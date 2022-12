Las plataformas de streaming Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones en el apartado televisivo de cara a la 80ª edición de los Globos de Oro, anunció este lunes 12 de diciembre la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

La quinta temporada de “The Crown” (Netflix), la exitosa miniserie “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” (Netflix) y la segunda entrega de “The White Lotus” (HBO) acumularon 4 candidaturas cada una, aunque la comedia “Abbott Elementary” (ABC) fue la producción más nominada con 5 menciones.

La serie limitada “Pam and Tommy” y la segunda temporada de la comedia de “Only Murders in the Building”, ambas de la plataforma Hulu, se embolsaron también 4 nominaciones.

En su intento de dotar de transparencia y savia nueva a la institución, la HFPA amplió su plantilla de 87 a 199 miembros y esto hacía presagiar que las nominaciones para su nueva entrega serían totalmente impredecibles.

La sorpresa no se hizo esperar y “The Lord of the Rings: The Rings of Power” (Amazon Prime Video), una de las favoritas para la categoría de mejor serie de drama, quedó fuera de la carrera a los Globos de Oro.

Así, “The Crown” (Netflix), que ya arrasó en 2021 con cuatro premios, competirá con “Better Call Saul” (AMC+), “House of the Dragon” (HBO Max), “Ozark” (Netflix) y Severance (Apple TV+) en este apartado.

La representación latina en la rama televisiva de estos premios llega de la mano del mexicano Diego Luna (“Andor”), quien se verá las caras con Jeff Bridges (“The Old Man”), Bob Odenkirk (“Better Call Saul”), Adam Scott (“Severance”) y Kevin Costner (“Yellowstone”) en la categoría de mejor actor de serie dramática.

Por su parte, Emma D’Arcy (“House of the Dragon”), Laure Linney (“Ozark”), Imelda Staunton (“The Crown”), Hilary Swank (“Alaska Daily”) y Zendaya (“Euphoria”) competirán por la versión femenina de este apartado.

Por otro lado, el reconocimiento a la mejor serie de comedia o musical se decidirá entre la producción más nominada, “Abbott Elementary” (ABC); la ganadora de la última edición, “The Hacks” (HBO Max); la aclamada “The Bear” (FX); el éxito de audiencia de “Wednesday” (Netflix) y “Only Murders in the Building”.

Esta última serie aporta dos nombres, el de Martin Short y Steve Martin, para alzarse con el premio a mejor actor cómico en una reñida lucha con Donald Glover (“Atlanta”) y Bill Hader (“Barry”), además de la reconocida actuación de Jeremy Allen White en “The Bear”.

La categoría de mejor actriz de una serie de comedia vivirá un auténtico duelo protagonizado por dos estadounidenses con raíces mexicanas: la incipiente Jenna Ortega (“Wednesday”) y la ya asentada Selena Gomez (“Only Murders In The Building”), a quien le faltaba una nominación al Globo de Oro en su nutrido palmarés.

“Monster: The Jeffrey Dahmer Story” cumple con las expectativas

El apartado de mejor serie limitada o película televisiva tenía marcado en mayúsculas el nombre de “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” antes de empezar la gala de nominaciones y cumplió las expectativas con 4 candidaturas.

Esta producción de Netflix, que ocupa el top 3 histórico de series con más visualizaciones en la plataforma, se postulará a mejor miniserie, mejor actor principal, secundario y actriz de reparto en la 80ª edición de los Globos de Oro.

En la categoría de mejor serie limitada, sus rivales serán “The Dropout” y “Pam and Tommy”, ambas de la plataforma Hulu, así como “Black Bird” (Apple TV+) y “The White Lotus”, que también aúna 4 nominaciones en total.

Evan Peters, protagonista de la serie basada en el caso de Jeffrey Dahmer, se disputará el galardón con Taron Egerton (“Black Bird”), Andrew Garfield (“Under The Banner of Heaven”), Sebastian Stan (“Pam and Tommy”) y Colin Firth (“The Staircase”), quien se coló contra todo pronósticos en la lista de finalistas.

Finalmente, el reconocimiento a la mejor actriz de serie limitada o película televisiva recaerá sobre Jessica Chastain (“George and Tammy”), Julia Garner (“Inventing Anna”), Lily James (“Pam and Tommy”), Julia Roberts (“Gaslit”) o Amanda Seyfried (“The Dropout”).

La organización de los Globos de Oro se enfrenta al reto de recuperar el prestigio perdido tras una investigación del diario Los Angeles Times en la que se destapaban una serie de prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros, entre los que no había ninguna persona de raza negra sobre un total de 87.

El rechazo de la industria hizo que la ceremonia de este año no fuera televisada, pero en 2023 la cadena NBC volverá a emitirla en un intento de recuperar el prestigio perdido.

Pese a que la HFPA ha exteriorizado un lavado de imagen, aún resta por ver la acogida de Hollywood hacia la 80ª edición de los Globos de Oro, que se celebrarán el próximo 10 de enero en el hotel Hilton de Beverly Hills (California, EE.UU.).