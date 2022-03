Conforme a los criterios de Saber más

A poco más de una semana del Oscar 2022 y con la temporada de premios ya casi finalizada, nos encontramos ahora en la posición privilegiada de poder predecir con cierta certidumbre quiénes serán los actores, películas, productores y directores con mayores posibilidades de levantar una de las codiciadas estatuillas doradas este 27 de marzo.

Esto se hace posible observando los resultados de galas como el Bafta, los Golden Globe, los Critics’ Choice Awards y los múltiples premios otorgados por los sindicatos cinematográficos de Hollywood, quienes mantienen una relación cuasi simbiótica con los Premios Oscar al servir no solo de antesalas para los mismos, sino también mostrar tendencias y favoritos a ganar.

Para explicar la manera en que estas galas están unidas, nos tenemos que remontar a cómo funciona el Oscar, donde tanto los nominados como los ganadores son elegidos por los casi 10 mil miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés).

Los Oscar sirven para cerrar cada año la llamada temporada de premios, un periodo de varios meses donde se celebran galas en honor al cine. (Foto: AP)

Estos votos no son indiscriminados a través de las categorías, sino que se separan por cada una de las 15 ramas del AMPAS, al menos en el proceso de la nominación. Es así que la rama de actores elige a los nominados a los premios actorales, los directores eligen a los candidatos para mejor realizador, los guionistas al mejor guion y así sucesivamente. Hay excepciones, como los nominados a Mejor película que son elegidos por todos los miembros de la Academia, así como Mejor película internacional y Mejor película de animación, que presentan reglas especiales. Esto cambia con la elección final de los ganadores, que se empezó a votar el 17 de marzo, donde todos los miembros del AMPAS pueden votar por sus candidatos favoritos sin importar la rama a la que pertenecen.

Es en este punto donde las otras galas de la temporada de premios ganan importancia, al influenciar directa o indirectamente en los votantes. Para facilitar el entendimiento, podemos decir que las galas dentro de la temporada de premios se dividen en dos tipos: las ofrecidas por entidades externas (llamémoslos ‘outsiders’) y los relacionados a los diversos sindicatos de Hollywood (‘insiders’), que comparten el bloque de voto con los Oscar.

Del primer ejemplo tenemos galas como los ahora desprestigiados Golden Globes y los Critics’ Choice Awards, entregados por entidades que reportan sobre Hollywood como la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y la Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas (BFCA) respectivamente. Los electores de estos premios no suelen ser miembros del AMPAS, pero los resultados de las ceremonias sirven para generar conversación en torno a ciertas películas, actores y directores que pueden inclinar la balanza en su favor.

Los premios de los ‘insiders’ en cambio están conformados por aquellos que trabajan dentro de la industria cinematográfica, consistiendo en las diversas galas de los sindicatos. En estos casos es frecuente que el grupo de votantes coincida en un gran grado con los que participan en los Oscar, por lo que los resultados de estas galas suelen coincidir con mayor frecuencia.

Hasta la fecha la mayoría de los premios ya han tenido lugar, con solo los Premios del Sindicato de Productores de América (PGA Awards) y los Premios del Sindicato de Guionistas (WGA Awards) programados para el 19 y 20 de marzo respectivamente. En esta nota te contamos cuáles son los premios que predicen con mayor certidumbre las principales categorías del Oscar.

MEJOR PELÍCULA

Quizás la categoría más codiciada y esperada es la de Mejor película. Aquí hay varias ceremonias que podemos analizar, comenzando con el Bafta, la cual es la más cercana en cuanto a formato e importancia a la propia ceremonia del Oscar. Sin embargo, esto no le da un buen récord de coincidencias entre sus ganadores.

"The Power of the Dog" se destaca como la favorita de ganar el Oscar este año. (Foto: Netflix)

Desde el 2001, año en que el Bafta cambió su fecha para situarse antes que el Oscar y por lo tanto estar en posición para predecirlo, la Academia británica solo ha coincidido con su contraparte estadounidense en 9 de 21 ocasiones, aproximadamente 43% del tiempo . La falta de coincidencias fue peor en los últimos años, con el Bafta y el Oscar difiriendo entre 2015 y 2020, racha que finalizó cuando ambos decidieron otorgarle el premio a mejor película a “Nomadland” en la ceremonia del año pasado.

Los Golden Globes son otra de las premiaciones que han sido señaladas como predictores del Oscar, a pesar de ser un premio ‘outsider’ a la Academia. Sin embargo, el galardón presentado HFPA tiene una diferencia fundamental de su más prestigiosa contraparte, al dividir los trofeos de Mejor película entre las categorías de Drama y Comedia/Musical.

Esto hace que si bien desde 1950, cuando comenzó este cambio, los Golden Globes hayan predicho al ganador del Oscar en 47 de 72 ceremonias - es decir 65%- lo hace con el doble de posibilidades que otras premiaciones de su tipo. En cambio, si tomamos en cuenta solo la categoría de Mejor película dramática, esta solo ha coincidido con el Oscar en 35 de las 72 (48%), mientras que la categoría de comedias y musicales solo ha acertado en 12 ocasiones (17%).

El mejor predictor hasta la fecha termina siendo el Premios del Sindicato de Productores de América (PGA Awards), que desde su primera ceremonia en 1990 han podido predecir al ganador del Oscar en 21 de 32 ocasiones (65,6%). Esta coincidencia ha sido aún mayor desde el 2008, con las galas premiando a los mismos filmes en 11 de 14 años (78,5%).

Por el momento el claro favorito en la categoría de Mejor película es “The Power of the Dog” de Jane Campion, cinta que ha arrasado con la mayoría de las galas de la temporada de premios, incluyendo los Golden Globes y Bafta. Y si bien la situación probablemente se aclarará aún más cuando se den los PGA Awards este 19 de marzo, hay que señalar que la relación de la película con Netflix podría quitarle un Oscar a todas luces merecido, sobre todo si se toma en cuenta que hasta la fecha ninguna cinta relacionada a una plataforma de streaming se ha llevado el máximo premio de la Academia.

Mejor director

Sin lugar a dudas el mejor predictor para saber qué realizador se llevará un Oscar es el Premios del Sindicato de Directores (DGA Award), que ha logrado pronosticar al ganador de esta categoría en 64 de 72 ocasiones, es decir un 89% de certidumbre.

Jane Campion es la favorita para ganar el Oscar a Mejor director en la ceremonia de los Oscar 2022 a realizarse este 27 de marzo. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP, File)

Este año el premio le fue otorgado directora neozelandesa Jane Campion por “The Power of the Dog”, situación que junto a sus victorias en galas como los Bafta, Golden Globes y los Critics’ Choice Awards, la ponen como la casi inevitable ganadora del Oscar en su categoría, la cual comparte con Paul Thomas Anderson (”Licorice Pizza”), Kenneth Branagh (”Belfast”), Steven Spielberg (”West Side Story”) y Ryûsuke Hamaguchi (”Drive My Car”).

Una victoria de Campion también aumentaría a tres el número de directoras ganadoras del Oscar, un selecto grupo conformado solo por Kathryn Bigelow (2010) y Chloé Zhao (2021).

Mejores actores

Otra categoría donde los premios de su respectivo sindicato nos dan la mejor predicción, aunque en diversos grados de certidumbre.

Es así que la categoría de Mejor actor los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) han coincidido con los Oscar en 21 de 27 ocasiones, lo que le da una precisión de alrededor de 78% . Esto es una buena noticia para Will Smith, quien se llevó este trofeo y este año lucha por su primera victoria en el Oscar con su interpretación de Richard Williams, padre de las Serena y Venus Williams, en la cinta biográfica “King Richard”.

Will Smith está más cerca que nunca de llevarse su primer Oscar por "King Richard". (Foto: Warner Bros.)

Smith compite este año contra algunos grandes del cine como Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch, Denzel Washing y Javier Bardem.

En el caso de Mejor actriz el porcentaje de coincidencias es más bajo, solo logrando predecir a la ganadora del Oscar en 18 de 27 ocasiones (67%). La certidumbre ha sido aún más baja en los últimos diez años, con ambas galas difiriendo en cuatro ocasiones - la más reciente otorgándole el premio a Viola Davis en vez de Frances McDormand en 2021-, una mala noticia para la ganadora de los SAG Awards de este año, Jessica Chastain, quien enfrenta dura competencia este año por parte de Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart.

En cuanto a Mejor actor de reparto, el porcentaje de coincidencia es el mismo, de 67%. Pero las posibilidades aumentan si se toman en cuenta los últimos diez años, con ocho coincidencias (80%). Este año Troy Kotsur de “CODA” compite con J.K. Simmons (“Being the Ricardos”), Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”), Ciarán Hinds (“Belfast”) y Jesse Plemons (“The Power of the Dog”).

Los SAG Awards se muestran aún más precisos en la categoría de Mejor actriz de reparto, ganado este año por Ariana DeBose (“West Side Story”), que solo se ha diferenciado del Oscar en una sola ocasión, 2019, en los últimos diez años. Esto, junto a su victoria en el Bafta, le da grandes posibilidades a DeBose de llevarse su primer Oscar, pero tendrá que vencer a Aunjanue Ellis (“King Richard”), Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”), Jessie Buckley (“The Lost Daughter”) y eminencias como Judi Dench (“Belfast”).

Como siempre, hay que tomar los predicciones con un granito (o en algunos casos una roca) de arena, y los Oscars han servido para darnos sorpresas a lo largo de los años: no hay que pensar más lejos que el año pasado, cuando Anthony Hopkins se llevó el premio a Mejor actor sobre el favorito Chadwick Boseman. Pero son estas mismas sorpresas las que forman parte del atractivo de los premios y las razones que los seguimos viendo año tras año.

