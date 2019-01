Kevin Hart sobre posibilidad de conducir Oscar 2019: "El momento ya pasó"

Kevin Hart se disculpó nuevamente por una serie de tuits homofóbicos que publicó entre el 2009 y 2011 y que resurgieron recientemente perjudicando, entre otras cosas, su participación como conductor de los Oscar 2019.

En el programa radial "Straight from the Hart", Kevin Hart aseguró sentirse arrepentido por haber hecho esos comentarios; sin embargo, no entiende por qué la gente sigue ofendida por sus declaraciones.

"Ahora estoy rodeado de personas que son parte de la comunidad LGTB, por lo que soy más consciente de cómo estas palabras les hacen sentir", señaló el comediante.

QUEDÓ FUERA DEL OSCAR

Asimismo, en una entrevista con "Variety", descartó la posibilidad de aceptar nuevamente el cargo de animador de los Oscar, rol al que renunció dos días después de ser confirmado en diciembre pasado.

"No, se acabó. El momento ya pasó y fue una gran bendición. Me entusiasmo la oportunidad y sigo entusiasmado", manifestó.

De esta manera, Kevin Hart descartó toda posibilidad de ser el animador de la entrega de los premios Oscar 2019 que se celebrarán en el Teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 24 de febrero.

Cabe señalar que el actor ha sido respaldado por la conductora Ellen DeGeneres, quien la semana pasada le comentó que llamó a la Academia para que vuelvan a convocarlo y dijo que los directores deseaban que Hart dirija la 91° edición de los Oscar.