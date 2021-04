Phoebe Waller-Bridge protagonizará junto a Harrison Ford la próxima película de “Indiana Jones”, confirmó el estudio Lucasfilm este viernes.

La productora, que es propiedad de The Walt Disney Company, anunció también que el compositor John Williams volverá a hacerse cargo de la banda sonora de la quinta entrega de la saga de aventuras, que esta vez contará con James Mangold en la dirección, como sustituto de Steven Spielberg.

”Steven, Harrison, Kathleen (Kennedy), Frank (Marshall) y John son todos mis héroes artísticos. Sumando a Phoebe, una actriz deslumbrante con una creatividad brillante, y la química que aportará, no puedo evitar sentirme tan afortunado como el propio Indiana Jones”, afirmó Mangold.

El año pasado, Spielberg renunció a dirigir la nueva película de “Indiana Jones” por primera vez en los 39 años de historia de la franquicia. Fuentes cercanas al cineasta indicaron que la decisión la había tomado él mismo con el objetivo de aportar un nuevo enfoque a la saga y atraer a una generación más joven.

Después de tres entregas estrenadas en la década de 1980 (1981, 1984, 1989), “Indiana Jones” regresó en 2008 con “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, que se convirtió en el filme más taquillero de la saga.

La nueva compañera de Ford, Phoebe Waller-Bridge es la creadora de la exitosa serie “Fleabag”, con la que ganó el Emmy a mejor actriz y a la mejor comedia televisiva en 2019.

Además de este proyecto, la actriz se unirá a Donald Glover en “Mr. and Mrs. Smith”, una serie de Amazon que se basará en la película del mismo título que protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie en 2005.

