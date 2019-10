“Diagnosticar” una enfermedad mental al personaje de una película implica varios retos, empezando porque no se trata de alguien real. Aún así, cierto hilo publicado en la red social Twitter asume el riesgo e identifica en la conducta del “Joker”, protagonista de la película más taquillera de la semana, ciertas patologías.

“En este hilo voy a hablar sobre el ‘Joker’ desde el punto de vista neuropsiquiátrico e intentaré explicar el origen de su trastorno. Con Joaquin Phoenix finalmente podemos aproximarnos a entender a uno de los villanos más famosos del cine. Why so serious? ¡Aquí vamos!”, indicó La usuaria venezolana de Twitter Maryvilla of Westeros, quien se identifica como médica residente de psiquiatría.

A continuación, algunos de sus mensajes que intentan explicar qué ocurre con el Joker:

Empecemos por lo más digerible: es notable que el Joker tiene una enfermedad psiquiátrica y neurológica de base. Ha estado hospitalizado y medicado. Pero ¿por qué? Siempre lo hemos catalogado de psicópata y no es natural que los psicópatas estén hospitalizados.

MujerMaryvilla

La clave nos la da su risa inmotivada e incoercible (inevitable e irrefrenable). Pues señores, el Joker es epiléptico... específicamente padece epilepsia gelástica que se caracteriza por crisis de risa incontrolable. Este tipo de epilepsia se asocia a una malformación del sistema nervioso central llamada hamartoma hipotalámico.

MujerMaryvilla

Esta risa es incómoda y percibida como inapropiada por el paciente pero no puede evitarlo. Además, el síntoma es prácticamente intratable a pesar de la medicación. Es importante mencionar que esta malformación también produce manifestaciones psiquiátricas como trastornos de conducta y alteraciones del ánimo (irritabilidad e ira). ¿Les suena conocido? Sí, nuestro Joker tiene un fuerte componente orgánico (enfermedad física) en su psicopatía.

MujerMaryvilla

Más adelante el hilo comenta si, de acuerdo a la legislación venezolana, puede o no el Joker ser imputable de sus crímenes a pesar de tener un transtorno mental.

Finalmente: ¿Es el Joker imputable (susceptible de acusación por un delito) a pesar de su trastorno neuropsiquiátrico? La respuesta es sí.



Como dato adicional: según el artículo 62 del Código Penal venezolano "No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia de sus actos".

En la epilepsia la imputabilidad disminuye en algunos casos. — Maryvilla of Westeros (@MujerMaryvilla) October 6, 2019

“Joker” cuenta la historia de Arthur Fleck, humorista que desencadena una ola de violencia en Ciudad Gótica. Está basada en personajes del cómic “Batman” de DC, pero no en una historia en particular. Ya está disponible en cines.