Es difícil describir el dolor que produce la partida de una persona a la que conocimos a través de su arte, especialmente para la generación de jóvenes que nació entre los años 60 y 70 y para quienes Olivia Newton-John era un ícono generacional, una musa para adolescentes que no necesitaban saber hablar inglés para vivir enamorados de ella, como tampoco manejar autos descapotables o siquiera saber qué significaba el término ‘Grease’.

Nacida en Cambridge, en 1948, Olivia Newton-John era dueña de un registro vocal extraordinario. Participó en Eurovisión en 1974 representando a Reino Unido y alcanzó el cuarto lugar del concurso. Entonces ya tenía cuatro discos de estudio en su haber y llegó a grabar una veintena más a lo largo de su carrera. En efecto, para encontrarse con su potente voz podemos ir más allá de sus temas más populares, como son la banda sonora de “Grease” y éxitos que se repiten a diario en todos los karaokes como “Xanadu” o “Physical”.

Sin embargo, “Grease” (1978) es el clásico por el que pasó a la historia como la dulce pero empoderada Sandy Olsson, quien, armada con una chaqueta de cuero, ajustados pantalones negros y tacones rojos, canta “You’re The One That I Want” mientras suspira por su amado y engominado Danny Zuko, interpretado por John Travolta. El actor, conmovido por la partida de su coestrella y amiga, escribió un tierno mensaje de despedida en su cuenta oficial de Instagram: “¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John”.

Sin embargo, el corazón de Olivia perteneció finalmente a John Easterling, empresario estadounidense con quien se casó en junio del 2008 en Cusco, en una ceremonia inca. En una entrevista brindada diez años después a la revista “¡Hola!”, la actriz y cantante contó que ella y Easterling decidieron realizar su matrimonio en las montañas cusqueñas porque fue ahí donde se conocieron un año antes. “Es un lugar hermoso y puro y nos representa como pareja, ya que es donde realmente nos enamoramos”, dijo en la referida entrevista.

Hermoso y puro como la sonrisa de quien nos abandonó ayer, a los 73 años, a causa de un maligno cáncer de mama que dañó su cuerpo pero no contaminó en lo más mínimo su espíritu .