Oscar 2019: Shangela Laquifa lució así en la alfombra roja | FOTOS

Shangela Laquifa, la dragqueen recordada por participar en RuPaul’s Drag Race (serie dedicada a buscar nuevos talentos en el mundo del drag), y quien formó parte de la nominada "A star is born", hizo su llegada a la alfombra roja de los premios de la Academia.

En la película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, Shangela Laquifa interpreta a una maestra de ceremonias donde el actor y director de la cinta conoce a Ally, personaje interpretado por la cantante de "Poker Face".

"Entras y él es un actor de primera categoría, así que estás como, '¡Dios mío, es Bradley Cooper! ¡Déjame asegurarme de que mi peluca esté bien!", contó Laquifa sobre su intervención en "A star is born".

"Afortunadamente, hizo que todos en el set se sintieran tan cómodos y capaces de hacer su mejor trabajo. Me dijo: "Ve allí y si necesito retirarte, lo haré". Realmente me animó como actor a hacer lo que hago. Me sentí muy protegida", agregó.

"A star is born" está nominada a ocho premios Oscar: Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor actor de reparto, Mejor guion adaptado, Mejor fotografía, Mejor sonido, Mejor canción original.

"A Star is Born" cuenta la historia de Jackson Maine (Bradley Cooper), un músico country veterano cuya carrera se encuentra en decadencia. Este descubre a una talentosa cantante llamada Ally (Lady Gaga), una joven aspirante a estrella que sueña con triunfar en el mundo del espectáculo. Será entonces cuando Jackson decida ayudarla a impulsar su carrera y lanzarla al estrellato mientras nace entre los dos una relación amorosa.