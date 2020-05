Han pasado 16 años desde que la saga de “Kill BIll” concluyó en los cines, sin embargo parece que su director Quentin Tarantino no está listo todavía a terminar la historia la Novia (Uma Thurman) y las consecuencias de su venganza, con el director insinuando en varias ocasiones que todavía tiene ideas para una posible secuela.

La última ocasión fue a finales del 2019 durante una conversación con Andy Cohen, donde reveló que habló con Thurman sobre sus ideas sobre cómo continuar la trama.

“Bueno, tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto ... exactamente lo que le pasó a la novia desde entonces, y qué quiero hacer. Porque no quisiera solo inventar una aventura ridícula, no se lo merece”, dijo en una entrevista.

Ahora la actriz Vivica A. Fox reveló algunos detalles de lo que, según ha escuchado ella, sería el argumento de la tercera entrega de "Kill Bill", el cual estaría relacionado a su personaje de Vernita Green.

Como se recordará, Green era parte del equipo de asesinas del epónimo Bill y por ende uno de los objetivos de la venganza de la Novia, quien la ataca en su propio hogar en el primer volumen de la saga. Como testigo del asesinato queda la propia hija de Green, a quien el personaje interpretado por Thurman reta a buscar venganza cuando sea mayor.

Según Fox, este sería el punto de comienzo para la tercera entrega.

“Oh dios mío, no puedo esperar. Creo que están esperando a que la hija (de Vernita) crezca”, dijo en diálogo con The Hollywood Reporter. “Lo último que he escuchado es que Quentin y Uma han estado hablando y me encantaría que lleguen a un acuerdo. Quentin es genial con los ‘flashbacks’ y hacer que los personajes estén vivos nuevamente en sus películas. Así que estoy esperando que Vernita Green obtenga su venganza.”

Esta no es la primera vez que se habla de una posible secuela a la duología y, por supuesto, nada está confirmado por el director mismo. Lo que sí dijo el realizador durante su diálogo con Cohen es que cualquier proyecto relacionado a “Kill Bill” “sería como por lo menos dentro de tres años o algo así”.

