Confinado en su casa en Nueva York, Spike Lee acepta atender a El Comercio a distancia, antes del inminente estreno de su nueva película, “5 sangres” (“Da 5 Bloods”). Ya para entonces –mediados de mayo–, la letalidad del coronavirus y la obligatoria cuarentena lo tenían suficientemente pasmado. Lo que seguro no podía pronosticar es que, tan solo unos días después, otro hecho terrible agitaría a su país: el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis.

Un acto de brutalidad racista del tipo que el cineasta estadounidense, lamentablemente, conoce bien. De hecho, toda su obra parece ser un alegato que conjuga altas cualidades artísticas con el activismo más encendido. En “Do The Right Thing” (1989), quizá su mejor película, un oficial blanco mata a un muchacho negro en Brooklyn y el caos y la violencia estallan de forma incontrolable. Coincidencia, dirán los incautos; profecía, asegurarán algunos. Pero no es ni lo uno ni lo otro. La muerte de negros a manos de policías blancos es un patrón cada cierto tiempo repetido en la historia norteamericana. Lee lo sabe y por eso, en su cuenta de Instagram, donde se muestra muy activo, publicó hace unos días el cortometraje “3 Brothers”, un estremecedor montaje que combina escenas de “Do The Right Thing”, del asesinato de Floyd y de otro caso parecido, el de Eric Garner, ocurrido en el 2014. Ficción y realidad entrelazadas por la tragedia.

Pero incluso antes del caso Floyd, cuando hablamos por teléfono, Lee ya alzaba la voz por las desigualdades que el COVID-19 ha hecho brotar en EE.UU. “La pandemia ha atacado a todos –nos dice–. Pero la gente negra y los latinos son los que están muriendo en una tasa más elevada”. La del coronavirus es una guerra en la que son los vulnerables y oprimidos los que siempre llevan las de perder. Allí está el caso de Vietnam, por ejemplo, que es justamente el tema de “5 sangres”.

EL HORROR DE LA GUERRA

¿Cómo percibir la guerra de Vietnam 50 años después?, le preguntamos. “En 1967 yo tenía 10 años, así que crecí con esa guerra –responde–. Además, fue la primera guerra televisada en los hogares estadounidenses. A las 6 de la mañana y a las 7 de la noche tenías las noticias de la guerra en la TV, y al mismo tiempo las manifestaciones de los movimientos antibélicos”.

“5 sangres” cuenta la historia de cuatro veteranos afroamericanos que vuelven a Vietnam con dos objetivos: encontrar un baúl cargado de oro que habían escondido en la selva durante la guerra, y recuperar los restos de su compañero caído en batalla, el quinto miembro de esas “cinco sangres”. ¿Existe todavía una inconsciencia sobre el rol de los soldados negros en Vietnam? “Yo creo que hay una inconsciencia sobre el rol de los negros en todas las guerras de EE.UU., empezando por la Guerra de Independencia. Muchos negros murieron allí. Hemos peleado por este país desde su primer día”, afirma Lee.

La película –que se estrena mañana viernes en Netflix, pero ya pudimos ver– alterna la acción del presente con escenas bélicas del pasado, aunque tiene una particularidad: en ambos casos usa a los mismos sesentones actores. “El motivo para hacerla así es muy simple: nos iba a costar US$100 millones más el proceso de rejuvenecimiento digital”, responde el director, consultado por ese detalle, y en aparente referencia al dineral que le costó esa tecnología a “The Irishman” de Scorsese. “Pero al final esa decisión adquiere sentido, pues los personajes están retrocediendo 50 años y se ven a sí mismos como si estuvieran en esa época”, agrega.

Con ese juego de memoria, traumas pasados y deudas pendientes, podemos decir que “5 sangres” es una de las más imperfectas y a la vez complejas películas de la filmografía de Lee. En ella vuelve a volcar muchas de sus obsesiones –el problema racial, la violencia, los tintes políticos–, pero todas aparecen atravesadas y contenidas por los fantasmas de la edad, como en un combate entre la resignación y la culpa. Un conflicto de difícil resolución, que musicaliza con temas de Marvin Gaye.

Sobre la ambigüedad de sus personajes, varios de ellos instalados en una difusa frontera entre la heroicidad y la villanía, Lee señala: “Yo sí creo que existen los héroes de guerra. El problema es que hay guerras justas e injustas. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra justa, una lucha por la democracia contra el nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini. Estaba claro lo malo y lo bueno. En la guerra de Vietnam, en cambio, EE.UU. hizo todo mal. Fue una guerra inmoral. Johnson mintió, Nixon mintió, el Pentágono mintió. Todos le mintieron al pueblo estadounidense”.

Spike Lee en el rodaje de "5 sangres", con los actores Clarke Peters, Delroy Lindo, Jonathan Majors y Norm Lewis. (Foto: David Lee/Netflix)

NUEVOS TIEMPOS

Para el rodaje de “5 sangres”, Spike Lee y su equipo se movilizaron hasta Ho Chi Minh (la antigua Saigón), en Vietnam, y la selva de Tailandia. Algunos de los mejores momentos de la película se dan en campo abierto, un escenario que no necesariamente le es el más familiar a un cineasta como él, acostumbrado más bien a historias urbanas.

Le preguntamos si –ahora que se aventura en su primera película por streaming– no extrañará ver esos imponentes planos en una pantalla gigante. “Bueno, la película iba a tener su estreno mundial en el Festival de Cannes, fuera de la competencia porque yo iba a ser el presidente del jurado este año. Pero todo se canceló por el ‘corona’. Ahora podemos hablar del a.C. no como antes de Cristo, sino como antes del ‘corona’. El mundo ha cambiado, hay que adaptarse”, explica, antes de precisar que ya le confirmaron que presidirá el jurado de Cannes el próximo año. Merecido lo tiene.

Mientras tanto, Lee ha paralizado a medias su trabajo. Cuenta que en estos meses tenía pensado iniciar el rodaje de su próxima cinta “Prince of Cats”, adaptación de la novela gráfica del mismo nombre, pero el proyecto tendrá que esperar. No sufre el apuro de querer ganarle terreno a la pandemia, dice, aunque hace unas semanas –también por Instagram– divulgó otro cortometraje imperdible: “New York New York”, una carta de amor a su ciudad en cuarentena, una ciudad en batalla permanente. Y tiene sentido. Todo lo que hace Spike Lee se devanea entre el amor y la lucha.





CINCO IMPERDIBLES DE SPIKE LEE, EN STREAMING

“She’s Gotta Have It” (1986)

Nola Darling, la protagonista del primer largometraje de Lee, entiende que ser mujer y ser negra son dos condiciones por las que la sociedad la amenaza. Pero mientras ella decide con cuál de sus tres amantes quedarse, ofrecerá una lección sobre la lucha contra los prejuicios y la libertad total frente a las miradas del resto. Una comedia esencial. En Netflix.

“Do the Right Thing” (1989)

Todo transcurre de un día para otro en un caluroso y agitado barrio de Brooklyn. Hay música, amistad, líos amorosos y recelos laborales. Pero la trama alcanzará su punto de ebullición cuando los conflictos raciales se expongan y la violencia policial desate una tragedia. Spike Lee consigue un magistral retrato de un Estados Unidos quebrado. En HBO Go.

“Malcolm X” (1992)

Monumental cinta biográfica sobre el activista afroamericano. En sus casi tres horas y media de duración, Denzel Washington encarna brillantemente al personaje con toda su inteligencia, emociones y complejidades. Y Spike Lee traza buena parte de la historia estadounidense del siglo XX, en una épica tan insurrecta como dolorosa. En Amazon Prime.

“El infiltrado del KKKlan” (2018)

La última gran obra de Lee es intensa y atrapante. Cuenta la historia real de Ron Stallworth, el primer agente negro del departamento de policía de Colorado Springs. Un hombre que, solo a través del teléfono y fingiendo voz de blanco, logra infiltrarse en la organización racista Ku Klux Klan para tratar de atrapar a sus líderes. En HBO Go.