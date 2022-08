La actriz y cantante Olivia Newton-John, conocida por protagonizar junto a John Travolta el filme “Grease”, falleció este 8 de agosto a la edad de 73 años.

Según un comunicado de la familia, la artista falleció pacíficamente en su rancho al sur de California este lunes en la mañana.

Aunque no revelaron las causas de su muerte, Olivia Newton-John libró una larga batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue inicialmente diagnosticada en 1992 para luego resurgir en 2013 y en 2017.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, escribió su esposo, John Easterling.

Dotada de una poderosa y melodiosa voz, Olivia Newton-John (1948-2022) comenzó su carrera artística en la música, donde tuvo éxito con temas como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”.

Sin embargo, se hizo mundialmente conocida por su protagonismo del musical “Grease” junto a John Travolta, película en la que también cantó temas como “Summer Nights” y “Hopelessly Devoted to You”.

A ese éxito le siguieron películas como “Xanadu” (1980), “Two of a Kind” (1983) - en la cual se reunió con Travolta - y “It’s My Party” (1996).

John Travolta lamenta la muerte

Una de las primeras personas en manifestar su pesar por la partida fue John Travolta, su coestrella en tantos éxitos de Hollywood y su amigo de décadas.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que todas nuestras vidas fueran mucho mejores”, escribió el actor en sus redes sociales. “Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”

Una relación especial con el Perú

Olivia Newton-John mantuvo una relación especial con el Perú y Cusco fue el lugar de su boda con su esposo, el empresario australiano John Easterling, en 2007.

“Mi marido John y yo tomamos unas vacaciones en Perú con algunos amigos en común y nos enamoramos en ese viaje. Un año más tarde volvimos a la cima de la montaña y nos casamos. John ha estado yendo a Perú desde hace más de veinte años y me mostró lo especial que es estar allí. Es tan hermoso y puro y nos representa como pareja, ya que es donde realmente nos enamoramos”, contó Newton-John a la prensa peruana en el 2016.

La pareja pasó una semana de luna de miel explorando Cusco, antes de realizar una segunda ceremonia civil frente a la playa en Florida.