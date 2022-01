Conforme a los criterios de Saber más

Desde las más alturas de los rascacielos hasta las profundidades del metro de Manhattan. Así parece haber sido la transición que ha tenido Sony Pictures tras el éxito absoluto que fue su película “Spider-Man: No Way Home” a su decisión de postergar, por enésima, vez su siguiente cinta de superhéroes, “Morbius”, en medio del resurgimiento del coronavirus gracias a la contagiosa variante ómicron.

La cinta que se retrasó

Es así que la película protagonizada por Jared Leto y dirigida por Daniel Espinoza será estrenada este 1 de abril, luego de estar programada para el 28 de enero. La cinta gira en torno al científico Michael Morbius, que en uno de sus intentos de curarse de una rara enfermedad sanguínea queda infectado por una forma de vampirismo que le concede poderes sobrenaturales.

La cinta, inicialmente programada para el 10 de julio del 2020, ofrecía a Sony una oportunidad de aprovechar la tremenda popularidad que tuvo la reciente “Spiderman: No Way Home. Y es que si bien “Morbius” no está ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel donde actualmente Tom Holland habita el traje del Hombre Araña, esta película, que comparte la realidad con “Venom”, contaba con varias referencias al héroe arácnido, incluyendo la aparición de Michael Keaton en su rol como el villano Vulture, por lo que no debió ser una decisión fácil para el estudio.

Y si bien las postergaciones se han vuelto comunes en esta era del coronavirus, lo cierto es que en los últimos meses del 2021 la situación parecía ya estar regularizándose alrededor del mundo, con octubre presentándose como el primer mes en tener unas ganancias similares a los niveles de previos a la pandemia (recaudó US$1,372 mil millones a nivel global), según indicó el analista de taquilla Rob Mitchell a The Hollywood Reporter.

Ómicron: el villano invisible

Sin embargo, como un antagonista secreto que aparece en el último acto, ómicron hizo su entrada. Detectado por primera vez el 9 de noviembre del 2021 en Sudáfrica y reportado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 26 el mismo mes como una variante de preocupante, esta cepa del coronavirus tiene una mayor capacidad de contagio que las otras como el delta, aunque por el momento parece presentar un menor nivel de mortalidad que sus ‘hermanas’.

La llegada del ómicron fue vista con preocupación por la industria del entretenimiento desde un inicio y sus peores temores se vieron incrementados mientras países europeos como Francia, Alemania y Países Bajos empezaron a tomar medidas para controlar la ola de contagios, incluyendo el cierre parcial o total de comercios no esenciales.

"Spider-Man: No Way Home" dominó la cartelera limeña y mundial este diciembre. (Foto: Jessica Vicente/El Comercio)

El ómicron también atacó el corazón de Hollywood, con la cancelación de importantes eventos como el el Festival Internacional de Cine de Palm Springs y el Governors Awards de los premios Oscar, así como la postergación de galas como el Critics’ Choice Award.

Por el lado de las películas, “Morbius” es la primera postergación de un ‘blockbuster’ hasta la fecha, aunque pronto podría no ser el único dependiendo cómo continúan las medidas para combatir el ómicron y cómo esto afecta la continua apertura de los cines.

En una buena noticia para la industria del entretenimiento, el enfoque de la mayoría de países parece ser el promover la vacunación como medida de controlar la ola de contagios, con las restricciones como medidas temporales para evitar superar la capacidad de los sistemas de salud. Es así que países como Alemania, Austria, República Checa y Francia están obligando a presentar un carné de vacunación para ingresar a espacios cerrados, una medida similar a la establecida aquí por el Ministerio de Salud desde mediados de diciembre.

“Cada estudio tiene su propio cálculo internacional. ¿Cuántos países podemos perder y todavía estrenarla en los cines”, indicó el analista de taquilla Rob Mitchell en diálogo a The Hollywood Reporter. “Perder a Austria y a Países Bajos, y probablemente estés bien. Pero si le sumas a Alemania, Francia y tal vez el Reino Unido, el cálculo puede cambiar.”

La tercera ola y el Perú

¿Cómo afecta el reciente anuncio de la llegada de la tercera ola de contagios en el Perú? Además de continuar con las medidas de seguridad para prevenir el contagio del Covid-19, se esperan restricciones en aforos, como indicó la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“Seguramente volveremos a tomar algunas acciones que tengan que ver con ciertas restricciones, por ejemplo aforos. Seguramente vamos a discutir mañana nuevamente cómo es que se reducen algunos aforos por prevención, cómo es que adoptamos medidas restrictivas”, dijo.

Salvo “Morbius”, de momento, las distribuidoras de cine en Perú no han indicado si habrán retrasos en los calendarios de estrenos ante el anuncio de la tercera ola. “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson ha postergado su estreno planteado para el 20 de enero (aún no se sabe la nueva fecha), pero es un cambio para toda América Latina y no se ha indicado si se debe al avance de ómicron.

