El esperado regreso de John Wick, protagonizado por el icónico actor Keanu Reeves, es uno de los acontecimientos más esperados en el mundo cinematográfico, y no es para menos, pues esta saga de películas se mantiene como una de las más taquilleras. La cinta que inicialmente iba a ser lanzada en el 2021 y luego en mayo del 2022, finalmente será estrenada el jueves 23 de marzo.

En esta nueva entrega John Wick tendrá que derrotar a La Mesa con la ayuda de sus habilidades y antiguos personajes que desempeñarán un rol fundamental en esta nueva aventura. Antes de poder cumplir con su objetivo, el exasesino a sueldo tendrá que enfrentarse a un nuevo enemigo (Donnie Yen) que complicará las cosas para nuestro protagonista. Para irte preparando te contamos los detalles detrás de “John Wick”.

“John Wick 4″: ¿por qué podría convertirse en la mejor película de la saga de acción? | Foto: Summit Entertainment

Keanu Reeves

El actor que protagonizó películas de acción exitosas como “Matrix” (1999) y “Máxima velocidad” (1994), perdió parte del impulso que tenía en su carrera como actor de películas de acción durante la década del 2010 y cuando luchó por encontrar un nuevo papel para resurgir se encontró con la tan criticada cinta de “47 Ronin” (2013), lo que significó un rotundo fracaso en su regreso al cine de acción. Para alegría del público, al año siguiente el actor sería el protagonista de “John Wick”, que en un inicio no pretendía ser una saga.

La llegada de Keanu Reeves a esta cinta no solo representó un cambio para su carrera, sino también para el guion original de Derek Kilstad, quien tenía en mente a un hombre de 75 años que después de su jubilación volvía a tomar las armas. “Sería divertido ver a Clint Eastwood patear traseros. Pensé, está bien, probablemente hay uno o dos nombres con los que podrías hacer esto: Clint Eastwood, Harrison Ford” comentó Basil Iwanyk, productor de la “John Wick”, en su libro “They Shouldn’t Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of John Wick, Gun Fu, and the New Age of Action”.

En la visión del director Chad Stahelskig, que fue un doble de acción durante gran parte de su vida, las secuencias de combate elaboradas se acomodarían mejor con un Keanu Reeves que estaba acostumbrado a papeles donde su carisma recae en su sobriedad y pocos gestos faciales.

'The Continental' será la precuela de John Wick (Foto: Lionsgate)

La historia detrás de John Wick

El detonante para el inicio de una cruzada llena de balas y escenas de acción bien coreografiadas, fue la muerte del perro de John Wick a manos del hijo del mafioso ruso Viggo Tarasov. Esta escena que marca el comienzo de la saga no fue un hecho inventado por el Kolstad, sino que es un hecho real que, aunque pueda variar en algunos apartados, inspiró la identidad del pistolero.

Marcus Luttrell, único superviviente de una misión estadounidense en Afganistán en 2005, es el hombre detrás de la ficción. Su historia de vida no solo sirvió para la creación del mítico personaje de Keanu Reeves, sino también de películas como “El sobreviviente” (2013), en la que Mark Wahlberg interpretó a Luttrell.

Tras su regreso de Afganistán, Luttrell desarrolló un trastorno de estrés postraumático y sus médicos optaron por entregarle un perro para que este le ayudara a curar sus heridas psicológicas. El excombatiente nombró al perro como Dasy, un nombre compuesto por las iniciales de sus colegas caídos en batalla. No sería hasta el trágico 2 de abril del 2009 que un sonido de disparo lo despertó en la madrugada. Luttrell bajó a primer piso y mientras se percataba que DASY había muerto por una herida de bala, fue atacado con un bate de béisbol por los asaltantes.

A diferencia del personaje de Keanu Reeves, no fue a buscarlos en una especie de cacería humana, sino que ayudó a la policía a encontrar a los culpables de lo sucedido. Unos meses más tarde, logró encontrar a dos de los responsables de los hechos. Luttrell no les hizo daño, pero llamó a la policía que procedió a arrestar a los sujetos. Luego de un juicio, uno de los asaltantes obtuvo cinco años de libertad condicional y el otro, dos años en prisión.

Marcus Luttrell,, el retirado Navy SEAL que se puso en modo John Wick cuando asesinaron a su perrita (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images)

Un nuevo cine de acción

Es innegable que la saga de “John Wick” es diferente a otros filmes. Su estilo es una mezcla de las películas del director hongkonés John Woo y clásicos del cine noir que funciona desde su primera entrega en el 2014. La narrativa no es algo que destaque por ser innovadora, pero es atractiva por mantener al espectador con ganas de saber más sobre el mundo que rodea a los personajes.

Otro elemento destables es el sentimiento de vulnerabilidad que transmite personaje interpretado por Keanu Reeves, quien rompe con el paradigma del héroe de acción contemporáneo que es intocable por las balas y que cuenta con munición ilimitada, todo lo contrario, John Wick se ve en peligro constantemente y se ve limitado por las condiciones del combate.

Sin competencia

A pesar de que la maquinaria de Hollywood siempre está en funcionamiento, no hay una película de acción que se pueda comparar con la franquicia de “John Wick”, no en el apartado de las escenas de acción constante o violencia explicita, sino por el éxito de su protagonista que consigue englobar todo lo que representa su pequeño, pero significativo, universo cinematográfico.

Aunque cintas como “Rápidos y furiosos”, “Kingsman” o “Búsqueda implacable” se posicionaron como películas de acción clásicas, no consiguieron convertir sus productos en elementos que funcionen fuera de la pantalla grande. Con “John Wick” ocurrió lo contrario, pues a la fecha tiene colaboraciones con videojuegos como “Payday 2″ y “Fornite”, además de una serie y un spin-off en producción.

De momento, la próxima aventura del antihéroe preferido del cine de acción se estrenará el 24 de marzo del 2023 en lo que se espera sea una historia determinante para el futuro de la saga.