Hollywood sigue de duelo por la noticia del fallecimiento de Olivia Newton-John este 8 de agosto a los 73 años, pero su vida nos deja no solo una brillante carrera con éxitos como “Grease”, sino también un testimonio de lucha contra un enemigo tan formidable como lo es el cáncer de mama.

Y es que la actriz y cantante combatió contra este mal por tres décadas, siendo diagnosticada del mismo en 1992 para que luego le resurgiera en 2013 y 2017, en esta última ocasión de manera más agresiva. Muestra de su resilencia fue una entrevista que realizó en 2019 al programa 60 Minutes, donde afirmó haber elegido “vivir la vida al máximo” a pesar de la enfermedad.

“Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”, señaló Newton-John en el programa.

La también cantante enfatizó que no le interesa escuchar las estimaciones sobre “cuánto le queda de vida” y por el contrario considera cada día nuevo es “un regalo”.

“Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces ya y seguir aquí. Todos sabemos que moriremos algún día pero no cuándo. Cuando te diagnostican cáncer o una enfermedad similar, es como si estuvieras sujeta a la posibilidad de que tu tiempo sea aún más limitado. Por eso creo que cada día es un regalo”, agregó Olivia Newton-John.

En aquella ocasión, la artista señaló que no ve al cáncer como un “demonio”. “Es algo con lo que estoy viviendo pero no lo veo así. Es una elección. Todo es una elección”, afirmó. “Lo veo como algo en mi cuerpo del que me estoy deshaciendo. No hablo de una batalla o una guerra. Lo dejo ir y le digo que se vaya y le hablo a mi cuerpo y le digo que se cure a sí mismo”