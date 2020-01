La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció esta mañana todas las películas candidatas a llevarse el premio Oscar 2020. El galardón más importante del cine se entregará en la ceremonia del 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Uno de los premios más importantes de La Academia: Mejor director, se disputará entre Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Philips, Sam Mendes y Bong Joon-Ho.

En cuanto a las intérpretes que están nominadas a Mejor actriz están: Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renée Zellweger. En la categoría de Mejor actor son Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce, quienes disputarán esta categoría. Phoenix arranca como el favorito, pues ya ha ganado en esta nominación en los Globos de Oro 2020 y Critics’ Choice Awards 2020.

La película con más nominaciones es el “Joker”. La cinta tiene once candidaturas, en unos Oscar que citaron a Martin Scorsese (“The Irishman”), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time... in Hollywood”) y Sam Mendes (“1917”) para un duelo cinematográfico de altos vuelos.

En cuanto a la categoría de Mejor película extranjera, la cinta española “Dolor y Gloria”, de Pedro Almódovar, figura entre las nominadas. En esta categoría también aspiran la polaca “Corpus Christi”; “Honeyland” de Macedonia del Norte; la francesa “Les Misérables” y la surcoreana “Parasite”.

La gran premiación de la Academia de Hollywood se celebrará en Los Ángeles (EE.UU.) el próximo 9 de febrero, y en la que “Joker” parte como favorita con once menciones seguida de “The Irishman”, “Once Upon a Time... in Hollywood” y “1917”, todas ellas con diez candidaturas cada una.

Esta edición de los Oscar no se caracteriza por ser la más inclusiva de la historia ya que en Mejor dirección no fue nominada ninguna mujer, sin embargo, sí ha incluido películas extranjeras en diferentes categorías. Por ejemplo, el cine español reclamó este lunes un espacio con una nominación para “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar, otra candidatura para Antonio Banderas por esta misma cinta, y una mención más para “Klaus” de Sergio Pablos.

Lista completa de nominados:

MEJOR VESTUARIO

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

MEJOR CORTO ANIMADO

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

BANDA SONORA ORIGINAL

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

Kathy Bates

MEJOR ACTRIZ

Cyntia Erivo

Scarlett Johansson

Saorirse Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce

MEJOR GUION ADAPTADO

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas

MEJOR GUION ORIGINAL

Knives out

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

MEJOR BANDA SONORA

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra

Joker

1917

Le Mans’66

Érase una vez… en Hollywood

MEJOR DIRECCIÓN

Martin Scorsese

Todd Phillips

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Joon Ho

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parásitos

MEJOR FOTOGRAFÍA

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

MEJOR PELÍCULA

Le Mans

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

Le Mans’66

Joker

1917

Érase una vez… en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra

Joker

1917

Le Mans’66

Érase una vez… en Hollywood

MEJOR CANCIÓN

(I’m gonna) love me again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can’t let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez... en Hollywood

Parásitos

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MAQUILLAJE

El escándalo

Joker

Judy

1917

Maléfica: maestra del mal

MEJOR DOCUMENTAL

American Factory

The cave

The edge of democracy

Para Sama

Honeyland

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Window

Saria

A sister

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

In the absence

Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)

Life overtakes me

St.Louis Superman

Walk run cha-cha

MEJOR MONTAJE

Le Mans'66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Parásitos

Los antecedentes del anuncio de nominados

}Issa Rae se dio a conocer por la serie “Insecure” del canal HBO, que se basó a su vez en una webserie creada por la misma actriz llamada “The Misadventures of an Awkward Black Girl”. Por su parte, John Cho participó en la aclamada película “Searching” y lo veremos también en la esperada “Cowboy Bebop” de Netflix.

Conoce más sobre la ceremonia

La ceremonia oficial de los Oscar 2020 se celebrará el domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. La gala no contará con un maestro de ceremonia por segundo año consecutivo. Esto se debe a la buena recepción que tuvo la gala anterior con 29,6 millones de espectadores; una cantidad superior a los años en los que sí se contó con un anfitrión.

Sobre los favoritos

Como todos los años, hay varias historias que se encuentran entre las favoritas del público y la crítica para recibir alguna nominación en la categoría de Mejor película. Entre estas tenemos “Joker” de Todd Phillips, “Marriage Story” de Noah Baumbach, “The Irishman” de Martin Scorsese, “The Two Popes” de Fernando Meirelles, etc.

Por el lado de la categoría de Mejor actor principal y Mejor actriz principal podrían ser nominados Joaquin Phoenix por “Joker”, Adam Driver por “Marriage Story”, Scarlett Johansson por “Marriage Story”, al Pacino por “The Irishman”; etc.

