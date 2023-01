Su paso por el cine fue breve, pero dejó una huella indeleble. Este domingo se cumplen 15 años desde el fallecimiento de Heath Ledger que, con apenas 28 años, ya había cautivado al mundo en varias ocasiones, pero que no viviría para ver el efecto de su rol más influyente, el que lo llevó a ganar el Oscar a Mejor actor de reparto.

Pero antes del premio, Ledger ya era uno de los grandes actores de su tiempo. Sea en el cine más tradicional, de las formulas, o en las propuestas únicas. Su papel como el “chico malo” Patrick Verona en “Diez cosas que odio de ti” (1999), una adaptación libre de “La fierecilla domada” de William Shakespeare, lo posicionó como alguien capaz de dar peso incluso al rol más sencillo. Su talento se confirmó a los pocos años en “Corazón de caballero” (2001), donde interpretó al escudero William Thatcher en su farsa al pretender un título que no le corresponde, pero cuya nobleza merece.

Es con “Secreto en la montaña” (2005) cuando llega el reconocimiento mas allá del cine tradicional. Su papel como el vaquero Ennis del Mar, que entra en una relación sentimental con su colega Jack Twist (Jake Gyllenhaal), le vale una nominación al Oscar como Mejor actor, que no ganó. Con el tiempo, la película pasó a ser un clásico del cine de temática homosexual, considerado un tabú incluso para el Hollywood en los primeros años del siglo XXI.

Fue entonces cuando el cineasta británico Christopher Nolan lo seleccionó para interpretar a una versión inédita del Joker, el villano más famoso de Batman, en “El Caballero Oscuro” (2008). De risas desconcertantes y no tanto ridículas, el personaje se volvió un ícono de la anarquía, así como la prueba definitiva para una ciudad que demostró estar por encima de cualquier resentimiento. El director habló con él años atrás para el rol del héroe, pero Ledger lo rechazó porque no quería estar en una película de superhéroes. Su opinión cambio al ver “Batman Inicia” y buscó a Nolan para pedirle el papel del villano, incluso antes de que el guion esté listo. Pero Ledger no conoció en vida cuán influyente sería su personaje.

El interprete falleció de una intoxicación aguda solo unos meses antes del estreno, un 22 de enero del 2008 en su departamento de Nueva York. Una muerte accidental producto de la mortal combinación de seis drogas medicadas, entre analgésicos, somníferos y ansiolíticos. Le sobrevivió su hija, Matilda Ledger, así como su pareja, la actriz Michelle Williams.

Más nominaciones póstumas

Así como Ledger, otros intérpretes compitieron por la estatuilla dorada después de haber fallecido. El más reciente, Chadwick Boseman, conocido por dar vida al superhéroe Pantera Negra en las películas de Marvel Studios. En agosto del 2020, falleció de cáncer colorrectal. Meses después, fue nominado al Oscar de Mejor actor por su interpretación del trompetista Leevee Green en “Ma Rainey’s Black Bottom”, aunque perdió contra Anthony Hopkins.

Quien sí ganó la nominación póstuma fue Peter Finch, por el protagónico de la película “Poder que mata” (“Network”). El actor de 60 años perdió la vida de un paro cardiaco en el lobby del Hotel Beverly Hills de los Ángeles, enero de 1977. Dos meses después, la Academia le dedicó el premio, ganándole a los treintañeros Robert De Niro (“Taxi Driver”) y Sylvester Stallone (“Rocky”).

Otro ganador póstumo fue Walt Disney, fundador del imperio de entretenimiento, que en vida recibió 31 estatuillas. La número 32 fue por un corto de Winnie Pooh, pero él no sabría de esto al morir meses antes. Tenía cáncer.