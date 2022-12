Como ocurrió a fines del 2021 con “Don’t Look Up”, Netflix apunta a cerrar este año con una nueva película que dé mucho que hablar. Y lo hace con un filme de perfil similar: un elenco plagado de estrellas, un misterio por resolver, una sátira que habla de los tiempos actuales. En este caso es “Glass Onion”, cinta que sirve de secuela a la exitosa “Knives Out” (“Entre navajas y secretos”, 2019), que se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 23 de diciembre.

¿De qué trata “Glass Onion”? Como su antecesora, plantea la intriga de un crimen y la búsqueda de un culpable entre varios sospechosos –un ‘whodunit’, como también se le llama–. Y aquí el británico Daniel Craig vuelve a interpretar al detective protagonista, Benoit Blanc. En esta ocasión, lo rodea un elenco conformado por Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Leslie Odom Jr., entre otros.

¿Qué diferencia a “Glass Onion” de “Knives Out”? “Creo que todo –dice Rian Johnson, el director de ambas películas, en conversación con El Comercio–. Mi inspiración siempre fueron las novelas de Agatha Christie, y la manera en que cambiaba el juego con cada libro. Así que con ‘Glass Onion’ quería que la gente entendiera rápidamente que se trataba de otra película. Con la locación, pues cambiamos el otoño en Nueva Inglaterra por el verano en Grecia; la renovación por completo del elenco; la creación de una nueva historia y nuevos giros. La idea era que tuviera su propia identidad y fuese una experiencia nueva para el espectador”.

Daniel Craig, la estrella de la película, también charló con este Diario y se refirió a la nueva propuesta: “No queríamos repetir las cosas ni que el espectador se aburra de nuestra lógica. Buscábamos más bien que se sorprenda y que se divierta tanto o más que con la anterior película”.

Rian Johnson ha dirigido tanto "Knives Out" como su secuela "Glass Onion". (Foto: Eric Charbonneau/Netflix)

Villanos de nuestros días

Pese a que aún no se estrena en Netflix, “Glass Onion” fue anunciada el último lunes como una de las nominadas a Mejor Película Musical o Comedia en los Globos de Oro 2023. Y Craig, su protagonista, también postula como Mejor Actor. De hecho, por momentos, su papel de investigador perspicaz y refinado diera la impresión de ser una versión ‘soft’, jocosa y gay –porque el personaje lo es– del James Bond que encarnó en cinco películas y a lo largo de quince años.

Consultado sobre los puntos en común entre ambos personajes –Bond y Blanc–, Craig ríe y afirma que sí, que quizá haya una conexión: “Cada figura que interpreto es una parte de quien soy yo. Algo desde muy dentro de mí aparece en ellos. Así que si se parecen, no creo que sea algo malo”.

Un hecho que convertiría a “Glass Onion” (si forzamos y estiramos los paralelismos) en un inédito enfrentamiento entre James Bond y Elon Musk. Porque la película introduce a otro personaje peculiar: Miles Bron, un magnate tecnológico y díscolo que claramente está inspirado en el polémico dueño de Tesla Motors, SpaceX y Twitter.

Rian Johnson explica sus motivaciones para parodiarlo: “Me gustó la idea de tomar el género del misterio por resolver, usualmente ambientado en obras de época, y situarlo en la actualidad. Hablar de redes sociales, de millonarios tecnológicos, de influencers de Youtube. Creo que si Agatha Christie viviera y escribiera hoy, lo estaría haciendo sobre estos temas y esta gente”.

En "Glass Onion", Edward Norton intepreta al díscolo magnate Miles Bron, un personaje con muchos parecidos al polémico Elon Musk. (Foto: John Wilson/Netflix)

¿Y no deberían preocuparnos los tipos como Musk? ¿O conviene más bien burlarse de ellos, como lo hace la película? “Probablemente las dos cosas [risas]. Yo he estado en Twitter por muchos años, así que quizá soy parte del problema. Pero es un problema y una bendición a la vez”, contesta Rian Johnson a nuestra interrogante.

“No, yo creo que solo deberíamos burlarnos de ellos”, replica Craig, más distendido y desinteresado frente a los nuevos gurús del ‘social media’ y la tecnología. “No creo que deberíamos tomarlos en serio, especialmente a la gente de redes sociales. Porque allí todo es efímero, no significa nada. Aunque supongo que eso es lo increíble del asunto: que no significan nada, y aun así significan mucho. Es uno de esos acertijos filosóficos sin resolver. Así que trato de ignorarlos”.