mi amor”, Yiddá y Julián encontraron varias puertas cerradas y tuvieron que enfrentar duras pruebas, como promesas incumplidas, rechazo, desconfianza y un escaso presupuesto que compensaron hipotecando el departamento en el que vivían.

“Detrás de las películas que hemos hecho hay cosas duras, muchas veces nos hemos quedado sin fuerza para seguir produciendo, pero como nuestro sueño siempre ha sido hacer cine, nos hemos arriesgado y sin el apoyo de nadie hemos seguido adelante. No creo en la suerte, creo en el trabajo duro, en el compromiso y el sacrificio. Todo lo que hemos logrado nos ha costado demasiado”, destaca Zucchi.

“No te niego que en algún momento pensé en regresar a ‘Combate’ porque pagaban bien y mis compañeros que se habían quedado en el programa tenían carrazos, llegaban con sus Mercedes-Benz, sus Porsche, y yo andaba en bicicleta. Nos quedamos sin dinero porque invertimos todo lo que teníamos. El hecho de que Yiddá y yo seamos pareja y socios, fue decisivo para seguir adelante, porque cuando uno recaía, el otro siempre estaba ahí para levantarlo”, recuerda.

A fines de agosto de este año, una semana antes de iniciar el rodaje de “Soy inocente”, Yiddá y Julián sufrieron el hurto de sus equipos de grabación, además de luces y computadoras valorizadas en miles de soles. Una situación extrema que llevó a la pareja a evaluar la posibilidad de abandonar su tercer proyecto cinematográfico.

“Hemos reinvertido nuestras ganancias para seguir creciendo, produciendo, haciendo realidad nuestros sueños. En lugar de viajar o comprarnos ropa, adquirimos equipos de última tecnología; pues nuestra meta siempre fue hacer un producto de calidad, de nivel internacional, y lo logramos, por eso nuestras dos películas han llegado a Netflix. Lamentablemente, no siempre las cosas salen como uno las planea, diez días antes del rodaje, entraron a nuestra productora a robar, parece que fue alguien que sabía que no estábamos y que no teníamos elementos de seguridad. Por suerte la casa estaba vacía, ninguna vida corrió peligro, no fue un robo violento”, indicó.

“La producción me recomendó retrasar las grabaciones, pero dije que no y salí a alquilar equipos como los que había comprado, pues por nada del mundo iba a bajar la calidad de nuestra producción. Y aquí estamos, endeudados, pero seguimos adelante, cumpliendo nuestros sueños”, enfatiza.

Aclara, además, que la historia de “Soy inocente” fue tomando forma en el camino. Fue durante un viaje a Argentina, después de ver a Pablo Ruiz en la obra de teatro “Sex”, que decidió convocarlo para su película.

“La idea original es de Yiddá, pero luego Pedro y yo fuimos aportando para el guion, que al principio era muy chiquito. Necesitábamos para la película a un famoso que se hospede en el hotel, y después de ver a Pablo en su show, supe que era el indicado. Lo busqué , le hice la propuesta y aceptó; luego pensamos en Édgar Vivar para que sea el administrador del hotel. Le mandamos el guion, lo vio, y también dijo que sí. Entonces, el guion tomó otro vuelo, está divertidísimo, es una comedia policial distinta, muy buena, está hecha con mucho amor y respeto”, subraya.