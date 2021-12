Conforme a los criterios de Saber más

Pocos superhéroes han sido tan importantes para la cultura popular como Spider-Man. A casi seis décadas de su aparición, las aventuras del héroe arácnido creado por Stan Lee y Steve Ditko han capturado la imaginación de millones inicialmente en las tiras cómicas, luego en la televisión y, a comienzos del nuevo milenio, en la pantalla grande primero encarnado por el actor Tobey Maguire, seguido por Andrew Garfield y finalmente con Tom Holland. Es esta larga historia la que se celebra en “Spider-Man: No Way Home” (”Spider-Man: Sin camino a casa”), cinta a estrenarse este 16 de diciembre que también sirve como conclusión para las dos anteriores entregas “Homecoming” y “Far From Home”.

Una película envuelta en rumores, especulaciones y expectativas, ha habido un enorme esfuerzo para mantener las sorpresas de la cinta. Por respeto a esto, así como una sincera creencia de que el público disfrutará mucho más de este filme si va sin conocimiento previo, intentaremos mantener al mínimo cualquier información que pueda ser considerada ‘spoiler’, utilizando solo elementos mostrados previamente en tráilers.

“No Way Home” sigue las consecuencias de la revelación de la identidad de Peter Parker (Tom Holland) al mundo por el villano Mysterio (Jake Gyllenhaal) al final de “Far From Home”. Como cabe esperar, el convertirse súbitamente en el “hombre más famoso del mundo” no solo afecta al héroe arácnido, sino también a sus seres queridos como su novia MJ (Zendaya), su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) y a su tía May (Marisa Tomei), quienes ven sus vidas invadidas por paparazzis y por seguidores del falso héroe.

Benedict Cumberbatch (derecha) regresa al MCU en su rol como Doctor Strange. (Foto: Columbia Pictures/ Marvel Studios)

Desesperado por proteger a sus seres queridos, Peter recurre al héroe Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien le propone una arriesgada solución mágica a sus problemas: borrar la memoria de su identidad secreta de todas las personas del planeta utilizando un peligroso hechizo relacionado vagamente con el multiverso.

Predeciblemente, nada sale de acuerdo al plan y los pedidos de Peter para modificar el conjuro e incluir a sus seres queridos causan que este falle, trayendo de otros universos a enemigos de otras versiones de Spider-Man como Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina) y Electro (Jamie Foxx), entre otros. Inicialmente Peter accede atrapar a los villanos para devolverlos a sus lugares de origen, pero pronto cambia de opinión al enterarse que, debido a que fueron extraídos en el momento previo a su muerte, el regresarlos causaría que “cumplan su destino” de fallecer a manos de Spider-Man. En cambio, el héroe decide ayudarlos a evadir su destino solucionando el problema que los aqueja, decisión cuyas complicadas consecuencias no pueden ser descritas sin caer en ‘spoilers’.

Sin revelar nada más del argumento de la película, este es competentemente presentado por el director Jon Watts, una difícil tarea cuando se están malabareando tantos hilos narrativos y personajes que el realizador maneja con destreza. Es así que la cinta logra emocionar, hacer reír y hasta llorar a su audiencia, aunque la predictibilidad de algunos de estos mismos momentos muestran la edad de la ya conocida fórmula que ha estado usando el Universo Cinematográfico de Marvel, y el género de superhéroes en general, en estas últimas décadas.

Lo que deleitará a los fans -e irritará a algunos espectadores menos aficionados del Hombre Araña- es la enorme cantidad de ‘fanservice’ que han podido incorporar a la cinta, tanto así que en la segunda mitad de la película no pueden pasar cinco minutos sin una referencia o guiño a algo de la larga historia de la franquicia. Esperen, si van a ver “No Way Home” en las sales de cine, a estar rodeado de gritos de celebración por los asistentes.

Como cabe esperar de una película de Marvel, las escenas de acción son emocionantes, con un par que se presentan como particularmente memorables: una por sus peculiares efectos visuales que hacen recordar a “Inception” y otra por el monumental trabajo de coordinación que debió requerir. En general, la película no dejará decepcionados a aquellos que van al cine en busca de adrenalina.

En cuanto a las actuaciones, estas varían de competentes a excelentes. Veteranos de la industria como Alfred Molina y Willem Dafoe no decepcionan, volviendo a interpretar personajes que dejaron atrás hace casi dos décadas con la misma intensidad y gravitas que recordamos, aunque esta actuación puede chocar en momentos con el humor más juvenil que caracteriza a las cintas del MCU.

Alfred Molina (izquierda), Willem Dafoe (centro) y Jamie Foxx (derecha) vuelven a interpretar a sus icónicos villanos. (Foto: Columbia Pictures/Marvel Studios)

Mientras tanto Jamie Foxx logra, a fuerza de su carisma, la increíble proeza de hacer relativamente interesante a uno de los villanos más olvidables de toda la historia cinematográfica de Spider-Man, al regresar como un Electro menos azul y más matizado. Por su parte, Tom Holland tiene más oportunidad de desplegar su talento para la actuación en el filme, la cual lleva a su versión de Peter Parker a extremos emocionales no explorados antes.

“Spider-Man: Now Way Home” es sin lugar a dudas la mejor de las películas del Hombre Araña en el MCU. Una celebración de la larga historia del héroe arácnido en la gran pantalla, es imperdible para los aficionados de Spider-Man y Marvel. Para aquellos menos familiarizados por el personaje, la cinta todavía presenta un buen tiempo en la sala de cine como una de las más interesantes entregas en el género de superhéroes de los últimos tiempos.

Ficha técnica

Título original: “Spider-Man: No Way Home”

Género: Superhéroes, acción, cómics, ciencia ficción.

País y año: Estados Unidos, 2021.

Directora: Jon Watts.

Actores: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Tony Revolori, J.K. Simmons, Angourie Rice, Alfred Molina, Jacob Batalon, Jon Favreau, Harry Holland, Christopher Cocke, J.B. Smoove, Hannibal Buress, Martin Starr.

Estreno: 16 de diciembre en el Perú, 17 de diciembre en EE.UU.

Disponible: Solo en cines.

Calificación: ★★★★☆ (4 de 5 estrellas posibles)

VIDEO RECOMENDADO

"Spiderman: No Way Home". (Fuente: Sony Pictures)