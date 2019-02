Premios Oscar 2019 NOMINADOS EN VIVO ONLINE: hora y canal para ver EN DIRECTO la alfombra roja y a los ganadores

Premios Oscar 2019 NOMINADOS EN VIVO ONLINE vía TNT | Hora y canal para ver LIVE y EN DIRECTO la alfombra roja y la entrega de los premios Oscars 2019 | Luego de los Golden Globes, los premios del sindicato de productores, los Critics' Choice Awards y del BAFTA, es el turno del Oscar, el premio más importante del cine y cuya lista de nominados para su edición número 91 fue anunciada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el martes 22 de enero, para celebrarse finalmente el domingo 24 de febrero desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En total serán 24 categorías las premiadas en una gala que por primera vez en 30 años no tendrá un anfitrión, aunque sí varios presentadores que intentarán llenar esta ausencia.

Como se había previsto, la película mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón, parte como la favorita para llevarse el galardón más importante de la noche, aunque la británica "La favorita", de Yorgos Lanthimos, tiene el mismo número de nominaciones (10) y podría inclinar la balanza a su favor.

De ganar "Roma", la producción latinoamericana rompería una tradición casi centenaria en el Oscar: nunca una producción en un idioma diferente del inglés se ha llevado el mayor premio de la noche.

Hora y canal para ver los premios Oscar 2019 en vivo online

Llegó el día. Los premios Oscar 2019 serán entregados este domingo por la noche y para no perderte ningún momento de la gala, estos son los horarios y las señales que debes seguir para seguir la alfombra roja y la entrega de premios en vivo.

HORA Y CANAL PARA VER LA ALFOMBRA ROJA DEL OSCAR 2019 EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: desde las 5 pm por ABC

España: desde las 00:30 am (del lunes 25 de febrero) por Movistar+

Perú, Ecuador y Colombia: desde las 6:30 pm por TNT y desde la 5 pm por E! Entertainment

​Chile y Argentina: desde las 8:30 pm por TNT y desde la 7 pm por E! Entertainment

México: desde las 5:30 pm por TNT y desde las 4 pm por E! Entertainment

Para ver por Internet la alfombra roja del Oscar 2019 solo debes conectarte a las plataformas digitales de estos canales como TNT Go en el caso de TNT.

HORA Y CANAL PARA VER LA ENTREGA DEL OSCAR 2019 EN VIVO ONLINE

Perú: 8:00 pm por TNT (doblada al español), TNT Series (idioma original) y Latina

Estados Unidos: 5:00 pm (hora centro) y 8:00 pm (hora del este) por ABC

España: 2:00 am (del lunes 25 de febrero) por Movistar+

México: 7:00 pm por TNT (doblada al español), TNT Series (idioma original) y TV Azteca

Colombia: 8:00 pm por TNT (doblada al español) y TNT Series (idioma original)

Ecuador: 8:00 pm por TNT (doblada al español) y TNT Series (idioma original)

Chile: 10:00 pm por TNT (doblada al español), TNT Series (idioma original) y Chilevisión

Argentina: 10:00 pm por TNT (doblada al español) y TNT Series (idioma original)

Al igual que la alfombra roja, puedes seguir la entrega del Oscar 2019 por Internet a través de las aplicaciones de las señales listadas:

Todos los nominados al premio Óscar 2019

Los comediantes Kumail Nanjiani ("Silicon Valley") y Tracee Ellis Ross ("Black-ish") se encargaron de compartir la lista de nominados del Oscar 2019, liderada por "Roma" y "La favorita", con 10 nominaciones cada una, incluidas mejor película, mejor director y mejor actriz principal.

MEJOR PELÍCULA



MEJOR DIRECTOR



MEJOR ACTRIZ



MEJOR ACTOR



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



MEJOR ACTOR DE REPARTO



MEJOR GUION ORIGINAL



MEJOR GUION ADAPTADO



MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO



Border

Mary Queen of Scots

Vice

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO



The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth E. Carter)

The Favourite (Sandy Powell)

Mary Poppins Returns (Sandy Powell)

Mary Queen of Scots (Alexandra Byrne)

MEJOR FOTOGRAFÍA



The Favourite (Robbie Ryan)

Never Look Away (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuaron)

A Star Is Born (Matty Libatique)

Cold War (Lukasz Zal)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL



"All the Stars" (Black Panther, compuesta por Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA and Anthony Tiffith, y cantada por Kendrick Lamar y SZA)

"I'll Fight" (RBG, compuesta por Diane Warren y cantada por Jennifer Hudson)

"The Place Where Lost Things Go" (Mary Poppins Returns, compuesta por Marc Shaiman y Scott Wittman, y cantanda por Emily Blunt)

"Shallow" (A Star Is Born, compuesta por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, y cantada por Bradley Cooper y Lady Gaga)

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" (The Ballad of Buster Scruggs, compuesta por Dave Rawlings y Gillian Welch, y cantada por Tim Blake Nelson y Willie Watson)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL



Black Panther (Ludwig Goransson)

BlacKkKlansman (Terence Blanchard)

If Beale Street Could Talk (Nicholas Britell)

Isle of Dogs (Alexandre Desplat)

Mary Poppins Returns (Marc Shaiman)

MEJOR DOCUMENTAL



Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

MEJOR PELÍCULA ANIMADA



Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA



Capernaum (Líbano)

Cold War (Polonia)

Never Look Away (Alemania)

Roma (México)

Shoplifters (Japón)

MEJOR SONIDO



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN



Black Panther (Hannah Beachler and Jay Hart)

The Favourite (Fiona Crombie and Alice Felton)

First Man (Nathan Crowley and Kathy Lucas)

Mary Poppins Returns (John Myhre and Gordon Sim)

Roma (Eugenio Caballero and Barbara Enriquez)

MEJORES EFECTOS VISUALES



Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

MEJOR EDICIÓN



BlacKkKlansman (Barry Alexander Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

Green Book (Patrick J. Don Vito)

Vice (Hank Corwin)

MEJOR CORTO ANIMADO



Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

MEJOR CORTOMETRAJE



Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Las películas con más nominaciones al Oscar 2019

The Favourite - 10

Roma - 10

A Star Is Born - 8

Vice - 8

Black Panther - 7

BlacKkKlansman - 6

Bohemian Rhapsody - 5

Green Book - 5

First Man - 4

El regreso de Mary Poppins - 4

La balada de Buster Scruggs - 3

Cold War - 3

Can You Ever Forgive Me? - 3

If Beale Street Could Talk - 3

Isla de perros - 2

​Mary Queen of Scots - 2

Never Look Away - 2

RBG - 2

El caso "Roma"

"Roma", de Alfonso Cuarón, hizo historia al convertirse en la primera obra en español que consigue la nominación al Oscar como mejor. En total, la cinta sumó diez candidaturas, el mismo número que "La favorita", de Yorgos Lanthimos.

Las candidaturas de "Roma" son a mejor película (Cuarón figura como productor), mejor director (Cuarón), mejor actriz (Yalitza Aparicio), mejor actriz de reparto (Marina de Tavira), mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía (Cuarón), mejor guion (Cuarón), mejor diseño de producción, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

"Roma" es la décima película de habla no inglesa que obtiene la nominación en la categoría reina. Las anteriores fueron "Grand Illusion", "Z", "The Emigrants", "Cries and Whispers", "The Postman (Il Postino)", "Life Is Beautiful"; "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Letters from Iwo Jima" y "Amour".

El triunfo de "Roma" también pasa por ser la primera obra de Netflix que se lleva la nominación como mejor película. Otro título de la compañía, "The Ballad of Buster Scruggs", de los hermanos Joel y Ethan Coen, se hizo con tres candidaturas más.

¿Cómo fue el anuncio de nominados al Oscar 2019?

La ceremonia de anuncio de nominados a los premios Oscar 2019 se dividió en dos partes. La primera de ellas comenzó a las 8:20 a.m. (horario ET) y a las 5:20 a.m. (horario PT). La segunda parte, tras una breve pausa, se realizó desde las 8:30 a.m. (horario ET) /5:30:30 a.m. (horario PT).

La Academia hizo un streaming oficial online en vivo desde todas sus plataformas digitales: las webs Oscar.com y Oscars.org, y sus páginas de Twitter, YouTube y Facebook.

Este es el enlace oficial del streaming desde YouTube del anuncio de los nominados a los Oscar 2019:

EN VIVO: anuncio de nominados Oscar 2019. (Fuente: YouTube)

¿Cuándo será el Oscar 2019?

La entrega de los premios Oscar 2019 se llevará a cabo el domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, sin presentador tras la renuncia de Kevin Hart.



¿Por qué el Oscar 2019 no tendrá presentador?

El actor dio un paso al costado a partir de una polémica suscitada por unos tuits homofóbicos que compartió en el pasado. Solo habían pasados unos días desde su anuncio como anfitrión cuando decidió alejarse de la conducción.

“He tomado la decisión de no hacer los Oscar de este año… esto es porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser una fiesta para tantos artistas increíbles. Me disculpo sinceramente con la comunidad LGBTQ por mis palabras insensibles en el pasado (...) Siento haber herido a alguna gente. Estoy evolucionando y quiero continuar haciéndolo", declaró al actor tras renunciar al Oscar 2019.

Poco después, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas decidió continuar con la gala sin un presentador oficial.

La previa del Oscar 2019

El camino al Oscar 2019 fue rocoso tanto para la academia de cine como para algunas de las películas en competencia, y no solo por el caso del comediante Kevin Hart.



Algunas películas nominadas, como "Green Book" y la cinta sobre Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody", han sufrido aluviones de críticas aun cuando continúan acumulando premios. Antes de recibir cinco nominaciones, "Green Book" obtuvo el máximo honor del Sindicato de Productores, un premio que ha servido como medidor confiable de lo que sucedería en los Oscar. En los 10 años desde que los Premios de la Academia expandieron el rubro de mejor película, ocho películas laureadas por el gremio de productores han terminado llevándose el Oscar.

La contendiente más estable de la temporada, "A Star Is Born", de Bradley Cooper, parecía imbatible hasta que fue derrotada. Pese a una envidiable cadena de premios y más de US$ 400 millones de en la taquilla mundial, el elogiado remake de Cooper fue casi totalmente ignorado en los Globos de Oro. Aun así, "A Star Is Born" es la única película en recibir nominaciones a los máximos premios de cada sindicato del cine.

Este año la ceremonia de premiación posiblemente reciba un impulso de sus nominados más populares. "Black Panther", ''Bohemian Rhapsody" y "A Star Is Born" han tenido un desempeño extraordinario en la taquilla. Pero cuánta gente ha visto "Roma" sigue siendo un misterio. Netflix no publica recibos de taquilla ni datos de streaming.

Los premios Oscar del año pasado registraron un nuevo mínimo en sus índices de audiencia al caer 20 % y promediar 26,5 millones de espectadores. Mientras los ratings para las ceremonias de premios en general han bajado, la caída llevó a la academia a renovar su emisión de este año. Aunque los planes para una nueva categoría de mejor película popular fueron desechados, la Academia planea presentar algunos premios fuera del aire y mantener la duración de la gala de tres horas.

Los ganadores de la temporada de premios

GLOBOS DE ORO 2019: CINE

Mejor película de drama: Bohemian Rhapsody

Mejor película de comedia o musical: Green Book

Mejor actor de drama: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

​Mejor actriz de drama: Glenn Close (The Wife)

Mejor actor de comedia o musical: ​Christian Bale (Vice)

​Mejor actriz de comedia o musical: Olivia Colman (The Favourite)

​Mejor actor de reparto: Mahershala Ali (Green Book)

Mejor actriz de reparto: R​egina King (If Beale Street Could Talk)

Mejor director: Alfonso Cuarón (Roma)

Mejor guion: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga (Green Book)

Mejor música original: Justin Hurwitz (First Man)

Mejor canción original: ​"Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt (A Star Is Born)

Mejor película animada: ​Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mejor película en lengua extranjera: Roma (México)

(Con información de EFE y AP)