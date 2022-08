¿De qué murió Olivia Newton, a los 73 años de edad?

La cantante y actiz australiana Olivia Newton-John falleció este lunes 8 de agosto a los 73 años de edad. Recordada por protagonizar junto a John Travolta la exitosa película “Grease” y ser una de las estrellas de pop más grandes de los años 70.

Su esposo, John Easterling, emitió un comunicado confirmando el deceso de la intérprete de “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation”, escribió su esposo, John Easterling, en el comunicado en la cuenta verificada de Instagram de la cantante.

¿De qué murió Olivia Newton-John ?

Si bien, aún no revelaron las causas de su muerte, Olivia Newton-John libró una larga batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue inicialmente diagnosticada en 1992 y el cual superó con éxito. En 2013 volvió a ser diagnosticada pero esta vez el cáncer se encontraba en su hombro.

En el 2017 se supo que la artista volvía a sufrir cáncer nuevamente. Un tiempo después, Olivia Newton-John contó en una entrevista con el sitio 60 Minutes que su cáncer había regresado por tercera vez, y más agresivo que nunca.

“Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”, señaló Newton-John en dicha entrevista.

La también cantante enfatizó que no le interesa escuchar las estimaciones sobre “cuánto le queda de vida” y por el contrario considera cada día nuevo es “un regalo”.

Según un comunicado de la familia, la artista falleció pacíficamente en su rancho al sur de California este lunes en la mañana.