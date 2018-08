"Mamma Mia!": Meryl Streep también puede hacer malas películas | FOTOS

La película de "Mamma Mia!" es a todas luces un placer culposo. La versión cinematográfica del musical de Broadway tiene poco ingenio, pero es un artefacto efectista gracias a la inolvidable música del grupo sueco ABBA.

El filme dirigido por Phyllida Lloyd en 2008 apela a la nostalgia, pero se contrapone a humillantes interpretaciones de grandes clásicos que lindan con lo kitsch.

Tener a Meryl Streep en el protagónico no lo salva de la vergüenza. Hay muy poco de su lucimiento actoral, y mucho de acartonamiento: la Meryl de "Manhattan" y "Los Puentes de Madison" hace una mala parodia de Donna, la empresaria hotelera en Grecia que se ve sorprendida por la llegada de tres antiguos amores.

Mamma Mía! trailer

La crítica fue inclemente, y sentenció que fue el "peor desempeño actoral de su carrera". "'Mamma Mia!' demuestra ser notablemente de mala calidad, una maraña de cortes torpes, disparos no coincidentes, mala iluminación, doblaje atroz y escenas en las que los personajes parecen haber sido al azar 'photoshopeados' en el escenario", agregó el diario The New York Times.

"Pensé que Pierce Brosnan había sido arrastrado al borde de la resistencia por los sádicos norcoreanos en su última película de Bond, pero eso fue un cosquilleo rápido con un plumero comparado con la agonía de ver cantar 'SOS' de ABBA a Meryl Streep a través de una ventana de la cocina", señaló el crítico Anthony Lane, de New Yorker.

The New York Magazine fue igual de duro con la actriz. "Una Streep con aureola dorada da más risas falsas en la primera media hora de 'Mamma Mia!' que en toda su carrera; ella debe haber tomado golpes de óxido nitroso entre tomas".

ALERTA DE SPOILERS

Es entonces comprensible que en la secuela de la cinta, Meryl Streep tenga un rol casi secundario. "Mamma Mia! Here We Go Again" se trata más bien de la historia de Sophie, la hija de Donna, que quiere reabrir el hotel, y recibe a los amigos de su madre nuevamente. ¿Dónde está Donna? Pues está muerta, y todo lo que aparece de ella son recuerdos.



Tráiler de ¡Mamma Mía 2! . (Fuente: UIP/ Difusión)

Según medios especializados, Streep estuvo de acuerdo en matar al personaje de la primera película. El director Ol Parker señaló que no fue porque tuviera otras obligaciones de programación. "Se trataba de encontrar la mejor historia para contar qué funcionó para todos y esta fue la historia en la que nos decidimos", dijo a Vulture

Sin embargo, para que funcionara, sabía que Donna tenía que morir. "Creo que es la forma más significativa, emocional e impactante de contar esa historia, y esta fue mi sugerencia".

NO MÁS CANCIONES, MERYL

"Mamma Mia! Here We Go Again" ha tenido mejor recibimiento en la crítica que su predecesora. Sin embargo, parece que los musicales no es el mejor género para explotar el talento de Streep. "Into The Woods", otro musical donde Meryl interpreta a una bruja de los cuentos clásicos, tiene un 69% de aceptación de los críticos según el portal Metacritic.



Tráiler de "Into The Woods" - VIDEO

En su larga filmografía, los críticos también tienen malos comentarios de "Lions for Lambs" (27% de aprobación), "The House of the Spirits" (31%), o "The Iron Lady" (51%). Prueba de que incluso Meryl puede tener malas películas.