Cristo Fernández (Guadalajara, 1991) luce indumentaria deportiva, tiene el rostro sudoso, está cansado; pero demasiado feliz. Esta emoción desbordante del actor mexicano surge de su reciente reencuentro con su gran pasión: el fútbol. Todo esto tuvo lugar en la cuarta edición del Encuentro de Estrellas, un evento benéfico que reunió a astros futbolistas y reconocidas personalidades en el marco de los Premios Platino Xcaret 2024.

“Qué bonito es poder estar aquí, cumpliendo sueños”, señala el artista mexicano en conversación con El Comercio.





Cristo Fernández jugó en el fútbol profesional, pero una lesión lo alejó de sus sueños y, a la vez, lo acercó a una nueva pasión: la actuación. (Foto: Premios Latino)

El partido amistoso a beneficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo se realizó el jueves último, en El Camaleón Mayakoba, un espacio dedicado a los amantes del golf. Con Gaby Espino como capitana, las celebridades cayeron 8-3 ante las leyendas del fútbol: Miguel Ángel Moya, Diego Forlán, Mario Suárez, Joaquín Sánchez, Fernando Morientes, Diego Godín, Javier Mascherano, Gaizka Mendieta y Miguel Layún.

Una vida ligada al fútbol

Cristo Fernández, mucho antes de ganar reconocimiento por su papel como el carismático delantero Dani Rojas en la serie “Ted Lasso”, era un joven futbolista con una prometedora carrera en los Tecos de Guadalajara. Desde niño, el fútbol era su pasión suprema. A los 15 años, ya brillaba en las divisiones inferiores, y en el 2014 debutó en Puerto Rico con el Guayama FC, hasta que las lesiones comenzaron a afectar su rendimiento, en especial una en la rodilla. Fue entonces que tuvo que alejarse del terreno de juego.

Al abandonar el futbol, Fernández reconoció que estuvo muy decepcionado. Fueron años duros, de mucho sacrificio y “crisis existenciales”.

“Mi sueño fue el fútbol, por eso me costó entender en su momento por qué me pasaba todo esto: lesiones, crisis. Luego, comprendí que desde las desgracias más grandes hasta las cosas más bonitas pasan por algo. Gracias a Dios encontré nuevos sueños, pasiones. Me preparé, estudié en México, y el fútbol regresó a mí para darme las oportunidades en la actuación. Es un sueño hecho realidad hacer las dos cosas que me gustan”, reconoce.

Asimismo recordó su participación en “Transformers: el despertar de las bestias”, cinta que se grabó en diferentes escenarios del Perú, como las regiones de Cusco y San Martín. El actor le dio voz y esencia a Wheeljack, el primer autobot latino, un científico que se transforma en un Mercedes-Benz Clase E Couple del año 2009.

“Grabamos la voz en Guadalajara. Me esmeré que se escuchara muy mexicano, por eso decía: ‘ayayai’”, comenta.

¿Utilizaste jergas peruanas, como por ejemplo: ‘causa’ y ‘asu mare’? “Pues sí, o sea, hay mucho talento en Perú, en todo Latinoamérica, entonces hay que apoyarnos”, remarca el actor mexicano tras destacar que esta trabajando en nuevos proyecto con su casa productora Espectro MX Films. También forma parte del elenco de actores de “Acapulco”, serie protagonizada por Eugenio Derbez, que estrenará su tercera temporada el 01 de mayo en Apple TV+.