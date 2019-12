Isabel trabaja para el Estado Peruano y, como parte de sus obligaciones, tiene que monitorear redes sociales. Pero en abril esta tarea pasó a ser de alto riesgo: “Avengers: Endgame”, una de las películas más esperadas de la historia, estaba por estrenarse; y con este lanzamiento llegaron los temibles spoilers. Una situación similar se vive, meses después, con el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Isabel hizo lo que pudo para no entrar en contacto con los spoilers, pero fracasó. Incluso los no fans de esta saga compartían qué personaje había muerto y cómo. Cuando finalmente entró al cine, ya le habían adelantado buena parte de la trama.

Quienes siguen historias de ficción, en especial las de naturaleza seriada, están familiarizados con el spoiler, palabra anglosajona que estos días ha provocado interés; tal y como prueban estas búsquedas en Google del término "qué es un spoiler":

spoilers

Como verbo, "hacer spoiler" es revelar los detalles cruciales de una trama. Fundéu BBVA recomienda usar la palabra "destripe" para referirse a este acto, lo cual resulta irónico: que te hagan un spoiler es el equivalente intelectual a recibir una cuchillada en el vientre.

Si quieres enterarte del final de una película como “Star Wars: The Rise of Skywalker” o los desarrollos de la Batalla de Winterfell de “Game of Thrones”, bien por ti. El problema surge cuando, al ignorar las libertades ajenas, revelas esta información sin previo aviso; sin poner un mensaje que diga claramente ALERTA DE SPOILER.

Sin refugio para la tormenta

En 2005, cuando "Avengers: Endgame" y "Game of Thrones" no eran relevantes en el mapa de la cultura popular, ocurre la primera gran ola de spoilers del siglo XXI. Así reportó The Guardian uno de los casos:

"Funcionarios muggles entraron en acción luego de que aguafiestas intentaran arruinar el final del nuevo blockbuster de 'Harry Potter'. Haciendo su mejor esfuerzo para no leer, trabajadores removieron una pancarta de un puente peatonal sobre una vía concurrida que reveló quién muere en 'Harry Potter and the Half-Blood Prince'".

En 2019, ya no es necesario levantar pancartas para spoilear a nadie. Basta con poner un post en Facebook, Instagram o cualquier red social. Y si quieres hacer el mayor daño posible, lo pones en el comentario de una noticia económica o subes una imagen a tu muro con la cara de Homero Simpson; del episodio donde spoilea torpemente el final de "Star Wars: Episodio V".

Spoilers como el de Homero también abundaron estas semanas, donde podías escuchar algo indeseable hasta en la calle (como a mi casi me pasa) o dentro del bus (como sí le pasó a Isabel). Pero esos son casos aislados: el problema radica en el spoiler con alevosía y ventaja.

Cultura de masas y perversión

Por varias semanas quería escribir el por qué la gente hace spoilers, pero no sabía por dónde empezar. Le pregunté a Pamela Páez, psicóloga de la PUCP, qué podría pasar por la mente de estos individuos. SPOILER ALERT: el asunto es más complejo de lo que imaginé, así que recomiendo leer con calma lo que ella me dijo:

-"Vivimos en una sociedad de consumo, donde los consumidores estamos acostumbrados a obtener bienes o servicios inmediatos para lograr 'bienestar'".

-"La inmediatez asignada a la obtención de productos de entretenimiento parece verse más impulsada por los efectos que despliegan las industrias culturales. Con la difusión masiva, el propósito del arte queda desprovisto de profundidad".

-"Tener un producto cultural masivo reduce al producto cultural a ser un mero sustantivo o adjetivo insignia para completar el goce" (desde la perspectiva del psicoanalista Jacques Lacan).

-"Se podría decir que la inmediatez en la obtención de productos culturales llena necesidades secundarias hacia un goce más personalizado, cuyo propósito es el el goce en sí mismo. Un disfrute que desgasta".

-"Lo perverso del goce se expande cuando deseamos incluir a los demás en nuestra actividad. En consecuencia, parece ser que quienes propagan spoilers no son más que individuos en búsqueda de su goce perverso individualizado".

-Lacan dice: La perversión se aboca a la renegación del Nombre del Padre, es decir, la estructura que sostiene al mundo en que vivimos a través del lenguaje y parámetros definidos.

-"La cuestión se complejiza más si tenemos en cuenta el fenómeno sociológico del poder. Foucault consideraba que el poder no es algo que se concentre solo en lo político o económico, sino que existen relaciones de poder hasta en lo mínimo dentro de la interacción cotidiana. El perverso ejerce este micropoder".

En conclusión, la próxima vez que alguien te haga un spoiler, es posible que detrás de sus acciones haya algo más que un simple cretinismo.

DATO

En caso no te la hayan spoileado aún, “Star Wars: The Rise of Skywalker” está disponible en cines.

Nota: Una versión de este artículo apareció originalmente en abril, durante el estreno de “Endgame”.

Te puede interesar

► “Star Wars: The Rise of Skywalker” hace historia con su primer beso homosexual

► “Star Wars: The Rise of Skywalker”: así se vivió el avant premiere en Perú | FOTOS

► “Star Wars”: Tiende la alfombra roja a los Skywalker por última vez

► “Star Wars: El Ascenso de Skywalker”: protagonistas de la película se lucieron en la premiere | FOTOS

► Star Wars: ¿El final de la fuerza? El rumbo de la saga es incierto