Conforme a los criterios de Saber más

Mientras la crítica se divide con “Don’t Look Up” (con Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence incluida) y las taquillas revientan con “Spider-Man: No Way Home”, una película se abre paso silenciosamente en el streaming. No hablamos de una obra que busque cuestionar las falencias de la sociedad contemporánea. Tampoco estamos frente a una millonaria cinta de superhéroes que trepan muros. La cinta que comentaremos a continuación, aunque tiene a varios galardonados con el Oscar en su equipo, podríamos decir que es más bien modesta. Lo es en el sentido de que busca –evidenciando de los aspectos más íntimos del ser humano— algo que parece simple, pero resulta ciertamente retador: conmover.

“Todo sobre los Ricardo” (Being the Ricardos) es una biopic acerca de la exitosa comediante, productora y directora estadounidense Lucille Ball (Nicole Kidman), estrenada recientemente en algunos cines de Estados Unidos y ya disponible en Amazon Prime Video. La película, dirigida por Aaron Sorkin, cuenta en dos tiempos (pasado y presente) cómo ella y su esposo, el músico, actor y productor cubano Desi Arnaz (Javier Bardem) intentan salvar no solo su permanencia en la competitiva industria de Hollywood, sino fundamentalmente la estabilidad de su hogar.

Para gran parte del público estadounidense mayor de 40 años y, además, para aquellos conocedores del mundo de la televisión, Lucille Ball es un ícono absoluto. Con series como “I Love Lucy”, “The Lucy Show” o “Here’s Lucy”, cautivó a millones cuando la radio empezaba a cederle protagonismo a la ‘caja boba’ si de entretenimiento hablamos. Aunque ella misma hizo radionovelas en los años cuarenta, sería recién a finales de esa década, y durante gran parte de la siguiente, que lograría resonancia gracias a la ya mencionada “I Love Lucy” (“Yo amo a Lucy”), una sitcom en la que una pareja conformada por una bella y pelirroja americana, y un esposo de origen latino, intentaban superar sus visibles diferencias con humor y paciencia.

Es durante una semana de rodaje de esta serie que se ubica el tiempo presente en “Todo sobre los Ricardo”. Desde el lunes, día de la lectura inicial del guion, hasta el cierre de semana con la grabación en vivo (y ante público, como era todo setenta años atrás) del capítulo. El otro plano temporal muestra cómo Lucille Bell (Lucy Ricardo en la serie a blanco y negro) y Desi Arnaz (Ricky Ricardo) se conocen, quedan prendidos uno del otro y empiezan una aventura que parecía estar destinada a un final feliz.

"Being The Ricardos". (Foto: Prime Video)

Aunque con caminos artísticos que finalmente terminaron coincidiendo, Lucille y Desi inicialmente se desempeñaban cada uno en su rubro. Él como un talentoso músico de acento cubano y modales encantadores, y ella como una actriz (primero de radio y luego de televisión) que poco a poco iría desarrollando una personalidad arrolladora dentro y fuera de los sets de grabación.

Es precisamente este último detalle el gran tema de “Todo sobre los Ricardo”. Aunque la propuesta se nos presenta como la biopic de una célebre comediante, lo cierto es que aquí hay poco de humor y mucho de drama. Conforme la relación sentimental va madurando, es Lucille quien se roba las miradas, primero de la CBS y luego de todo un país. Cada uno de estos detalles podrían terminar opacando incluso al más apuesto y (aparentemente) seguro de sí mismo caballero. Desi no sería la excepción. “Todo sobre los Ricardo” acierta cuando expone sin ningún tipo de exageración cómo el éxito de una mujer a mediados del siglo XX termina haciéndole “ruido” a su esposo, aún a pesar de que este aparenta de muchas maneras seguir amándola como el primer día.

Pero a lo largo de estas dos horas y poco de viaje por el mundo de la televisión estadounidense a mediados del siglo XX no solo hay viejas cámaras, luces gigantes, rudimentarios efectos especiales y guionistas que aspiran a la gloria. La cinta de Sorkin incluye un reparto compacto y acorde a cualquier seria candidata a un gran premio. A los protagonistas de “I Love Lucy” que mencionamos arriba, hay que sumarle a la pareja de amigos conformada por un brillante J. K. Simmons, interpretando a William Frawley, y a una sobria Nina Arianda, dándole vida a Vivian Vance.

El éxito y el nulo deseo por prestar atención a las críticas pueden resultar un cóctel terrible incluso hoy, siete décadas después de aquel éxito televisivo titulado “I Love Lucy”, protagonizado por una artista que no tenía reparos en corregir sobre la marcha al propio director de la serie, ninguneándolo frente a camarógrafos, asistentes y actores. En el fondo, “Todo sobre los Ricardo” es el ambicioso retrato de una mujer obsesiva y esencialmente controladora, que ve cómo la industria que ayudó a crear se transforma de forma imparable, mientras el esposo al que ella entregó su amor para formar un hogar se le escapa de las manos.

"Being The Ricardos". (Foto: Prime Video)

LA FICHA :

Sinopsis: Durante una semana de producción de “Yo amo a Lucy” -- desde la lectura de guion el lunes hasta la grabación con público del viernes -- Lucille Ball (Nicole Kidman) y Desi Arnaz (Javier Bardem) se enfrentan a una serie de crisis personales y profesionales que amenazan su show, sus carreras y su matrimonio. Un drama tras bastidores dirigido y escrito por Aaron Sorkin.

Título original: “Being the Ricardos”.

Elenco: Nicole Kidman, Javier Bardem, J. K. Simmons, Jake Lacy, Tony Hale, Nina Arianda.

Duración: 2 horas y 12 minutos

Clasificación: +16 años

Género: Biografía, drama, historia

Calificación: ★★★★.

VIDEO RELACIONADO :

Netflix tiene más de 200 mil suscriptores y es una de las favoritas de los cinéfilos, pero lo que muchos no saben es que hay más opciones que solo seleccionar la película o serie que desea ver.