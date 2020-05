El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos hace algunas semanas, tras contagiarse de coronavirus. Sin embargo, no todos sus compatriotas se preocuparon por esta noticia. La actriz británica Miriam Margolyes, recordada por interpretar a la profesora de Herbología de Hogwarts en “Harry Potter” confesó haber tenido un desafortunado pensamiento al respecto.

En entrevista con el programa “The Last Leg”, la actriz de 78 años arremetió contra la gestión del actual gobierno británico en relación a la pandemia del coronavirus que azota el mundo y que ha convertido a Reino Unido en el segundo país europeo con más muertes a causa de este virus.

“Es una vergüenza, es un escándalo. Es un escándalo público”, declaró. No obstante, su crítica continuó. “Tuve dificultades para no desear que Boris Johnson muriera. Quería que muriera. Entonces pensé que eso daría mala imagen de mí y que no quería ser el tipo de persona que quiere que la gente muera”, confesó.

Posteriormente, Miriam Margolyes se retractó y admitió que cometió un error en desearle la muerte al primer ministro de su país. “Entonces quise que (Boris Johnson) mejorara, que fue lo que pasó. Pero no mejoró como ser humano, y hubiera preferido eso”, dijo.

Miriam Margolyes es recordada por su participación en la película “Harry Potter y la cámara secreta” (2002), en la que personificó a Pomona Sprout, profesora de Herbología en el colegio de magos Hogwarts.