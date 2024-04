El musical ‘On Your Feet’, basado en la vida de los músicos Emilio y Gloria Estefan, será llevado al cine de la mano de Sony Pictures y con la dirección de Lissette Feliciano, quien además se encargará de la adaptación a la gran pantalla, confirmó la propia Gloria este viernes.

“Un sueño hecho realidad”, señaló la cantante en su cuenta de Instagram, en la que confirma la información que dio el medio especializado Deadline.

La película, que está en fase de pre-producción, tendrá al matrimonio de los Estefan, así como a John y Jordan Davis, de Davis Entertainment, como productores, de acuerdo al medio.

“¡¡Prepárate porque los Estefan llegan a la pantalla grande!! Su historia. Su música. Su amor. Su familia. Su sueño”, escribió por su parte en redes sociales la directora Feliciano, quien anteriormente dirigió ‘Women is Losers’.

La producción se basará en el musical del mismo nombre, estrenado en el Marquis Theatre de Broadway en 2016 y donde se han efectuado unas 750 funciones, para luego embarcarse en una gira por escenarios de Estados Unidos e internacionales.

El musical ‘On Your Feet’, dirigido por Jerry Mitchell, retrata la historia de los Estefan, dos inmigrantes cubanos que alcanzaron el estrellato internacional desde Miami y se han convertido en iconos de la música latina.

La historia se centra en el personaje de Gloria Estefan, desde su llegada a la ciudad del sur de Florida (EEUU), sus inicios en la escena local y su consolidación como la vocalista de la orquesta Miami Sound Machine, todo salpicado de éxitos reconocibles como ‘Conga’, ‘Rhythm Is Gonna Get You’ y ‘Get On Your Feet’.

Con información de EFE