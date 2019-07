"Érase una vez en Hollywood": hija de Bruce Lee critica representación de su padre

Shannon Lee, hija del legendario artista marcial y estrella de cine Bruce Lee, criticó cómo fue representado su padre en la película "Érase una vez en Hollywood" ("Once Upon a Time in Hollywood") como un "idiota arrogante lleno de palabras huecas".

En comunicación con The Wrap, Shannon Lee expresó estar triste de ver a su padre interpretado como un "idiota arrogante" cuando en realidad, durante los años 60, los actores asiáticos tenían que trabajar "tres veces más" que los intérpretes caucásicos.

Advertencia, en este artículo hablaremos de ligeros spoilers sobre la película que se estrena el 15 de agosto en el Perú. La película de Quentin Tarantino está ambientada en una versión ficticia del Hollywood de los 60s y se centra en el actor Rick Dalton (Leonardo Dicaprio) y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt).

En un momento de la película Booth se enfrenta con Bruce Lee, interpretado por Mike Moh, en el set the "El avispón verde".

"Puedo entender la razonamiento detrás de la escena. Puede entender que ambos personajes son antihéroes y esto es una fantasía de lo que pasaría... y están mostrando un periodo de tiempo en el que había un montón de racismo y exclusión. Entiendo que querían hacer que el personaje de Brad Pitt sea este tipo super duro que podía vencer a Bruce Lee. Pero ellos no necesitaban tratarlo de la misma manera en que el Hollywood caucásico lo trató cuando estaba vivo", opinó Shannon Lee.

"Fue realmente incómodo sentarme en una sala de cine y escuchar a las personas reírse de mi padre", acotó.

Indicó que si bien entiende que la película muestra versiones caricaturescas de los verdaderos actores, señaló que Steve McQueen, interpretado por Damian Lewis, no recibió el mismo tratamiento.