Hace dos años, la artista nacional inició junto a Ascenzo Bravo de Rueda la adaptación del taquillero filme argentino (2012). Una vez culminado este, con el guion bajo el brazo, emprendió la selección de actores de “Dime Lo Que Quieres”, su debut como productora.

La nueva apuesta audiovisual de Cayo que formará parte de la programación de VIX+, narra la historia de Diego (Tony Dalton) y Emilia (Angie Cepeda), una pareja conservadora que al caer en la monotonía luego de 16 años de relación, optan por el poliamor siguiendo las recomendaciones de sus amigos, Betina (Stephanie Cayo) y Tomás (Manolo Cardona).

Las grabaciones se iniciaron el 14 de noviembre, en México, y se extenderán hasta la quincena de diciembre, contó la actriz.

“Después de ver la obra de Bruno nace el interés de hacer esta película, y él como es un gran amigo mío, se sube al proyecto encantadísimo. El primer paso fue hacer la adaptación juntos, una versión más actual, centrada en la intimidad, en el problema real de la película sin restarle la comedia. El guion quedó espectacular”, destaca Cayo.

Stephanie Cayo debutó actuando a los 10 años de edad en la telenovela "Travesuras del corazón". (Foto: Pedro Flores)

─¿Cuál fue el siguiente paso?

Conseguir a los mejores actores que, sentía, eran para esta historia. Siempre tuve claro que Angie Cepeda era la actriz adecuada para interpretar a Emilia, porque somos amigas, la conozco, y sé que tiene un lado muy parecido al personaje. También sentía que Manolo Cardona, otro gran amigo, iba a funcionar muy bien como Tomás. Y Diego, el siguiente personaje, se quedó un poco en el aire porque no tenía claro quién podía ser. En este caso se decidió con VIX+ que Tony Dalton era el indicado para el papel porque es un gran actor y está pasando por un buen momento por “Better Call Saul” y todo el mundo lo reconoce por su personaje Lalo Salamanca.

─Además, venías de trabajar con Tony y Manolo Cardona en “Amalgama”.

Esta es la segunda vez que trabajo con Tony, y con Manolo sería la cuarta porque acabamos de grabar la película “Invitación a un asesinato” de Netflix. Con Angie Cepeda nunca había actuado, pero nos conocemos desde Colombia y en Los Ángeles nos dimos la mano con audiciones, nos hicimos amigas muy cercanas. No hay cosa mejor que esto, nunca la he pasado tan bien, nunca me he sentido tan conectada.

─Compartes la producción con Manolo y Juancho Cardona de 11:11 Films. ¿Cómo se dio esta alianza?

Le presenté el proyecto a Manolo para que actuara y él me propuso hacerlo juntos, luego lo llevamos a VIX+ y lo aprobaron. Yo soy la productora ejecutiva. 11:11 Films tiene un equipo genial, todo se está trabajando como un relojito, estoy encantada, feliz, no había sentido esto nunca. Desde este lado tienes más poder porque puedes meterle el alma desde cada departamento, y eso me encanta, estoy aprendiendo un montón, me he rodeado de gente muy capaz. Sin Manolo y Juancho esto no hubiese podido suceder.

─En una entrevista con Vogue, Reese Witherspoon contó que se animó a producir para conseguir papeles interesantes para su propia carrera. ¿A ti qué te motivo a dar ese paso?

De hecho me inspiré bastante en su modelo de negocio, es muy interesante. Es una mujer muy inteligente y es Aries como yo (Risas). Siento que a nivel creativo faltan más mujeres en la industria que le den lugar al cómo se siente y al para qué lo queremos hacer, pues estamos acostumbrados al cómo se ve. “Dime Lo Que Quieres”, por ejemplo, va más allá del amor y el sexo, habla de la intimidad, de la comunicación en la pareja, de las cosas que no se dicen. A raíz de la pandemia hay muchas parejas que hemos salido perjudicadas, me incluyo, y nos hemos dado cuenta de un montón de cosas. Decidí producir porque sentía que faltaban historias con un ojo muy femenino, que nos ayudaran a explorar al ser humano desde un lugar que tenga mucha energía femenina. Obviamente, también quiero elegir las historias que quiero contar, los personajes que quiero hacer.

─Cuando mencionas a las parejas que han salido perjudicadas a raíz de la pandemia y te incluyes, ¿te refieres a tu separación de Chad Campbell?

Me refiero a las parejas en general que realmente no tienen verdadera intimidad, porque para mí la verdadera intimidad no tiene que ver con el sexo sino con la comunicación, con mostrarte tal cual eres, mostrar la luz y la sombra.

─¿Qué obstáculos encontraste en la producción de esta película?

Todo fluyó bien, fácil, porque a todo el mundo le gustó el proyecto, todos se conectaron con el guion gracias al buen trabajo de Bruno. Y trabajar con VIX+ ha sido una sorpresa porque es una plataforma que está creciendo muchísimo, tiene 70 proyectos de los cuales 42 se están haciendo simultáneamente.

─Ahora que estás del otro lado, ¿ha cambiado tu percepción sobre el cine?

Simplemente quiero que hayan más voces femeninas, hacer un trabajo en colaboración, en el que la mujer y el hombre puedan trabajar juntos súper bien. Nada gano teniendo solo energía femenina, esa no es mi visión, la idea es hacer algo en equipo. Trabajar en equipo es algo que aprendí de mi familia, siempre hemos trabajado juntos, en Dance Studio Perú hay un trabajo colaborativo, yo soy directora de Performing Arts Perú, un programa dirigido a jóvenes y adultos.

─La trama de “Dime Lo Que Quieres” tiene un tono de comedia adulta...

Exacto, es una pareja con un matrimonio de varios años que ha caído en la monotonía, y otra más joven, con menos años juntos, que deciden explorar el poliamor, las relaciones abiertas. Actualmente, en todas las plataformas hay series hablando sobre la monogamia, si las tribus lo hacían o no, y por qué hemos llegado a la poligamia, qué cosas trae, etc.

─¿Qué opinas de la poligamia?

A mí me gusta la monogamia, yo no soy de relaciones abiertas, no me gusta en lo absoluto; pero esta película me ha permitido explorar esa mentalidad, el porqué, la conducta del ser humano.

─¿Cuál es la escena que más te costó interpretar?

Esta película la estamos haciendo de una manera increíble, hemos ensayando bastante pero probamos cosas nuevas en cada toma y hay mucha improvisación, que es lo que más me gusta. Hay días difíciles, pero siempre terminamos logrando lo que queremos hacer en la escena. No es una película superficial, tiene mucha profundidad, y eso hace que las escenas sean complejas. Todas han sido complicadas, han costado hacerlas.

─¿Sigue en pie el proyecto de producir una película basada en tu relación con Estados Unidos?

Está caminando, a veces las cosas tardan, yo sigo empujando este proyecto y tengo otros más que también han llamado mucho mi atención.

─¿Seguirás produciendo? ¿Piensas dejar la actuación?

Si Dios me lo permite, le voy a dar con fuerza a esta nueva faceta. Trabajo desde niña, amo ser actriz, pero te voy a decir la verdad: es bien complicado, difícil, porque juegas con tus emociones, con tu estabilidad emocional y muchas veces tienes que estar lejos de tu familia, de tu casa. Poder tener este brazo de productora me ha encantado y quiero ir por más.

Stephanie Cayo da el gran salto a la producción de cine. (Foto: Pedro Flores)

Película original

“Dos más dos”, filme argentino que inspiró la historia de “Dime Lo Que Quieres” llegó a las salas de cine a fines del 2012. Fue dirigida por Diego Kaplan y escrita por Daniel Cúparo y Juan Vera. Tuvo en los roles protagónicos a Adrián Suar, Julieta Díaz, Carla Peterson y Juan Minujín.

La película se mantuvo en el primer puesto de la taquilla nacional por tres semanas consecutivas. En su cuarta semana quedó en segundo lugar tras ser superada por “Ted”. En seis semanas llevó a las salas de cine a 895.591 espectadores, convirtiéndose en la película argentina más vista del 2012.